Keine neuen Vorwürfe an Solothurner Kirschblütengemeinschaft

Solothurner Gesundheitsamt Keine Anhaltspunkte für Vorwürfe an Kirschblütler Der Chef des Gesundheitsamts dementiert Vorwürfe an die Medizinalaufsicht, bei der Tätigkeit der Lüsslinger Kirschblütengemeinschaft wegzuschauen. Balz Bruder 30.06.2021, 05.00 Uhr

Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamts, weist darauf hin, dass es keine neuen Vorwürfe gegen die Therapeuten der Kirschblütengemeinschaft gibt. Franz Beidler

Das Geschütz, das von Psychiaterin Alexandra Horsch und ihren Mitstreitern gegen die Kirschblütengemeinschaft beziehungsweise die in der Ärztegemeinschaft Avanti tätigen Therapeutinnen und Therapeuten aufgefahren wird, ist massiv: Forderung nach Entzug der Berufsausübungsbewilligungen aufgrund der Streichung der «Echten Psychotherapie» aus der Leistungspflicht der Krankenkassen durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Verantwortlich: das Departement des Innern, bei dem die Medizinalaufsicht angesiedelt ist.

Ist das Departement untätig und lässt die Sache schlittern? Dem widerspricht Peter Eberhard, Leiter des Gesundheitsamts, vehement:

«Das Gesundheitsamt, die Staatsanwaltschaft und der Bund haben sich in der Vergangenheit bereits verschiedentlich und intensiv mit Themen in Zusammenhang mit der Kirschblütengemeinschaft befasst und diese jeweils sehr umfassend und sorgfältig geprüft.»

So habe die Staatsanwaltschaft ihre Strafuntersuchung gegen therapeutisch tätige Mitglieder der Kirschblütengemeinschaft im Sommer 2019 mangels eines hinreichenden Tatverdachts eingestellt.

Keine neuen Anzeigen oder Zeugenaussagen

Das Gesundheitsamt seinerseits sei verschiedenen Hinweisen nachgegangen, wobei die Vorhaltungen «jeweils sehr allgemein gehalten und vage» gewesen seien, so Eberhard. Er sagt denn auch: «Es konnten keine objektiven oder zumindest objektivierbaren Tatsachen, welche die Beanstandungen in rechtlich verwertbarer Weise gestützt und plausibilisiert hätten, vorgebracht werden.» Im Übrigen habe der Regierungsrat zu diesem Thema «bereits mehrfach und ausführlich verschiedene parlamentarische Vorstösse beantwortet». Und schliesslich nehme das Gesundheitsamt «seine Aufsicht im gleichen Umfang wahr wie bei allen anderen Leistungserbringern» und gehe «stichhaltigen Hinweisen stets nach». Eberhard sagt zum Fall Kirschblütler: «Aktuell sind keine neuen Anzeigen oder Aussagen von Zeugen eingegangen.»

Doch wie geht das Departement mit der Umsetzung des Entscheids der Eidgenössischen Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen um? Eberhard bestätigt, die betreffenden Therapeuten seien mit Schreiben vom 23. Juni aufgefordert worden, «in Bezug auf sämtliche Formen von Werbung auf den Zusatz Echte Psychotherapie künftig zu verzichten». Es dürfe nur noch die Wendung «Psychotherapie nach Samuel Widmer» verwendet werden. Abgesehen davon: Das BAG habe ausschliesslich geprüft, ob die Leistung gemäss Krankenpflegeversicherung wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sei – und ob die Kosten von den Krankenkassen übernommen werden sollten oder nicht. «Das Verfahren dient ausdrücklich nicht dazu, eine bestimmte Leistung beziehungsweise Untersuchungs- oder Behandlungsmethode als unzulässig beziehungsweise verboten zu erklären», betont Eberhard. Es gebe aus dem durchgeführten Verfahren zur Echten Psychotherapie denn auch «keine Hinweise, dass die Methode generell unzulässig oder verboten ist». Für das Departement ergebe sich «kein Handlungsbedarf». Denn die Überprüfung der Kostenübernahme durch die Krankenpflegeversicherung erfolge im Einzelfall ausschliesslich durch die Krankenversicherer selber. «Dem Kanton kommt in diesem Bereich keine Aufsichtskompetenz zu», führt Eberhard aus.

Aufsichtsmöglichkeiten des Kantons beschränkt

Und was ist schliesslich mit der Forderung nach dem Entzug der Berufsausübungsbewilligungen? «Für solche müssen konkrete, überprüfbare Hinweise, die auf ein schwerwiegendes Fehlverhalten schliessen lassen, vorliegen, was aktuell nicht der Fall ist», sagt der Leiter des Gesundheitsamts. Im Weitern seien die Berufspflichten der in eigener fachlicher Verantwortung tätigen Ärzteschaft abschliessend in der Medizinalberufegesetzgebung des Bundes geregelt. Das heisst: Die Aufsichtsmöglichkeit des Gesundheitsamts beschränkt sich auf die Ahndung von Verletzungen dieser Vorschriften. Die Verletzung anderweitiger Vorschriften, Pflichten oder Standesregeln der Berufsverbände wird von der Aufsichtspflicht des Gesundheitsamts hingegen nicht erfasst. «Sofern aber solche Verletzungen von den zuständigen Behörden und Stellen festgestellt worden sind, werden sie vom Gesundheitsamt mitberücksichtigt», sagt Eberhard zur Rolle seines Amtes.