100-Jahre-Jubiläum Malereiunternehmen prägt die Stadt Solothurn: «Maler Stüdeli stand nie einfach nur für Leiter, Farbkessel und Pinsel» Seit dem Jahr 1922 gibt es die Firma Maler Stüdeli, ihren Sitz hatte sie immer am gleichen Ort. In der Stadt konnte das Unternehmen viele Projekte realisieren. Jüngst stand erneut ein Generationenwechsel an. Lucilia Mendes von Däniken Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Malermeister Philipp Dornbierer und sein Vater Jwan Dornbierer. Hanspeter Bärtschi

Schon seit 100 Jahren ist das Haus an der Küngoltstrasse 40 der Sitz der Firma Maler Stüdeli. Das Malerunternehmen gehört somit definitiv zu den Traditionsunternehmen auf Stadtboden, hat viele Veränderungen mitgemacht und ist trotzdem im Grundsatz nicht weiter von der Philosophie der Anfangszeit entfernt.

«Maler Stüdeli stand nie einfach nur für Leiter, Farbkessel und Pinsel», sind sich der neue Inhaber Philipp Dornbierer und Senior-Chef Jwan Dornbierer einig. Es sei immer um mehr gegangen: «Wir wollen beraten, verschönern, verbessern, begleiten.»

Im April 1922 gründete Albert Stüdeli das Unternehmen. 18 Jahre später verstarb dieser aber und seine Frau Olga übernahm den Betrieb. «Kein einfaches Unterfangen, zu der Zeit, als Frau in dieser Branche das Sagen zu haben», weiss Jwan Dornbierer. Doch anstatt sich über «die Frau am Steuer» lustig zu machen, hätten sich die Konkurrenzunternehmen mit «Maler Stüdeli» solidarisiert: «Sie haben Olga unterstützt, wo sie nur konnten. Das ist rückblickend alles andere als selbstverständlich.»

1955 übernahm dann Urs Stüdeli, der Sohn von Olga und Albert, das Ruder. Und das, obwohl er zuerst seine Fühler in andere Richtungen ausgestreckt hatte.

Vom Lehrling zum Geschäftsführer

Im Januar 1990 kam der ehemalige Lehrling Jwan Dornbierer in die Firma als Geschäftsführer zurück. Fünf Jahre später übernahm er den Betrieb definitiv, zusammen mit seiner Frau Maja.

«Nun hat mein Sohn das Steuer übernommen – und das, obwohl er zuerst auch andere Pläne hatte», erzählt Jwan Dornbierer mit Blick auf seinen Sohn. «Genau. Ich habe eine Lehre als Maler gemacht und anschliessend die Berufsmatura absolviert. Danach liebäugelte ich mit einem Studium oder einer kaufmännischen Ausbildung», so Philipp Dornbierer.

Doch dann habe sein Vater ihn gebeten, ihn ein paar Monate im Unternehmen zu begleiten um so zu erfahren, was der Job eines Geschäftsleiters alles beinhalte. «Was ich gesehen und erlebt habe, hat mir gefallen», so der 32-Jährige diplomierte Malermeister.

In dieser Position könne er vom Wissen über das gelernte Handwerk profitieren, gleichzeitig aber auch sein Augenmerk auf betriebswirtschaftliche Aufgaben legen. «Das kommt mir sehr entgegen.» So sehr, dass seit 2020 nun der Sohn das Geschäft führt – für die nächsten paar Jahre noch mit seinem Vater als Stütze.

Philipp Dornbierer. bar

«Ein gutes Gefühl», verrät Jwan Dornbierer. Der 62-Jährige ist sich sicher, dass sein Sohn den Betrieb in seinem Sinne weiterführen wird: «Er hat aber auch mein vollstes Vertrauen, wenn es um Veränderungen geht.» Da habe er schon ein paar Ideen, verkündet der neue Chef. Aber allzu viel werde er nicht umkrempeln. Der Personalbestand von 20 Mitarbeitenden – davon im Schnitt drei Lernende – soll bleiben.

Hingegen würde er sich gerne noch im Bereich der Betonkosmetik mehr etablieren: «Mich reizt dieser Bereich, denn mit wenigen Handgriffen kann eine unschöne Oberfläche in eine saubere Betonoptik verwandelt werden.» Besonders wichtig ist ihm aber:

«Dass wir weiterhin für Zuverlässigkeit stehen.»

Den Hauptbahnhof aufgefrischt

Philipp Dornbierer hofft, weiter so tolle Projekte, wie sie im Portfolio zu finden sind, realisieren zu können. So durfte «Maler Stüdeli» bereits das unter Denkmalschutz stehende Hauptgebäude am Hauptbahnhof auffrischen, diverse Praxen und Parkhäuser tragen die Stüdeli-Handschrift und besonders freuen sich Vater und Sohn auch darüber, dass sie viele Häuser in der Altstadt verschönern durften: Ein besonderes Beispiel ist das Belle Epoque am Riedholzplatz.

Jwan Dornbierer. bar

«Uns ist es wichtig, den Häusern – egal ob innen oder aussen – nicht einfach irgendeinen Anstrich zu verpassen, sondern wir möchten, dass der Kunde auch nach Jahren noch zufrieden mit der Farb- und Materialwahl ist. Denn was vielen nicht bewusst ist: Farbe sieht man nicht nur, Farbe ist auch spürbar.»

Dies soll auch das neue Geschäftsmotto zum Ausdruck bringen: «Inspiriert Menschen». «Und das meinen wir gegenseitig», so Philipp Dornbierer. «Wir unterstützen gerne, sind aber auch immer wieder begeistert zu sehen, was alles möglich ist. Bei so einer Vielfalt an Kunden ist kein Tag wie der andere – und das macht unseren Beruf so spannend.» Einzig etwas fehlt den Beiden etwas:

«Den Pinsel schwingen wir selber kaum noch.»

