Inspektorat Solothurner Aufsichtsbehörde im Ausnahmezustand: Wenn Kontrolleure nicht mehr kontrollieren Das Amtschreiberei-Inspektorat beaufsichtigt staatliche und private Notariate. Nun wird publik: Ein Jahr lang gab es keine Inspektionen mehr. Der Amtsleiter fiel krankheitshalber aus, auf eine Interimslösung wurde verzichtet. Die Hintergründe.

Erbschaften, Liegenschaftskäufe, Konkurse und viele weitere Rechtsgeschäfte: Notarinnen und Notare übernehmen hoheitliche Aufgaben. Chris Iseli/Hanspeter Bärtschi

Es klingt erst mal wie der Traum eines jeden, der einen Aufseher im Nacken hat: Eine Kontrollbehörde muss ihre Arbeit quasi einstellen. Ein geschlagenes Jahr lang kann sie keine Inspektionen mehr durchführen. Die zu Beaufsichtigenden bleiben faktisch unbeaufsichtigt.

Doch genau das ist im Kanton Solothurn passiert. Was unter Notarinnen und Notaren in der Region schon länger für Gemurmel sorgte, ist jetzt amtlich bestätigt: Das kantonale Amtschreiberei-Inspektorat konnte monatelang einen wesentlichen Teil seiner Aufgaben nicht mehr wahrnehmen. Wie konnte es so weit kommen?

Dazu sollte man zuerst wissen, wofür die Behörde – der breiten Öffentlichkeit ist sie kaum bekannt – überhaupt zuständig ist. Angestellt wird der Amtschreiberei-Inspektor direkt vom Regierungsrat. Seine Amtsstelle beaufsichtigt allen voran die Amtschreibereien. Diese kümmern sich um wichtige Rechtsgeschäfte der Bevölkerung – von Erbschaften über Liegenschaftskäufe bis hin zu Betreibungen. Oft ist naturgemäss viel Geld im Spiel.

Das Inspektorat ist für eine gesetzeskonforme Geschäftstätigkeit besorgt. Für das amtliche Notariat ist es ebenso zuständig wie für das Handelsregister; für das Erbschafts- und das Grundbuchamt ebenso wie für das Betreibungs- und das Konkursamt. Die andere wichtige Aufgabe des Inspektorats: Es überwacht die privaten Notarinnen und Notare. Konkret prüft es, ob in hiesigen Notariatsstuben sorgfältig beurkundet und beglaubigt wird.

Was das vergangene Jahr betrifft, so müsste man diesen Aufgabenkatalog eigentlich im Konjunktiv formulieren. Denn: Das Amtschreiberei-Inspektorat musste 2021 sämtliche Inspektionen in der Verwaltung absagen, ebenso jene bei privaten Notariaten. Einzige Ausnahme: die «dringende Inspektion» der Urkunden eines verstorbenen Notars. Nachlesen kann man dies nun schwarz auf weiss, im Kleingedruckten des aktuellen Geschäftsberichts des Kantons.

Absagen seien zu verantworten gewesen

Die Ausfälle begründet die Verwaltung mit der krankheitsbedingten Abwesenheit von Amtschreiberei-Inspektor Philipp Adam. Dazu vorab eine positive Nachricht: Inzwischen befinde er sich auf dem Weg der Genesung und sei wieder zu hundert Prozent arbeitsfähig, teilt Adam auf Anfrage mit.

Philipp Adam ist Amtschreiberei-Inspektor des Kantons Solothurn. zvg

Näheres dazu ist, allein schon aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, nicht von öffentlicher Relevanz. Darüber hinaus geht es jedoch um mehr – nämlich um das Funktionieren einer Behörde, die hoheitliche Tätigkeiten überwacht. Da stellen sich Fragen: Warum mussten nach Adams Ausfall sämtliche Inspektionen über einen so langen Zeitraum abgesagt werden? Und warum blieben die gemäss Gesetz zu beaufsichtigenden Ämter und Notariate gewissermassen unbeaufsichtigt?

Tatsächlich verfügt der Amtschreiberei-Inspektor eigentlich über einen vollamtlichen Stellvertreter in seiner Behörde; so, wie es bei Aufsichtsorganen üblich ist. Doch dessen ungeachtet wurden alle Inspektionen abgeblasen. Philipp Adam erklärt:

«Die Absagen für das Jahr 2021 erfolgten nach Rücksprache mit dem Obergericht des Kantons Solothurn und der Staatskanzlei.»

Dies sei zu verantworten gewesen; «aufgrund der in den vergangenen Jahren festgestellten hohen Arbeitsqualität sowohl in den Amtschreibereien wie auch bei den privaten solothurnischen Notarinnen und Notaren», wie Adam weiter ausführt. Eine Interimslösung für das Jahr 2021 gab es nicht. Darauf habe man wegen der «zeitlich absehbaren Wiederherstellung der ordentlichen personellen Situation» verzichtet.

Der Amtschreiberei-Inspektor bezeichnet es als «unabdingbar», dass Inspektionen jeweils durch zwei Experten durchgeführt werden. Zum einen gebe es so einen fachlichen Informationsaustausch, zum anderen sei dies im Sinne eines Vieraugenprinzips. Dabei geht es laut Adam um die «breit abgestützte Qualität» der Inspektionen und darum, dass die dazugehörigen Berichte aussagekräftig sind.

Ferner treffe es nicht ganz zu, dass die abgesagten Inspektionen nur auf seinen krankheitsbedingten Ausfall zurückzuführen seien, wie im Geschäftsbericht des Kantons steht. Adam betont: Grund für die Absagen seien «mindestens ebenso die pandemiebedingten Massnahmen zum Schutze der zu Inspizierenden».

Verlängerter Arm des Obergerichts

Just der besagte Geschäftsbericht zeigt allerdings, dass andere Aufsichtsorgane ihre Aufgaben trotz Coronabedingungen durchaus wahrnehmen konnten. Ebenso konnte das Amtschreiberei-Inspektorat im ersten Pandemiejahr 2020 – freilich unter noch schwereren Bedingungen – fast alle Inspektionen wie geplant durchführen.

Immerhin: Ergänzende Aufgaben nahm das Inspektorat im vergangenen Jahr plangemäss wahr; namentlich etwa im Beschwerdewesen oder rund um den Verkauf von Grundstücken an Personen im Ausland. Die 2021 geplanten Inspektionen bei privaten Notariaten stünden nun dieses Jahr an, heisst es. Und die Jahresinspektionen bei den Amtschreibereien sowie dem Konkursamt fasse man thematisch entsprechend breiter.

Das Amtschreiberei-Inspektorat ist politisch unabhängig. Seine Aufsichtsfunktion übernimmt es als verlängerter Arm des Obergerichts, während es administrativ dem Finanzdepartement angegliedert ist. Die privaten Notariate wiederum inspiziert es im Auftrag der Staatskanzlei.

