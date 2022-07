So ging es im Solothurner Solheure vor 20 Jahren zu und her

20-Jahre-Jubiläum «Am Anfang wurden wir überrannt»: Zwei Initianten des «Solheure» erinnern sich an die turbulente Anfangszeit Vor 20 Jahren sah die Solothurner Gastroszene noch anders aus: An der Aare gab es kaum Bars und Restaurants, die Jungen fuhren am Wochenende in andere Städte. Zu dieser Zeit eröffnete die Genossenschaft Baseltor das «Solheure» an der Aare. Judith Frei Jetzt kommentieren 20.07.2022, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martin Volkart (links) und Franz Herger im «Solheure». Hanspeter Bärtschi

Vor zwei Jahrzehnten wurde das «Solheure» – damals das zweite Lokal der Genossenschaft Baseltor – am Ritterquai eröffnet. Mit dabei waren Martin Volkart, ehemaliger Delegierter des Verwaltungsrats, und der ehemalige Finanzchef, Franz Herger.

Das «Solheure» ist jetzt 20 Jahre alt. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an die Anfangszeit zurückdenken?

Franz Herger: Chaos (beide lachen). Nein, nicht nur. Aber am Anfang wurden wir überrannt. Das Lokal war immer voll und das Team kam an den Anschlag. Es war von Anfang an ein durchschlagender Erfolg.

Martin Volkart: Draussen sind die Leute Schlange gestanden – und alle wollten rein. Wir mussten Security engagieren, um den Ansturm bewältigen zu können. Der Umbau war gerade erst fertig geworden, deswegen konnte das Personal in den Räumlichkeiten nicht üben, und am Anfang waren die Abläufe noch nicht eingespielt.

Am Eröffnungstag posiert das erste «Solheure»-Team. Oliver Menge

Herger: Ja, genau. Wir hatten die Eröffnung um 17 Uhr, und um 16 Uhr waren die Handwerker immer noch hinter dem Buffet gestanden und hatten «gemecht». Ich bin damals, nachdem ich im Baseltor fertig mit meiner Arbeit war, hierhergekommen und habe Bier gezapft.

Volkart: Nach drei Wochen mussten wir das «Solheure» für drei Tage schliessen, weil unser Team völlig übermüdet war. Es hat in dieser Zeit quasi durchgearbeitet. Damals konnte man drinnen noch rauchen. Am Ende des Abends war der ganze Boden mit Zigaretten übersät. Wenn man dann nach Hause gekommen ist, musste man die Kleider vor der Haustüre abziehen (lacht).

Haben Sie so einen Ansturm erwartet?

Herger: Wir haben an den Erfolg geglaubt. Genossenschaftsintern wurde am Anfang bezweifelt, dass wir so viel Umsatz machen, wie wir budgetiert haben. Zum Schluss haben wir doppelt so viel gemacht.

Volkart: Es ist viel besser ausgefallen, als wir das in unseren kühnsten Berechnungen vorgesehen haben.

Martin Volkart und Franz Herger erinnern sich. Hanspeter Bärtschi

War es ein leichter Entscheid, den ehemaligen Schlachthof zu übernehmen?

Volkart: Innerhalb der Genossenschaft haben wir schon diskutiert, ob man überhaupt wachsen will. Das Baseltor lief damals gut und Wachstum bedeutet immer auch Risiko.

Herger: So ein urbanes Lokal wie das «Solheure» hat es hier in Solothurn noch nicht gegeben, das konnte man sich auch nicht vorstellen. Es gab einfach die klassischen Restaurants – und für Junge gab es damals nicht viel. Die meisten gingen in andere Städte. Ausserdem konnten wir mit diesem Ort das Baseltor an die Aare holen.

Zuerst wurde der Aussenbereich genutzt. zvg

Das «Solheure» war damals die erste Bar an der Aare. Wie ist die Genossenschaft auf die Idee kommen, hier etwas zu eröffnen?

Herger: Du – Martin – hattest die Idee nach einem 1.-August-Feuerwerk gehabt.

Volkart: Früher war die Terrasse des jetzigen «Solheure» völlig überwachsen. Vor Jahren habe ich mich an einem 1. August eingeschlichen, um das Feuerwerk besser zu sehen. Dabei habe ich realisiert, wie schön der Ort ist. Im ehemaligen Schlachthaus hatte das Stadttheater damals sein Lager. Wir haben dann später der Zuschlag der Stadt erhalten, diesen Ort zu übernehmen.

Herger: Vor der Eröffnung 2002 gab es auf der Terrasse für vier Jahre die provisorische Sommerbar, die auch schon «Solheure» hiess.

Volkart: Heute würde man Pop-up sagen. Wir haben nach zwei, drei Jahren dann innen renoviert. Vor dem Umbau war es echt «gfürchig» hier. An den Wänden hatte man noch Spuren vom Schlachtbetrieb gesehen. Mit dem Umbau haben wir einen Volltreffer gelandet. Wir haben in den letzten 20 Jahren nicht mehr umgebaut, auch die Arbeitsabläufe sind noch die gleichen.

Die Abschlussparty im ehemaligen Schlachthaus. zvg

Gibt es also nichts, was sie heute anders machen würden?

Herger: Das Lager, das sich unter der Bar befindet, ist viel zu klein. Schon damals war es knapp bemessen, aber heute reicht es eigentlich nicht mehr. Es ist aber unmöglich, dieses zu vergrössern, weil der Grundwasserspiegel hier zu hoch ist.

Volkart: Auch das Konzept mit der Selbstbedienung hat sich bis heute bewährt. Anfangs wurde das sehr kritisiert. Heute ist es normal, dass der Gast an der Theke bestellt. Früher kannte man das nur von den englischen Pubs. Einige Gäste haben früher wieder auf dem Absatz kehrtgemacht, als sie gesehen haben, dass sie ihr Bier selber holen müssen (lacht).

Wie soll sich das «Solheure» weiterentwickeln?

Volkart: Das Angebot entwickelt sich immer weiter, heute haben wir beispielsweise ein grösseres Essensangebot. Mir wurde oft gesagt, dass man hier ein schickes Restaurant machen könnte. Das finde ich aber keine gute Idee. Es braucht einen Ort für alle. Mit dem Kino Uferbau und dem Co-Working-Space ist es ein lebendiges Ensemble.

Herger: Das «Solheure» läuft gut und man muss nicht jeder Mode hinterherrennen.

Vor dem Umbau wurde im ehemaligen Schlachthaus 2000 noch gefeiert. zvg Im Aussenbereich gab es schon länger eine Bar. zvg Im Aussenbereich gab es schon länger eine Bar. zvg Im Aussenbereich gab es schon länger eine Bar. zvg

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen