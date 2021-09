Solothurn Tanzt Die Attisholzer Kiesofenhalle wurde mit Breakdance und Hip-Hop aufgeheizt Am Sonntag ging in der Kiesofenhalle auf dem Attisholz Areal das Festival Solothurn Tanzt Summer Edition über die Bühne. 02.09.2021, 15.15 Uhr

Unter anderem die Gruppe «LA FAM» aus Österreich trat in der Kiesofenhalle auf. zvg

Viele Wochen und Monate hatten die Tänzerinnen und Tänzer geübt und geduldig gewartet. Am letzten Sonntag war es dann soweit: An der «Solothurn Tanzt Summer Edition» auf dem Attisholz-Areal durften sie wieder ihr Können auf einer grossen Bühne vor Publikum und Jury darbieten. Für viele der jungen Tänzerinnen und Tänzer war es der erste Auftritt überhaupt. Umso motivierter zeigten sie ihre Tanzschritte und akrobatischen Einlagen in Breakdance und Hip-Hop und führten Choreografien auf, die Geschichten aus dem Leben verkörperten.