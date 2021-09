11 Highlights an der HESO in Solothurn

Solothurn HESO, willkommen zurück! – 11 Highlights, die man auf keinen Fall verpassen darf Säulirennen, Berliner und viel Geselligkeit: An der HESO hat es für jeden und jede etwas dabei. Dementsprechend vermisst wurde die Herbstmesse Solothurn im vergangenen Jahr. 2021 meldet sich die HESO nun zurück. Mit vielen Highlights. Fabio Vonarburg Jetzt kommentieren 25.09.2021, 05.00 Uhr

Alles auf einem Rundgang entdecken? An der HESO ist dies ein Ding der Unmöglichkeit. 11 Highlights, die uns aufgefallen sind.

Biss in einen frischen Berliner

Berliner, so weit das Auge reicht. Corinne Glanzmann

Die 11 ist normalerweise die wichtigste Zahl in Solothurn. Während der HESO hat die 11 starke Konkurrenz, von der 303. Es ist die Standnummer der HESO Becke. Hier gibt es das zu kaufen, was man unweigerlich mit der HESO verbindet: frische Berliner. Es ist ein regelrechtes Muss. Wer nicht einen Berliner hatte, der war nicht an der HESO.

Gebäudetechnik erleben

Gebäudetechniker bei der Arbeit. Corinne Glanzmann

Wer kleine Kinder hat, kennt es. Sind irgendwo Handwerker am Werk, könnte der Knirps stundenlange zuschauen. An der HESO lohnt sich somit ein Abstecher in die Sonderausstellung «Wir, die Gebäudetechniker». Hier kann man anderen beim Arbeiten zuschauen. Solchen, die ihr Handwerk verstehen. An der HESO findet die Schweizer Meisterschaft der Gebäudetechnik statt.

Der Buzzer läuft heiss

Einen Stand mit Action wollte die Regio Energie Solothurn und bietet deshalb ein Buzzer-Quiz an. Dabei treten Gemeinderäte gegeneinander an und messen sich in Energiefragen. Im ersten Duell setzte sich die Stadt Solothurn mit 11 zu 9 gegen Rüttenen durch. Vizestadtpräsident Pascal Walter besiegte den Vizegemeindepräsident von Rüttenen, Simon Knellwolf. Doch nicht nur Gemeinderäte, sondern auch Besucher können ein Duell wagen. Für die Jüngeren ist sicher das Videospiel Mario Kart attraktiver.

Welches Säuli gewinnt?

Das Säulirennen ist ein Publikumsmagnet. Corinne Glanzmann

Wie die Berliner verbindet man es unweigerlich mit der HESO: das Säulirennen. Auch 2021 fehlt es nicht. Am Freitag um 15 Uhr rannten die Säuli zum ersten Mal wieder los, begleitet vom Jubel der Besucherinnen und Besucher. Das erste Rennen hat das Säuli Highspeedy gewonnen, das von der GAW gesponsert wird. Für Raiffi, Sau-Dan, Goldfischli etc. bleiben aber genügend Gelegenheiten zur Revanche. Die Rennen sind täglich um 15 und 17.30 Uhr.

Am Abend schmerzt der Arm

Drehen, drehen, drehen. Corinne Glanzmann

Hier ein Glücksrad, dort ein Glücksrad. An der Herbstmesse gibt es x Möglichkeiten, etwas zu gewinnen und sich zu fragen: Ist das Glück mir heute hold? Die Preise reichen von Kugelschreibern bis hin zu Reisen. Was es braucht, ist Ausdauer. Und eventuell muss ein Muskelkater in Kauf genommen werden. Vom Drehen der vielen Glücksräder.

Die willkommene Abkühlung

In den Hallen der HESO kann es schnell einmal etwas warm werden. Wer eine Abkühlung braucht – nein, die Rede ist nicht von einem Bier – der kann an den Stand von Energie Schweiz eilen und in die Pedalen treten. Dies ist zwar ein Kraftakt, bringt aber ein Windrad zum Drehen, das für eine Brise sorgt.

Der Velounfall

Geradelt wird auch bei der Kantonspolizei – in einer virtuellen Welt. Möglich macht es die Brille, die man dazu anzieht. Doch hier steht das Pädagogische im Vordergrund. Die Kapo will aufzeigen, wie schnell ein Unfall passiert.

Das Paradies für die Kleinen

Seien wir ehrlich: Für Kinder kann eine Ausstellung schnell einmal ermüdend wirken. Trotz Säulirennen, Karussell und Streichelzoo. Abhilfe schafft da der Kinderhort, der sich an Kinder zwischen drei und acht Jahren richtet. Hier darf ausgiebig gespielt werden.

Schnurstracks an die Bar

Kaum auf dem Gelände schon lockt die Tankstelle. An der Zapfsäule der Garage der Öufi Brauerei wird nicht Benzin, sondern Bier getankt. Ein Hingucker ist sicher die Zapfsäule, angeschrieben mit «Bierfrei 25». Die Bar steht stellvertretend für die vielen Lokale, die es an der HESO zu entdecken gibt.

Der beste Rennfahrer gesucht

Wetten, dass sich hier eine Warteschlange bildet? Am TCS-Stand kann man mit einem McLaren 650S GT3 über die Rennstrecke in Imola rasen. Am TCS-HESO Grand Prix wird der schnellste Rennfahrer gesucht. Stand Redaktionsschluss gab es die Zeit von Florian zu schlagen. Er absolvierte die Rennsimulation in einer Zeit von etwas mehr als 2 Minuten und 2 Sekunden.

Das wichtigste: Schlemmen

Diese Liste dieser Highlights begann kulinarisch und hört auch so auf: Denn die am Anfang erwähnten Berliner machen kaum satt und wenn doch, dann hat man definitiv zu viel von ihnen gegessen. An weiteren kulinarischen Köstlichkeiten fehlt es an der HESO nicht. Zu finden gibt es von Raclette über Pasta hin zum Flammkuchen fast alles. Und ja, es darf in dieser Aufzählung auch nicht fehlen, das Bistro The Butchers, das ehemalige Metzgerstübli.

Trinken, Schlemmen und die Geselligkeit geniessen. Corinne Glanzmann