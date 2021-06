Solothurn Dank dem Forstbetrieb – eine schwarze Null für die Bürgergemeinde Der Präsident der Bürgergemeinde Solothurn sprach an der Sitzung des Bürgerrats angesichts der schwarzen Null von einem annehmbaren Abschluss. Für das laufende Jahr befürchte er aber mehr negative Einflüsse aus der Pandemie. Mark A. Herzig 02.06.2021, 10.51 Uhr

Die schwarze Null in der Abrechnung sei vor allem dem Forstbetrieb zu verdanken (Symbolbild). zvg

Bevor der Bürgerrat die Rechnung 2020 zu Handen der Bürgerversammlung vom 21. Juni verabschieden konnte, genehmigte er eine Reihe von Nachtragskrediten in der Gesamthöhe von rund 79'600 Franken. Eine Einlage in den Kulturfonds war nicht beantragt. Sodann genehmigte der Rat die von der Bürgergemeinde im Auftrag geführten Rechnungen der Stiftungen und Fonds, die in seinem Kompetenzbereich liegen.