Nach Eklat Einigung zwischen den Solothurner Filmtagen und Anita Hugi Die Filmtage und ihre ehemalige Direktorin haben sich geeinigt: Sie beenden das Arbeitsverhältnis «im gegenseitigen Einvernehmen». 26.11.2021, 17.02 Uhr

Anita Hugi war rund zwei Jahre lang Direktorin der Filmtage. Hanspeter Bärtschi

Die Solothurner Filmtage und ihre Direktorin Anita Hugi sind unter Vermittlung des Bundesamts für Kultur (BAK) zu einer Einigung gelangt. Das schreiben die Beteiligten am Freitag in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Das Arbeitsverhältnis werde rückwirkend per 31. Oktober im gegenseitigen Einvernehmen beendigt. Damit sei die Angelegenheit abgeschlossen.