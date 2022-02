Spurensuche Nur Feldbrunnen stimmte für die Stempelsteuer-Abschaffung: Warum es wirtschaftspolitische Vorlagen in Solothurn schwer haben Nur Feldbrunnen-St. Niklaus, wo das durchschnittliche steuerbare Einkommen mehr als doppelt so hoch ist wie im Kantonsvergleich, stimmte der Abschaffung der Stempelsteuer am Sonntag zu. Eine Spurensuche, warum es im Kanton Solothurn wirtschaftsfreundliche Vorlagen schwerer haben als anderswo. Christof Ramser Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Die Abstimmungskampagne für die Steuersenkungsvorlage verfing im Kanton Solothurn nur gerade in einer Gemeinde. Bild: Keystone

Wirtschaftsfreundlich – gegen dieses Attribut würde sich wohl keine Gemeinde wehren. Bezogen auf das Abstimmungsresultat vom Sonntag zur Abschaffung der Stempelsteuer, gibt es im Kanton Solothurn nur gerade eine Kommune, die den Worten Taten folgen lässt.

Mit 57 Prozent hat Feldbrunnen-St.Niklaus der Abschaffung der Emissionsabgabe zugestimmt. Und steht damit alleine auf weiter Flur. In sämtlichen anderen Gemeinden wurde die Vorlage deutlich abgelehnt. Einzig in der Kleinstgemeinde Kammersrohr gab es ein Patt, in Horriwil sagten 52,5 Prozent Nein.

FDP-Hochburg und Domizil für Firmenchefs

Das Resultat ist keine Ausnahme, sondern bestätigt eine Regel. So nahm Feldbrunnen die Unternehmenssteuerreform III 2017 ebenfalls an – als einzige Gemeinde im Kanton ausser Gänsbrunnen und Beinwil, wo aufgrund der geringen Einwohnerzahl oft Zufälle entscheiden.

Gemeindepräsidentin Anita Panzer. Hanspeter Bärtschi

«Ja, wir sind sehr unternehmensfreundlich», sagt Anita Panzer. Die FDP-Gemeindepräsidentin – ihre Partei hält mit 5 von 7 Mitgliedern die absolute Mehrheit im Gemeinderat – erklärt sich dies mit der Bevölkerungsstruktur. Das Leberberger Dorf beherbergt viele Unternehmer, von denen einige in Leitungspositionen von Konzernen tätig oder ehemalige CEOs sind.

Entsprechend finanzkräftig ist die Bewohnerschaft. Gemäss einer Auswertung der Raiffeisenbank betrug 2018 das durchschnittliche steuerbare Einkommen in Feldbrunnen 116000 Franken. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Kantonsvergleich.

Die Durchschnittssolothurnerin verdient 57 000 Franken, das Durchschnittseinkommen in der Schweiz beträgt 62 000 Franken. Den Grund dafür nennt die Gemeinde im Selbstporträt auf der Internetseite gleich im zweiten Satz. Mit einem Steuerfuss von 72 Prozent ist Feldbrunnen nach Kammersrohr mit 65 Prozent die zweitgünstigste Gemeinde im Kanton.

Auch die Firmenbesteuerung ist mit 62 Prozent vergleichsweise niedrig. Sehr hoch sind dagegen die Immobilien- und Mietpreise. Eine Studie der Credit Suisse aus dem vergangenen Jahr ergab, dass Feldbrunnen deshalb besonders für Ehepaare mit und ohne Kinder ein teures Pflaster ist, während Singles dort eher günstig leben.

Das hat Auswirkungen auf die Altersstruktur mit bedeutend mehr über 50- und vor allem über 65-Jährigen als im kantonalen Durchschnitt. Nicht zuletzt, so Gemeindepräsidentin Panzer, sei die Einwohnerschaft gut gebildet – und nennt als Beleg die vergleichsweise hohe Stimmbeteiligung am vergangenen Sonntag von gut 58 Prozent.

Wirtschaftslobby gibt sich zunehmend besorgt

Dass die Steuersenkungsvorlage bei der Stimmbevölkerung nicht verfing, dürfte auch mit der Betroffenheit zusammenhängen. Nur gerade 0,4 Prozent der hiesigen Unternehmen mussten die Steuer im Jahr 2020 zahlen.

Davon dürfte es laut Daniel Probst, Direktor der Solothurner Handelskammer, im Kanton Solothurn nur eine gute Handvoll geben. Denn die Abgabe von einem Prozent an den Bund wird nur fällig, wenn ein Unternehmen neu gegründet wird oder wenn es frisches Eigenkapital von über einer Million Franken aufnimmt.

Im Gegensatz zu Regionen in der Nähe der technischen Hochschulen ist Solothurn eher arm an Neugründungen und Start-ups. Dass im Kanton die Ablehnung der Stempelsteuer-Vorlage mit über 66 Prozent Nein-Stimmen grösser war als auf nationaler Ebene, könnte gemäss Probst auch damit zusammenhängen, dass es hier mit 31,2 Prozent weniger Beschäftigte in Unternehmen mit über 250 Angestellten gibt.

Schweizweit arbeiten 37,7 Prozent in sogenannten Grossfirmen. Seine Hypothese: Wo mehr Menschen in grossen Unternehmen arbeiten, sei der Wunsch grösser, diese nicht zu benachteiligen.

Insgesamt beobachtet der Handelskammerdirektor, dass es Steuersenkungsvorlagen für Firmen im Kanton Solothurn noch schwerer haben als im schweizerischen Durchschnitt.

«Es wird immer schwieriger, wirtschaftspolitische Anliegen bei der Stimmbevölkerung durchzubringen», sagt er – und gibt sich selbstkritisch: Die Wirtschaftsverbände hätten eine Bringschuld, um der Bevölkerung die Bedeutung von Grossunternehmen besser zu erklären. Diese investierten in Entwicklung und Forschung, böten viele Arbeitsplätze und erteilten Aufträge für Zulieferer, von dem das mittelständische Gewerbe profitiere.

Gäbe es mehr Gemeinden wie Feldbrunnen, schliesst Probst mit Blick auf die Abstimmungen über die Abschaffung der Verrechnungssteuer sowie die OECD-Mindeststeuer, wäre es um die Wirtschaftsfreundlichkeit im Kanton besser bestellt.

