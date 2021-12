Solothurn: Open Air zum 2000. Geburtstag der Stadt nun 2022

2000 Jahre Stadt Solothurn Eine etwas harzige Geburtstagsfeier endet heute – doch aufgepasst: Das dreitägige Open Air ist nun im September 2022 geplant Was gross geplant war, wurde unfreiwillig etwas kleiner, dafür länger gefeiert: An der heutigen Gemeindeversammlung wird das Licht der Jubiläumslaterne gelöscht. Dennoch gibt es auch 2022 noch einen Anlass. Fabio Vonarburg 21.12.2021, 05.00 Uhr

Die Jubiläumslaterne war nun zwei Jahre auf «Tournee» durch die Stadt. An der Gemeindeversammlung am Dienstagabend wird das Licht ausgelöscht. zvg

Heute geht ein Lichtlein aus und damit eine Party zu Ende. Eine Party, die nie so gross wurde, wie sie eigentlich geplant war, und dennoch ein ganzes Jahr länger dauerte. Die Rede ist von den Feierlichkeiten anlässlich des 2000. Geburtstages der Stadt Solothurn, die am 1. Januar 2020 Fahrt aufnahmen, von der Pandemie jäh ausgebremst und mit angezogener Handbremse weitergeführt wurden.

Mit dem Erlöschen der Jubiläumslaterne im Rahmen der heutigen Gemeindeversammlung kommt die zweijährige Geburtstagsfeier nun zu einem Ende. Wobei: Ganz richtig ist dies nicht. Auf das dreitägige Open Air, das wegen Covid-19 weder 2020 noch 2021 durchgeführt werden konnte, will die Stadt Solothurn nicht verzichten. Man nimmt noch einmal einen Anlauf, wie Stadtschreiber Hansjörg Boll Auskunft gibt. Vom 9. bis 11. September 2022 werden verschiedene Bands auf der Treppe der St.Ursen-Kathedrale spielen. Vorausgesetzt die Lage lässt es zu. Boll zu den Beweggründen:

«Wir wollen damit auch noch einen Anlass für die breite Bevölkerung durchführen.»

Wer an diesen drei Tagen spielen wird, verrät er noch nicht. Nur so viel: Es solle in erster Linie ein Anlass für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt sowie für die Bevölkerung der Region sein, «mit Bands mit schweizweiter Ausstrahlung». Es sind dieselben Musiker, die bereits 2020 hätten auftreten sollen.

Hansjörg Boll, Stadtschreiber und Organisator des Jubiläums. Hanspeter Schläfli

Ganz abgesagt ist hingegen das historische Stadtfest. Was nicht heisse, dass dieses nicht doch noch irgendeinmal durchgeführt werde, so der Stadtschreiber.

«Das Konzept ist in einem Ordner, den man jederzeit wieder hervornehmen kann.»

Geplant war, dass jeder Platz in der Stadt einer Epoche gewidmet ist. Als Begründung für die Absage verweist Boll auf die Ähnlichkeit zu den Barocktagen, die dieses Jahr zum ersten Mal durchgeführt wurden und auch 2022 wieder stattfinden. Er bedaure die Absage, sagt Boll, «doch ein wiederkehrender Anlass ist immer besser für die Stadt».

Offizieller Jubiläumsanlass als grosses Highlight

Der Stadtschreiber war der «Tätschmeister» der Jubiläumsfeierlichkeiten. Er macht keinen Hehl daraus, dass er sich das Jubiläum etwas anders vorgestellt hat:

«Es wäre befriedigender gewesen, wenn alles wie geplant 2020 hätte stattfinden können.»

Er betont aber, dass dank Flexibilität dennoch vieles möglich war. Bolls persönliches Highlight war der offizielle Jubiläumsanlass, an dem auch Bundesrat Alain Berset einen Auftritt hatte. Alles sei gelaufen wie geplant. «Auch das Feedback der Gäste hat gestimmt.»

Bundesrat Alain Berset sprach an dem offiziellen Jubiläumsanlass «2000 Jahre Stadt Solothurn». José R. Martinez

Geschmerzt habe die Verschiebung respektive die Absage der beiden publikumsintensiven Anlässe. Durch das, dass nicht alles stattfinden konnte, hat die Stadt etwas weniger Geld ausgegeben als eigentlich geplant. Boll schätzt den gesparten Betrag auf zirka 100'000 Franken.

Positiv beurteilt Boll auch die Medienpräsenz, welche die Stadt Solothurn dank der Feierlichkeiten schweizweit hatte. Eine Einschätzung, die Jürgen Hofer, Direktor Solothurn Tourismus, teilt. Mit einem Aber: «Wenn wir ‹2000 Jahre Stadt Solothurn› so hätten feiern können wie eigentlich geplant, dann wäre die Wirkung noch viel grösser gewesen. So war es eine dauernde Ankündigung, von der nur ein Bruchteil durchgeführt werden konnte.» Es sei ja schon eine spezielle Situation, ergänzt Hofer:

«Da erreicht Solothurn ein biblisches Alter und kann dies nicht wirklich feiern, weil eine Pandemie von historischem Ausmass auf der Welt grassiert.»