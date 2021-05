Solothurner Literaturtage Wer hinter dem Resonanzraum steckt und was es zu entdecken gibt Heute starten die 43. Solothurner Literaturtage und damit kann erstmals der Resonanzraum im Magazin des IN2 am Klostterplatz besucht werden. Diesen haben drei Kunstschaffende gestaltet. Vanessa Simili 14.05.2021, 05.00 Uhr

Blick in den Resonanzraum. Zu sehen gibt es sechs Kunstinstallation von drei Künstlerinnen und Künstler. Tom Ulrich

Ausgehend von Daniela Dills Text «Ein Bild von einer Frau» haben drei Kunstschaffende im Magazin des IN2 am Klosterplatz einen Resonanzraum geschaffen. Es ist eine interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Literatur geworden, die sich in den Themenfeldern von Weiblichkeit, von Normen, Selbst- und Fremdbildern, von Kategorisierungen und Stereotypen bewegt.

Beim Betreten des dunklen Raums stechen zuerst einmal Kartonschachteln ins Auge. Kleinere, grössere, offene, zugeklebte – vor allem aber sind sie aufgetürmt. Hin und wieder Spiegel, in einer Kartonbox oder direkt am Boden liegend. Dazwischen Videoprojektionen und Toninstallationen. Und, ganz wesentlich bei diesem Projekt, die eigenen Assoziationen, die immer wieder auftauchen. Das eigene Spiegelbild, das «Ich», das einen hier auf Schritt und Tritt zu begleiten scheint. Oder ist es nur das Bild von mir, respektive ein Bild von mir, das mir hier gegenüber tritt?

Maximal zu zweit kann man den Raum betreten

«Am Anfang steht ein Text, der im Vorfeld vom Publikum gewählt wird. Im ‹Resonanzraum› wird diesem Text in verschiedenen künstlerischen Disziplinen nachgespürt», so beschreiben die Kuratoren Catherine Schlumberger und Livio Beyeler, beide im Kulturmanagement tätig, ihr Projekt. An den diesjährigen Solothurner Literaturtagen ist es erstmals physisch präsent, und zwar als hybride Ausgabe. «Ein Teil findet digital statt, ähnlich wie im vergangenen Jahr», so Schlumberger. Neu aber kann der Raum besucht werden. «Wir haben Slots von 30 Minuten, die für maximal zwei Personen online gebucht werden können», sagt sie. Allein oder in Begleitung kann dann die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit «Ein Bild von einer Frau» physisch erlebt werden. Der Text selbst ist online und im abgegebenen Begleitheft zu finden.

Nils Lou Lauper Tom Ulrich

Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Kollaboration der drei Kunstschaffenden Nils Lou Lauper, Martina Morger und Martina Berther. Sie haben Dills Text zum Ausgangspunkt gemacht, zuerst einmal für ihre ganz eigene Auseinandersetzung, für die entstehenden inneren Bilder. Sie haben beobachtet, was der Text mit ihnen macht, was er innerlich zum Schwingen bringt. Eine gemeinsame Auslegeordnung folgte. Dabei wurde ihnen, die sich vor dieser Zusammenarbeit nicht kannten – schnell klar, dass sie zusammenarbeiten wollten. «Wir haben bereits beim ersten Treffen gemerkt, dass wir die gleiche Wellenlänge haben», so Morger. «Obwohl wir ganz andere Backgrounds mitbringen», ergänzt Berther. Und, wie um im Wortfeld der Musik zu bleiben, fügt Lauper hinzu: «Wir haben beim Aufbau des Raums in einen Dreiklang hineingefunden.»

Martina Berther Tom Ulrich

Die Ausstellung will zum Denken anstossen, zum Nach- und Weiterdenken: Die Besuchenden sind denn auch eingeladen, an der interaktiven Ausstellung mitzuwirken. Physisch vor Ort – der Spiegel im Badezimmer beispielsweise soll Zeuge davon werden –, aber auch digital, über Instagram. «Die Idee ist, dass sich der Resonanzraum während des Festivals und durch die Interaktion mit den Besuchenden verdichtet», so Schlumberger.

Martina Morger Tom Ulrich

Während Lauper als freischaffender Szenograf, Bühnenbildner und Theatermacher tätig ist und darin bestrebt, Geschichten im Raum zu erzählen, arbeitet Martina Morger multimedial als Performance-Künstlerin. «Sie reflektiert über Weiblichkeit als Mittel und beansprucht Raum als politischen Körper», ist dem Begleitheft zu entnehmen. Martina Berther hingegen gilt als eine der vielseitigsten E-Bassistinnen der Schweizer Musikszene.

Unter anderem mit Sophie Hunger international unterwegs, reicht ihr Klangspektrum von Popmusik über experimentelle bis hin zu freier Improvisation. Im «Resonanzraum» interagieren die Arbeits- und Herangehensweisen der drei Kunstschaffenden und werden dem Titel des Projektes gerecht. Sie schaffen tatsächlich einen Resonanzraum, der mit den Rezipientinnen und Rezipienten in Dialog tritt – vorausgesetzt, diese lassen sich darauf ein.

Hinweis

Resonanzraum buchen: www. literatur.ch/de/resonanzraum/