Solothurn Problem während Jahren aufgeschoben: Warum packt der Kanton das Risikomanagement erst jetzt an? Immer wieder mahnten die Inspektoren der Finanzkontrolle: Die kantonale Verwaltung braucht ein Risikomanagement. Doch lange tat sich nichts. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie sturmfest ist die Kantonsverwaltung? Im Solothurner Rathaus beschäftigt man sich jetzt mit dem Risikomanagement. Hansjörg Sahli

Laute Worte und scharfe Formulierungen? Das ist ihre Sache nicht. Die Inspektorinnen und Inspektoren der Solothurner Finanzkontrolle arbeiten diskret im Hintergrund. Ihr Job ist es, den Kantonsbehörden auf die Finger zu schauen. Die Prüfberichte der obersten Finanzaufseher der Verwaltung sind geheim. Haben sie etwas zu bemängeln, tun sie dies öffentlich selten aus voller Kehle.

Doch in diesem Fall liess sich die Finanzkontrolle ungewöhnlich deutlich verlauten – zu lange war die Sache hinausgezögert worden: Sie sprach von einem «bedenklichen» Vorgehen des Solothurner Regierungsrats; erst recht «vor dem Hintergrund der während der Pandemie begegneten Risiken». Nachzulesen sind diese Äusserungen im jüngsten Jahresbericht der Behörde. Darin appellierte sie abermals an die Regierung, nun doch bitte ihre Empfehlungen umzusetzen.

Schliesslich geht es um ein wichtiges Thema: Um die Frage, wie sturmfest die Kantonsverwaltung ist. Wie kann sie Risiken erkennen und systematisch angehen? Wie Krisen, Fehlentscheide und finanziellen Schaden verhindern – oder zumindest deren Folgen abmildern? Damit das auf allen Ebenen gut gelingt, braucht es einige Vorkehrungen. Solche wurden jedoch lange nicht getroffen. Das Protokoll eines aufgeschobenen Problems – in drei Akten.

Angefangen hat alles 2016. Während Monaten nahmen die Kontrolleure das Risikomanagement in der Kantonsverwaltung unter die Lupe. Im Juni 2017 legten sie ihren Bericht vor. Ihr Befund war eine Mahnung. Kurzgefasst: Interne Kontrollsysteme sind zwar vorhanden, aber Schwachstellen werden bloss isoliert betrachtet. Ein übergreifendes Risikomanagement gibt es nicht.

Diese fehlende Steuerung bemängelten die Kontrolleure. Die Bilanz zu den einzelnen Departementen fiel demnach sehr unterschiedlich aus; man könnte auch von einem klassischen Gärtchendenken sprechen. Während Risiken von manchen Ämtern nur ad hoc angepackt werden, stiess die Finanzkontrolle in anderen auf einen «aktiv gesteuerten und angemessen dokumentierten Prozess».

So gibt es beispielsweise keine allgemeingültigen Regeln

für den Meldeweg nach oben. Wer muss wann auf welcher Stufe über ein Problem informiert werden? In welchen Fällen ist der zuständige Regierungsrat, wann sogar die Gesamtregierung zu unterrichten?

Die Kontrolleure empfahlen der Kantonsverwaltung eine einheitliche Herangehensweise – um «bedeutende Risiken systematisch zu erkennen und diese aktiv zu bewirtschaften». Die Chefin der Finanzkontrolle, Gabrielle Rudolf von Rohr, spricht von einem wichtigen Führungsinstrument:

«Öffentliche Verwaltungen verfügen heute meist über ein entsprechendes Risikomanagement.»

Tatsächlich sind Behörden immer komplexeren Bedrohungen ausgesetzt, und diese können von allen Seiten kommen. Mit «Risiken» sind Ereignisse oder Entwicklungen gemeint, die sich strategisch, finanziell oder operativ auf den Kanton Solothurn auswirken.

Rechtsstreitigkeiten und Reputationsprobleme zählen da typischerweise ebenso dazu wie Vermögensschäden und Korruption. Es kann um Projektverzögerungen, misslungene Auftragsvergaben oder Cyberangriffe gehen. Ums Vermeiden von fehlerhaften Abläufen. Aber auch um allumfassende Gefahren wie Naturkatastrophen, Versorgungslücken oder natürlich Pandemien.

Die Pendenz landete auf dem Tisch der Staatskanzlei. Und dort tat sich: erst mal nichts. Die Empfehlung der Finanzkontrolle setzte ordentlich Staub an. Allerdings blieben die Kontrolleure hartnäckig. In den kommenden Jahren mahnten sie immer wieder Handlungsbedarf an. Sie vermissten «oft die Systematik und Risikooptik», hielten sie in ihrem Jahresbericht 2017 erneut fest. Im Jahr darauf wünschten sie sich eine «systematischere Auseinandersetzung mit Risiken». An die Adresse des Regierungsrats bemerkten sie:

«Diese Empfehlung wurde bisher noch nicht umgesetzt.»

Daran änderte sich freilich so schnell wenig. Im Sommer 2020 ging das Seilziehen weiter. Die Finanzkontrolle schöpfte aus den ersten Erfahrungen der Pandemie, als sie in ihrem Jahresbericht feststellte:

«Es dürfte jetzt auch klar sein, wie wichtig ein gut verankerter Risikomanagementprozess ist.»

Im Sommer dieses Jahres wurde es ihr dann offensichtlich zu bunt – nun taxierte sie das Vorgehen eben als «bedenklich». In der Sprache der Kontrolleure ist das ein starkes Stück. Sie bilanzierten aufs Neue:

«Bisher wurde keine zielführende Projektorganisation etabliert, um mit der Umsetzung voranzukommen.»

Stellt sich die Frage, warum die Empfehlung so lange ihrer Umsetzung harrte. Hinter vorgehaltener Hand sagen Kenner der Materie: Das Ringen um das Risikomanagement stehe exemplarisch dafür, wie schwer es der Kantonsverwaltung fällt, Projekte über mehrere Ämter hinweg aufzugleisen.

Inzwischen wurde die Staatskanzlei jedenfalls doch noch aktiv. Eine Projektgruppe bereitet jetzt den Boden für das Risikomanagement, wie es aus der Verwaltung heisst. Mit der Leitung ist eine externe Beratungsfirma betraut. Involviert sind auch die Departementssekretariate. Bis Mai 2022 muss die Projektgruppe ein Umsetzungskonzept vorlegen. Ab 2023 soll der Kanton dann über ein übergreifendes Risikomanagement verfügen.

Weist die Kritik zurück: Andreas Eng, Staatsschreiber. Hanspeter Bärtschi

Staatsschreiber Andreas Eng weist Kritik am Vorgehen der Verwaltung zurück. Ein solches Projekt lasse sich eben nicht in Kürze umsetzen, erklärt er auf Anfrage – und verweist auf die «zahlreichen, damit verbundenen rechtlichen, organisatorischen und inhaltlichen Fragestellungen». Die Umsetzung ist das eine. Warum aber dauerte es so lange, bis die Arbeiten richtig in Angriff genommen wurden?

Eng sagt, der Zeithorizont einer Legislatur entspreche da «durchaus den Erwartungen». Zudem sei im Jahr 2020 die Coronapandemie dazwischengekommen, und damit seien die Departemente zusätzlich belastet worden.

Just damit schliesst sich der Kreis. Die Aufsichtsorgane befassten sich verschiedentlich mit der Krisenbewältigung beim Kanton. Alles in allem stellten sie der Verwaltung ein recht gutes Zeugnis aus. Doch die Pandemie legte auch schonungslos offen, wie wichtig ein systematisches Risikomanagement ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen