Solothurner LIteraturtage Elke Heidenreich kam hierher, weil sie vor Publikum lesen kann, «und weil ich Solothurn liebe» Schriftstellerin und Literaturvermittlerin Elke Heidenreich reiste für die Literaturtage nach Solothurn. Eine Begegnung. Helmuth Zipperlen 15.05.2021, 05.00 Uhr

Literaturtage 2021: Autorin und Literaturvermittlerin Elke Heidenreich signiert Bücher in der Buchhandlung Lüthy. Hanspeter Bärtschi

Elke Heidenreich macht kein Hehl daraus, dass sie die Einladung der diesjährigen Literaturtage vor allem deshalb angenommen hat, dass sie endlich wieder mal vor einem zwar kleinen, aber immerhin vor Publikum lesen kann – «und weil ich Solothurn liebe». Sie sei schon öfters hier gewesen und habe auch schon einmal gelesen. Dies sei vor allem in der Zeit gewesen, in welcher sie mit Peter Bichsel enger befreundet war. Den Solothurner Schriftsteller liebt sie seines unvergleichlichen Stils wegen. Seine «Kindergeschichten» habe sie erstmals auf ihn aufmerksam gemacht. In der Folge sei er oft zu Gast in einer ihrer Sendungen im WDR gewesen. Da erinnert sie sich an eine ganz spezielle Episode.

Sie hätten sich im Studio verplaudert und sie habe plötzlich aufbrechen und auf den Zug gehen müssen. Bichsel habe sie auf den Bahnhof begleitet. Da der Zug Verspätung hatte, sei er schnell zur Bahnhofsbuchhandlung geeilt und habe ihr gerade noch vor dem Einstieg ein Buch von Clemens Brentano mit ungarischen Gedichten in die Hand gedrückt: Das müsse sie unbedingt lesen. Aber das sei auch schon einige Jahre her.

Elke Heidenreich hielt nur zwei virtuelle Lesungen

Für die zwei Auftritte an den Literaturtagen habe sie ihren «Käfig» verlassen können, der Coronaschutzbestimmungen wegen lediglich für 48 Stunden. Mit der Verlegung von Kulturanlässen auf Streamingdienste und virtuelle Gegebenheiten habe sie Mühe.

«Ich bin gespalten zwischen notwendigen Massnahmen zum Schutz des Lebens und der Grässlichkeit, dass das kulturelle Leben seit einem Jahr still steht.»

Sie habe zwei Lesungen virtuell gehalten, aber danach wieder aufgehört, weil es absolut unbefriedigend war.

Literaturvermittlerin Elke Heidenreich (rechts) im Gespräch mit Schriftstellerin Melitta Breznik (links) und Moderatorin Anuschka Roshani. Zvg

Obwohl Elke Heidenreich bewusst nicht Mutter geworden ist, hat sie die Anfrage von Anuschka Roshani für ein Gespräch über Mütter in der Literatur gerne angenommen. Derzeit würden sich viele Schriftstellerinnen von ihrer Beziehung zu den Müttern inspirieren lassen. «Es ist ein interessantes Thema, weil sich die Töchter an den Müttern abarbeiten.» Die Beziehung zwischen Töchtern und Müttern enthalte einigen Zündstoff. «Bei den Männern sind es eher die Väter.» Wenn die Beziehung zwischen Müttern und Töchtern harmonisch wäre, gäbe es auch keinen Stoff für einen Roman.

Erfinderin der Figur der Else Stratmann

Elke Heidenreich ist vor allem als Literaturvermittlerin und Schriftstellerin bekannt. Sie hat für das Radio die Figur der Else Stratmann erfunden, welche kabarettistisch ihr Alltagsgeschehen erzählte. Zweimal habe sie diese Figur auch in Sportsendungen beim Fernsehen gespielt, was zu einer solchen Popularität führte, dass sie dieses Kapitel beendete. Zudem ist sie eine grosse Opernliebhaberin und hat für die Kölner Oper verschiedentlich Libretti überarbeitet oder für die Kinderoper solche geschrieben.

Neu für sie war die Information, dass im Solothurner Stadttheater auch Opern gespielt werden. Sie schliesst nicht aus, nach Corona sich hier mal eine Barockoper anzusehen. Überrascht ist sie auch, dass es hier ein Kabinett für sentimentale Trivialliteratur gibt. In ihrer Kindheit seien die Mädchen- und die Jungenbücher total getrennt gewesen. «Die Schatzinsel» oder «Robinson Crusoe» etwa seien beiden Geschlechtern zugänglich gewesen. In der Pubertät habe sie viel Trivialliteratur gelesen, von «Angélique» bis unendlich.

Mit der Zeit habe sie sich aber Büchern mit mehr Gehalt zugewandt, welche auch Lebenshilfe vermitteln. Ihr neues Buch, welches im November beim Eisele-Verlag erscheint «Hier geht’s lang», Literatur von Frauen für Frauen, enthalte Etliches aus der Trivialliteratur. Sie wollte das schon immer schreiben, aber nun ist es das Ergebnis der Coronapause. Ihr letztes Buch «Männer in Kamelhaarmänteln», kleine Geschichten über Kleider und Leute, stand wochenlang in den Bestsellerlisten.

Elke Heidenreich wird bei ihrem Solothurner Aufenthalt von ihrem Mops und ihrem Lebenspartner Marc-Aurel Floros begleitet. Floros ist Musiker und Komponist und wird sie auch bei der Lesung am Samstag anlässlich der Solothurner Literaturtage um 11 Uhr am Klavier begleiten.

