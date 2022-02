Aarefund Mann fischt Velo aus der Aare in Solothurn – und meldet sich per Twitter bei der Polizei: Wenn die Stadtpolizei zur Abfallentsorgerin wird Ein junger Magnetfischer macht die Kantonspolizei Solothurn auf seinen neusten Aare-Fang aufmerksam: Ein altes Fahrrad. Der Solothurner Stadtpolizei-Kommandant Walter Lüdi erklärt, wie mit solchen Velofunden umgegangen wird. David Kocher 15.02.2022, 14.30 Uhr

Magnetfischer hoffen – wie der Name schon suggeriert – mit Magneten in Gewässern versunkene Schätze oder sonstige spannende Gegenstände zu entdecken. In Solothurn «biss» am Sonntag, 13. Februar, dabei ein besonderer Fisch an.