Solothurner Fasnachtsplaketten begeistern Jung und Alt

Seit 40 Jahren Die Solothurner Plakettenbörse begeistert noch immer Alt und Jung Mit der traditionellen Plakettenbörse stimmt sich Solothurn auf die Fasnachtszeit ein. Sie wurde am Sonntag zum 40. Mal durchgeführt. Pius Rüegger Jetzt kommentieren 08.01.2023, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Plaketten faszinieren Menschen jeden Alters, das zeigte sich am Sonntag im Alten Zeughaus. Andre Veith

Die Faszination der Fasnachtsplaketten-Börse hat 48 Jahre nach der Premiere 1975 an der 40. Durchführung nicht nachgelassen. 24 Ausstellende präsentierten sich 277 Besuchenden im Museum Altes Zeughaus. «Das Interesse ist trotz zweijährigem Pandemieausfall nicht gebrochen, sondern sogar verstärkt bemerkbar», resümiert Toni Armbrust, Plakettennarr der Vereinigten Fasnachtsgesellschaft Solothurn UNO. Gross war das Informationsbedürfnis, weil es keinen Überblick gibt.

Er nennt inzwischen 3505 Plaketten sein Eigen

Die Sammler-Leidenschaft besteht weiter. So zieht sie den Heimweh-Solothurner Peter Basler aus Lüscherz jeweils an. «Als kleiner Bub sah ich 1953 die rote und die ‹normale› Plakette bei meinem Vater», erzählt Bader. Diese gingen 1958 bei einem Umzug verloren. In dieser Zeitung las er 1975 die Ankündigung der ersten Börse. «Ich ging mit dem Ziel hin, diese Plaketten zu finden», berichtet er.

Berufsbedingt zog er 1989 nach Lüscherz. Doch Bader wurde diese Leidenschaft nicht mehr los. 3505 Plaketten besitzt er nun, handschriftlich aufgelistet nach Orten und Jahrgang in einem Büchlein.

Konzentriert wird das Angebot begutachtet. Andre Veith

Geboren am Schmutzigen Donnerstag

Für die Stadtsolothurnerin Helene Vuille war ihre Geburt der Auslöser. «Ich bin an einem Schmutzigen Donnerstag auf die Welt gekommen und habe deshalb Interesse an der Fasnacht», erklärt sie. Ihre Sammlung beginnt im Jahr nach ihrer Geburt. «In meinem Geburtsjahr gab es die Fasnacht nach dem Krieg noch nicht wieder, die Fehlenden habe ich nachgekauft, oder vom Vater und einer Schwester erhalten.»

Noch harren diese Exemplare in einer Schachtel geordnet zu werden. Bis 2010 legte Vuille auch die zweite Serie der Grossplaketten auf die Seite. Dann beendete sie nach 35 Jahren bei den Stedtli-Gumslen berufsbedingt ihre Fasnachtskarriere.

Die goldene Ausführung der aktuellen Solothurner Fasnachtsplakette. Andre Veith

Wie der Vater so der Sohn

Einen zufälligen Start als Jungsammler erlebte der elfjährige Andrin Bürki aus Bellach. Er begleitete seinen Vater Diego, Plakettennarr des Hauptgassleistes, 2019 an die Börse. Mit diesem Besuch wurde bei Andrin die Leidenschaft geweckt. Denn, es war ebenfalls ein älteres Ehepaar anwesend, er früher Hudibras-Chutz, das seine gerahmte Sammlung mit Silberplaketten und zusätzlichen Einzelstücken nicht vernichten, sondern weitergeben wollte.

«Der Mann hatte vor, mir die ganze Sammlung für zehn Franken zu verkaufen, dann fragte mich seine Frau, wie viel Sackgeld ich habe und sie halbierte auf einen Fünfliber», erzählt der Jungmann stolz. Zudem erhielt er zusätzlich von seiner Gotte vier Grossplaketten. «Momentan befestige ich die Plaketten auf Kartonbogen und die schönen schütze ich in Plastik-Säckli, weil ich sie später in Taschen, wie man sie für Münzen braucht, ablegen will.» So baut Andrin seine Sammlung schrittweise aus.

Auch fasnächtliche Klänge gehören dazu, hier mit den Aarejättern. Andre Veith

Initiiert hat die Börse in seinem letzten Amtsjahr als Ober-Ober Walter Bohnenblust. Die Börse wurde nicht immer jährlich abgehalten. Am Sonntag vor Hilari gewährt nach wechselnden Standorten nun das Museum Altes Zeughaus Gastrecht. «Die Börse soll auf den Fasnachtsbeginn einstimmen, deshalb haben wir sie mit einem Guggenkonzert wie heute mit den Aarejättern und einem Apéro attraktiviert», strahlt Armbrust zufrieden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen