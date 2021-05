Solothurn Leicht besudeltes, zuversichtliches Liebeslied – «Supersiech» meldet sich mit «Sauvignon Blanc» zurück Im letzten Jahr sorgte die Solothurner Band Supersiech mit ihrem Renauturierungsprojekt für Schlagzeilen. Nun steht wieder die Musik im Fokus. Für die neue Single spannt die Band mit dem Restaurant Vini zusammen. Christina Varveris 07.05.2021, 05.00 Uhr

Die Band Supersiech degustiert im «Vini» den Sauvignon Blanc. Tobi Knuchel, Thomi Christ, Didi Meier und Dülü Dubach (von links). Tom Ulrich

Wer kennt es nicht, dieses Gefühl, das in einem hochsteigt, wenn man sich ein paar Schlucke Wein gönnt. Warme Backen, ein leichter Dusel, «wie in Watte gepackt», sagt Thomi Christ. So tönt auch das neue Lied der Band «Supersiech», das heute rauskommt: «Sauvignon Blanc» heisst es und - es ist ein Liebeslied.