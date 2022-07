Das sagt Sabrina Knittel über ihre Arbeit im Solheure

20-Jahr-Jubiläum «Es fägt, hier zu arbeiten. Hier gibt es einfach alles»: Sabrina Knittel leitet das Solheure und erklärt, was sie am Betrieb schätzt Seit acht Jahren ist die gebürtige Balsthalerin für den Betrieb an der Aare verantwortlich. Nach der schwierigen Coronazeit ist sie in Feierlaune. Judith Frei Jetzt kommentieren 20.07.2022, 11.55 Uhr

20 Jahre Solheure: Sabrina Knittel ist Betriebsleiterin im Solheure. Hanspeter Bärtschi

Im Solheure spürt man die Feierstimmung. «Während der Jubiläumstage komme ich zu wenig Schlaf», weiss Sabrina Knittel, was sie aber keineswegs zu stören scheint. Knittel ist seit acht Jahren Betriebsleiterin. Vor 20 Jahren war auch sie schon Gast im Solheure. «Ich mag mich noch gut an die grossen Feuerschalen auf der Terrasse erinnern», sagt die gebürtige Balsthalerin.

Jetzt ist sie für den Betrieb verantwortlich. «Es fägt, hier zu arbeiten. Hier gibt es einfach alles», sagt sie begeistert. Von Brunch über Mittagessen bis zum Barbetrieb am Abend. Und dann dürfe man die verschiedenen Anlässe und Partys nicht vergessen. «Wir sind auch eine Datingplattform», meint sie schmunzelnd. Schon mehrfach hatte der Betrieb Hochzeitsgesellschaften im Haus, mit Paaren, die sich hier kennen gelernt haben.

Dass sie einmal hier landen würde, hätte sie am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn, welche unter einem schlechten Stern anfing, nicht gedacht. Während der Finanzkrise 2008 hat sie die Hotelfachschule in Lausanne abgeschlossen. Aussicht auf einen Job im Ausland hatte sie unter diesen Umständen nicht.

Doch ihre damalige Arbeitgeberin, die Genossenschaft Baseltor, vergass sie nicht. Als das Salzhaus eröffnet wurde, fragte sie die Absolventin an. Knittel, damals «frisch ab der Presse», wie sie sagt, war dann auch vier Jahre für das Salzhaus verantwortlich, bis sie an den Ritterquai wechselte.

Sie war nicht nur wegen der Vielfältigkeit von diesem Job begeistert, auch der schöne Ort hat es ihr angetan. «Ein solcher Ort würde man eigentlich in einer grossen Stadt erwarten», sagt sie.

20 Jahre Solheure: Sabrina Knittel und ihr Team. Hanspeter Bärtschi

Geeignete Mitarbeitende zu finden, sei die grosse Herausforderung beim Führen eines grossen und vielfältigen Betriebs wie des Solheure. Engagements für wenige Wochen lohnten sich nicht, da man viel lernen müsse. «Die Situation hat sich seit der Coronazeit nur noch verschärft», berichtet Knittel.

Auch die letzten zwei Jahre waren für den Betrieb eine Herausforderung. Das Solheure lebe davon, dass man sich bewegt, mal an einem anderen Tisch einen Schwatz hält. Doch unter den Coronabedingungen war dies nicht möglich. «Wir mussten konzeptionell viel ändern», erklärt Knittel.

Diese Woche ist die Coronazeit weit weg: Im Solheure wird gefeiert. Am Donnerstag, 21. Juli, gibt es Musik auf der Terrasse. Und am Samstag das Geburtstagsfest Solnight Party mit den DJs Chosen One und Cut Supreme.

