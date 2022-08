Patent Ochsner kommt ans Open Air in Solothurn

2000 Jahre Stadt Solothurn Patent Ochsner kommt ans Open Air: Stadtsolothurner können Tickets vorab auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale kaufen Die Stadt Solothurn verkündet zweierlei. Erstens: Patent Ochsner wird am Freitag, 9. September, in der Altstadt auftreten. Zweitens: Bis zu 1000 Tickets werden exklusiv an Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Solothurn verkauft. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Patent Ochsner stand auch am diesjährigen Open Air Etziken auf der Bühne. Tom Ulrich

Was bei Krokus geschah, dürfte sich auch beim Konzert vom Vorabend wiederholen – auch die Tickets für Freitagabend, 9. September, am Open Air in Solothurn werden im öffentlichen Vorverkauf (www.openair-solothurn.ch) innert Minuten vergriffen sein. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 10. August, um 10 Uhr. Vielleicht sind die Tickets dieses Mal gar schneller weg als bei Krokus. Das Konzert der Band war innert 40 Minuten ausverkauft.

Um einen Ansturm auf die günstigen Tickets zu erahnen, braucht es keine hellseherische Fähigkeiten, es reicht, den Namen der Band zu kennen, die dann anlässlich des 2000. Geburtstages der Stadt Solothurn in der Altstadt auftreten wird.

Und diesen Namen hat die Stadtverwaltung nun kommuniziert: Es ist die Berner Mundart-Band Patent Ochsner, so wie es viele aufgrund des Bildrätsels der Organisatoren erwarteten. Darin war auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale – wo die Bühne aufgebaut wird – eine Ochse zu sehen, neben dem ein Krokus blüht.

Sonderaktion für Stadtsolothurnerinnen und Stadtsolothurnern

So ist nun fast spannender, wie der Ticketkauf funktioniert. Konkret die Frage, ob die Organisatoren das System aufgrund der Erfahrung aus dem ersten Vorverkauf angepasst hat. – Haben sie. Sie sind dem Wunsch von vielen Leuten gefolgt und geben nun Stadtsolothurnerinnen und Stadtsolothurnern einen Heimvorteil beim Rennen auf die begehrten 5000 Tickets, die je 11 Franken kosten (inklusive zwei Getränkebons à 5 Franken).

Für sie findet bereits morgen Dienstag, 9. August, eine Sonderaktion statt. Ab 19 Uhr werden auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale maximal 1000 Tickets exklusiv an Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Solothurn verkauft, wie die Stadt in einer Medienmitteilung informiert. Eine Person kann dabei maximal zwei Tickets beziehen.

«Bei diesem physischen Ticketverkauf ist ein amtlicher Ausweis vorzuweisen», schreibt die Stadt. Akzeptiert werden alle gängigen Debit-und Kreditkarten. Wer bar zahlt, muss den exakten Geldbetrag dabei haben.

Grosses Interesse beim Ticket-Vorverkauf zu erwarten

«Wir haben die Rückmeldungen ernst genommen», begründet OK-Mitglied Pipo Kofmehl, warum man dieses Mal für die Stadtsolothurnerinnen und Stadtsolothurner eine Sonderaktion durchführt. Zudem sei das OK beim Vorverkauf der Tickets für das Krokus-Konzert überrascht worden. «Wir haben nie mit einem dermassen grossen Interesse gerechnet.»

OK-Mitglied Pipo Kofmehl. Hanspeter Bärtschi

Dieses Mal rechnet man damit. Auch beim Vorverkauf auf der Treppe der St.-Ursen-Kathedrale. Pipo Kofmehl sagt:

«Wir wissen nicht, was passieren wird. Ob gleich die ganze Stadt angerannt kommt.»

Deswegen raten die Organisatoren, am Dienstag früh vor Ort zu sein.

Kofmehl erklärt, wie das OK auf die Idee kam: «Wir haben uns eine Aktion der Toten Hosen zum Vorbild genommen, welche vor zehn Jahren für ein Akustikkonzert im Zürcher Kaufleuten die Tickets physisch verkauft hatten – die Aktion kam super an.»

Es herrscht grosse Vorfreude

Die Vorfreude auf das Jubiläums-Open-Air ist riesig. «Mit Patent Ochsner am Freitag und Krokus am Samstag spielt zweimal die beste Band der Welt», scherzt Kofmehl und schwärmt noch einmal von der grossartigen Konzert-Kulisse der Altstadt, welche die Besucherinnen und Besucher erwartet. Und tatsächlich hat alleine die Vorstellung Gänsehaut-Potenzial, wie 5000 in der Hauptgasse singen: «D’W. Nuss vo Bümpliz / Isch schön win es Füür I dr Nacht / Win e Rose im Schnee.»

So klang es 2019 am Gurtenfestival. Patent Ochsner

Wer dabei sein will, aber am Ende erneut ohne Tickets dasteht, kann sich zumindest auf den Sonntag des Open Airs freuen. Am 11. September braucht es keine Tickets und der Festperimeter ist frei zugänglich. Es erwartet die Besucherinnen und Besucher ein breit gefächertes Programm mit Auftritten verschiedener lokaler Kulturschaffenden.

