Die Frauen streiken auch in der Stadt Solothurn am 14. Juni

14. Juni «Frauen haben immer noch die zwei am Rücken»: So lief der Frauenstreiktag in Solothurn Bei der feministischen Mittagspause, die im Rahmen des Frauenstreiktags auf dem Kreuzackerplatz stattfand, war die Rente das grosse Thema. Die Frauen fordern: höhere Löhne und Renten für Frauen statt höheres Rentenalter. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 14.06.2022, 17.42 Uhr

Feministischer Streik 2022: Mittagspause auf dem Dornacherplatz. Hanspeter Bärtschi

«Mi Mueter isch hässig»: In bunten Buchstaben steht es auf einem T-Shirt, das eine Teilnehmerin am feministischen Streiktag beim Kreuzackerplatz in Solothurn trägt. Organisiert wird der Anlass vom Frauenstreikkollektiv Solothurn, deren Kerngruppe aus etwa 35 Frauen besteht – vor Ort ist auch die Gewerkschaft Unia Region Biel-Seeland/Solothurn.

Gewerkschaftssekretärin Daniela Ianni erklärt, warum «die Mutter hässig ist» und mit ihr viele andere Frauen:

«Frauen verdienen auch nach den grossen Streiks von 1991 und 2019 noch immer 20 Prozent weniger als Männer und Frauen haben einen Drittel weniger Rente als Männer.»

Die Forderungen sind klar: Lohnungleichheit aufheben und höhere Löhne statt höheres Rentenalter. Die AHV-21-Reform, die im Herbst zur Abstimmung kommt und das Frauenrentenalter auf 65 Jahre erhöhen will, «ist inakzeptabel». Ianni sagt es so: «Frauen haben immer noch die zwei am Rücken.»

Feministischer Streik auf dem Kreuzackerplatz. Hanspeter Bärtschi

Dazu kommt: Die nicht entlohnte Betreuungsarbeit von Kindern und alten Eltern lastet hauptsächlich auf dem Rücken der Frauen. Und systemrelevante Arbeit wie Pflege oder Reinigung wird schlecht bezahlt. Auch Rollenklischees leben noch immer hoch. 2023 soll wieder ein grosser nationaler Frauenstreik organisiert werden.

Auch Madeleine Ducommun, die zur Kerngruppe des Frauenstreikkollektivs gehört, war schon 1991 am ersten grossen Frauenstreik dabei: «Wohl haben wir ein paar Schritte vorwärtsgemacht, aber nach wie vor sind Lohn, Rente, Sexualstrafrecht, Abtreibung und unbezahlte Care-Arbeit Baustellen.» Die Politik sei gefordert, endlich ganze Arbeit zu leisten. «Viele Frauen leben nach einem Leben voller Arbeit im Alter in Armut», ist man sich einig.

Ansprache Madeleine Ducommun. Hanspeter Bärtschi

Sichtbare und unsichtbare Arbeit

Violette Fahnen wehen, am Stand der Unia wird eifrig diskutiert, es werden Unterschriften gegeben für das Gastgewerbemanifest und die SNB-Volksinitiative, die fordert, dass deren Gewinne in die AHV fliessen.

Unterdessen sitzen viele Menschen, mehrheitlich Frauen, auch kleine Kinder, an den Tischen und geniessen das Essen, das Mitglieder des kurdischen Vereins für die Demonstrierenden anbieten. Es gibt Couscous mit frischer Minze, frittierte Fleischbällchen und Honigkuchen mit Pinienkernen.

Mittagspause auf dem Dornacherplatz Solothurn Hanspeter Bärtschi

Passanten bleiben stehen und beobachten das Geschehen. Jetzt tritt zuerst Madeleine Ducommun als Vertreterin der Ü60-Generation ans Mikrofon, dann Vanja Barth für die mittlere Generation und zuletzt Marianne Haudenschild für die Jungen.

Haudenschild stellt Fragen wie: «Sind Frauen nur etwas wert, wenn sie in den Augen der Männer als schön gelten?» Und als Vanja Barth von sichtbarer und unsichtbarer Arbeit spricht, nicken einige Frauen im Publikum. Später dann reisen die Solothurnerinnen nach Bern, wo der grosse Demonstrationsumzug und ein Fest stattfinden.

