Solothurn Messerangriff am Hauptbahnhof: Mann ins Spital gebracht – Polizei sucht Zeugen Am Sonntagmorgen wurde in der Nähe vom Hauptbahnhof Solothurn ein Mann durch einen vorerst unbekannten Täter mit einem Messer verletzt. Im Verlauf der Ermittlungen konnte die Polizei einen tatverdächtigen Mann anhalten. 06.10.2021, 11.13 Uhr

Am Sonntagvormittag wurde am Solothurner Hauptbahnhof ein Mann durch einen Angreifer mit einem Messer verletzt. Symbolbild Keystone

Am Sonntag, 3. Oktober, wurde um 11.10 Uhr der Kantonspolizei gemeldet, dass in der Nähe vom Hauptbahnhof Solothurn ein Mann durch einen mit einem Messer verletzt worden sei – der Täter sei vorerst unbekannt. Laut einer Medienmitteilung der Kapo rückten mehrere Patrouillen und eine Ambulanz aus. Nach der medizinischen Erstbetreuung vor Ort wurde der verletzte Mann ins Spital gebracht. Über dessen Gesundheitszustand konnte die Kantonspolizei am Sonntag noch keine Angaben machen.