«19th Alley Burger & Co» Dank Burger und Hotdogs wieder neues Leben an der Theatergasse 19 in Solothurn In der Solothurner Altstadt gibt es ein neuer Imbiss, wo Burger und Hot Dog Fans auf ihre Kosten kommen. Zudem finden hungrige Mäuler auch jede Woche einen anderen Vegi-Burger. Judith Frei 14.10.2021, 05.00 Uhr

19th Alley an der Theatergasse 19 in der Stadt Solothurn mit Doganay Dilsiz und Nilay Dilsiz. Jose R. Martinez

Für lange Zeit blieben die Fenster in der Theatergasse 19 dunkel, dort, wo früher die Fuchsenhöhle war und zuletzt unter dem Namen Stehbar No. 19 ein Restaurant geführt wurde. Dieses Restaurant wurde im Januar geschlossen.

Am 2. Oktober gingen an diesem Standort die Lichter wieder an und seither werden dort Burger und Hotdogs verkauft. Geführt wird das «19th Alley Burger & Co» von Nilay Dilsiz und Dogonay Dilsiz, unterstützt wird das Ehepaar von Nilay Dilsiz Vater Ali Yildiz, dem der «Orient-Grill» in Zuchwil gehört. Er war es auch, der seine Tochter und seinen Schwiegersohn darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Lokal in der Theatergasse leer steht.

Eine grosse Auswahl an Hotdogs und Burgers

«Wir haben einen Ort in Solothurn gesucht, wo wir unsere Geschäftsidee umsetzen können», erklärt Nilay Dilsiz. Die Idee war, ein Restaurant zu eröffnen, das eher jüngeres Publikum anspricht und wo man Burger und Hotdogs essen kann. «In Solothurn gibt es viele Pizzerias und Kebab-Läden, aber kaum Orte, wo man Burger und Hotdogs essen kann», erklärt Dogonay Dilsiz. Das sei ihm aufgefallen, da er selber gerne Burgers und Hotdogs isst.

Besonders stolz ist er auf seine Hotdogs. «Das sind alle Kreationen von meinem Bruder, meiner Frau Nilay und mir», erklärt er. Die Hotdogs sind auch ganz verschieden. Angefangen bei der Wurst, die entweder aus Kalb, Schwein oder Poulet besteht und die es auch in verschiedenen Grössen gibt und mit unterschiedlichem Gemüse oder Käse garniert wird. Die Saucen sind allesamt hausgemacht sowie die Burger-Patties.

Eine Vegi-Variante bei den Hotdogs gibt es bislang noch nicht. «Das kommt noch», erklärt er. Anders sieht es bei den Burgern aus. «Wir haben jede Woche einen anderen Vegi-Burger im Angebot», erklärt Nilay Dilsiz.

19th Alley an der Theatergasse 19 in der Stadt Solothurn mit Doganay Dilsiz.

Jose R. Martinez

Dogonay Dilsiz ist nicht neu in der Gastro-Welt. In Utzenstorf hat er schon mit seinem Bruder einen kleinen Imbiss geführt. Jetzt hat er mit seiner Frau in Solothurn einen Laden eröffnet, wo beide aufgewachsen sind. «Wir sind gut gestartet und hatten gute Feedbacks», sagt er.