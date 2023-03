100 Prozent Solothurn: Diese Personen haben mitgemacht

100 Prozent Solothurn Das sind sechs der 100 Solothurnerinnen und Solothurner, die ihre Gegenstände im Kunstmuseum ausgestellt haben «100 Prozent Solothurn» heisst die aktuelle Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn. Diese Ausstellung versucht, der Solothurner Bevölkerungsstatistik ein Gesicht zu geben. Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Die Künstler von Rimini Protokoll haben das Konzept 100 Prozent Stadt nach Solothurn gebracht. Die Künstler bewegt die Frage: Was passiert, wenn die Bevölkerungsstatistik 100 Gesichter bekommt? Das Projekt ist ursprünglich als Theater konzipiert, hier findet es als Ausstellung im Kunstmuseum sein Publikum.

Im Fokus stehen bei der Ausstellung nicht die Gesichter, sondern die Gegenstände, die für die Solothurnerinnen und Solothurner wichtig sind. Hier eine kleine Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Zoé Bessire – Alter: 9 Jahre, Nationalität: Schweizerin

Zoé Bessire, Teilnehmerin 100 Prozent Solothurn, ein Projekt von Rimini Protokoll im Kunstmuseum Solothurn. Stefan Holenstein

Ich konnte schon mit drei Jahren Velo fahren. In Musik bin ich ausserdem gut; ich spiele Bambusflöte und Klavier und höre gern Musik und auch Hörgeschichten; die könnte ich stundenlang abspielen. Meine Tiger-Box mit Kopfhörern ist hier im Raum. Täglich höre ich damit meine Lieblingsbücher und andere Geschichten und Musik aus einem grossen Online-Sortiment. Mit den Kopfhörern auf höre ich das typische Solothurner Geräusch brummender Autos nicht. Ich gebe nicht schnell auf, und ich mag kein Blut sehen. Wer von euch hat orange Haare? (mgt)

Milad Ataschi Totaro – Alter: 46 Jahre, Nationalität: Iraner und Schweizer, Zivilstand: verheiratet

Milad Ataschi Totaro,Teilnehmer 100 Prozent Solothurn, ein Projekt von Rimini Protokoll im Kunstmuseum Solothurn. Stefan Holenstein

Ich bin weder SVP-Wähler noch Kirchengänger noch Schnauzbartträger. Ich bin Musiker, genauer gesagt Gitarrist und Gitarrenlehrer. Ich komponiere meine Musik überwiegend beim Fahrradfahren. Als ich an der Musikakademie Winterthur meinen Abschluss absolviert hatte, schenkte mir mein damals achtjähriger Sohn diese «Rockgitarre», die er selbst aus Karton gebaut hatte. Neben unserem Sohn haben meine Frau und ich noch zwei Töchter. Zwei Katzen wohnen ausserdem bei uns. Wer von euch hatte als Kind auch ganz andere Haare? Meine waren früher glatt. (mgt)

Simret Abraham – Alter: 40 Jahre, Nationalität: Eritreerin, Zivilstand: ledig

Simret Abraham,Teilnehmerin 100 Prozent Solothurn, ein Projekt von Rimini Protokoll im Kunstmuseum Solothurn. Stefan Holenstein

Der Zug, der an unserem Haus vorbeifährt, ist für mich zu einem Geräusch geworden, das ich mit Solothurn verbinde, wie ich auch den Duft der Sträucher und Bäume im Frühling für Solothurn typisch finde. Ich komme aus Eritrea, lebe jetzt hier mit meiner Tochter und meinem Sohn und arbeite in der Versandabteilung eines Onlinehandels. Ich möchte hier bleiben, obwohl ich auch in Eritrea Familie habe. Dieser Krug, den ich aus Eritrea mitgenommen habe, ist für mich eine Erinnerung an mein Heimatland und meine Familie dort. Die eritreische Kaffeezeremonie ist für mich etwas ganz Besonderes. Dafür wasche, röste, mahle, koche und würze ich meinen Kaffee selbst – köstlich. Wer von euch will einmal nach Eritrea reisen? (mgt)

Elinor Derron – Alter: 20 Jahre, Nationalität: Schweizerin,Zivilstand: ledig

Elino Derron, Teilnehmerin 100 Prozent Solothurn, ein Projekt von Rimini Protokoll im Kunstmuseum Solothurn. Stefan Holenstein

Ich würde am liebsten alles Mögliche mal ausprobieren und investiere viel Energie in ein neu entdecktes Hobby. Dann plötzlich finde ich etwas noch Spannenderes, und der Fokus dreht sich um 180 Grad. Ich arbeite als Fachfrau Gesundheit Psychiatrie und ich möchte Kunst studieren. Ich war im Eiskunstlaufunterricht, nahm Aikido-Kurse, spiele Klavier und Saxofon, ging in den Reitunterricht, war in einem Jugendzirkus, ging in einen Salsa-Kurs, war Teil eines Frauenchors und stellte Beats zusammen. Mit diesem alten Modell der Bernina-Nähmaschine habe ich angefangen zu nähen. Wer von euch hat noch eine Frage an mich? (mgt)

Livio Hofer – Alter: 9 Jahre, Nationalität: Schweizer

Livio Hofer, Teilnehmer 100 Prozent Solothurn, ein Projekt von Rimini Protokoll im Kunstmuseum Solothurn. Stefan Holenstein

Noch gehe ich zur Schule, später möchte ich Polizist oder Tierforscher werden. Bei Solothurn denke ich an den Badigeruch im Sommer und den von Marroni im Winter. Weil ich den Sommer und kurze Hosen liebe und besonders gut schwimmen kann, ist von mir eine Badehose im Raum. Ich könnte mir vorstellen, für die Liebe aus Solothurn wegzuziehen. Den höchsten und schönsten Kapla-Turm zu bauen, ist eine Spezialität von mir. Ich bin jemand, der gern Aliens und Weltallsachen zeichnet. Wer von euch liebt elektronische Geräte? (mgt)

Cédric Chiappa – Alter: 26 Jahre, Nationalität: Italiener, Zivilstand: ledig

Cédric Chiappa, Teilnehmer 100 Prozent Solothurn, ein Projekt von Rimini Protokoll im Kunstmuseum Solothurn. Stefan Holenstein

Ich habe einen Topf mit fünf kleinen Kakteen gewählt: Pilosocereus, Cephalocereus senilis, Echinopsis terscheckii, Mammillaria elongata und Coryphantha salinensis. Kakteen brauchen nicht viel, um zu wachsen, aber sie benötigen Wasser, Licht und Pflege, um prächtig zu gedeihen. Geht es einem Kaktus gut, so strahlt er dies aus und bereichert seine Umwelt mit seiner Schönheit und seinem Verweilen. Wie wir, unterliegt auch ein Kaktus dem Wandel und wird einmal der Erde zurückgegeben, aus der er entsprang. Ich hatte schon mehrere Nahtoderlebnisse und bin süchtig nach den Sternen. Und noch was: Ich lasse nicht den Klodeckel nach dem K***** oben. Wenn du dich nicht mit Worten beschreibst, wer/was bist du dann? (mgt)

