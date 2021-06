Sondersendung Im Video: Die Schweiz in Ekstase nach dem sensationellen Sieg gegen Frankreich Nach dem Sieg der Schweizer Nati gegen Weltmeister Frankreich befindet sich die Schweiz im Dauerjubel. Auch am Tag danach freuen sich Fans über den Coup. 29.06.2021, 12.04 Uhr

Was für ein Sieg! Die Schweizer Fussball-Nati bodigt am Montagabend Weltmeister Frankreich und sorgt für ein Sommer-Märchen. Nachdem die Schweizer über 120 Minuten paroli boten, zeigten sie auch im Penaltyschiessen keine Schwäche. Die Freude über den unerwarteten und dafür um so schöneren Sieg ist auch am Tag danach riesig.