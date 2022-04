Tiktok: Silvia Jäggi aus Derendingen ist Influencerin

Derendingen Zu alt für Tiktok und Co.? Diese Influencerin (57) beweist das Gegenteil Depressionen, Sucht und Angst: Die 57-jährige Derendingerin Silvia Jäggi spricht auf den sozialen Medien über Themen, die meist verschwiegen werden – und macht jungen Menschen Mut. Das ist nicht immer einfach. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 20.04.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie will ihre Follower motivieren: Silvia Jäggi aus Derendingen. Hanspeter Bärtschi

Die Welt der sozialen Medien den Jugendlichen überlassen? Das kommt für Silvia Jäggi aus Derendingen nicht in Frage. Sie zückt ihr Smartphone und fängt zu sprechen an. «Hallo zäme, geits bi öich?», fragt sie ins Leere und zeigt mit einem Finger in Richtung Bildschirm. Mit diesem Spruch ist die 57-Jährige zu einer schweizweiten Internetbekanntheit geworden.

Zwischen lässigen Tanzvideos und Selfies bleibt auf den sozialen Medien oftmals nicht mehr viel Platz für anderes. Die besten Winkel, die verändernden Filter – alles für die Selbstdarstellung oder eben für das Verstecken von Makeln. Nicht aber bei Jäggi.

Silvia Jäggi bricht Tabus

Sie zeigt sich so, wie sie ist. Nicht nur äusserlich. Tanzen tut sie in ihren Videos nicht, dafür reden. Über Themen, die häufig als Tabu abgestempelt und verschwiegen werden. Sie erzählt in ihren Videos von einer Zeit, in der ein Griff zur Flasche ihre einzige Rettung war. Von Tagen, an denen die grauen Wolken nicht mehr zu verschwinden scheinen und von Gefühlen, die als falsch deklariert werden, – aber alles andere als das seien.

«Ich hatte schon lange den Wunsch, jungen Menschen helfen zu können», sagt Jäggi. Deshalb entschied sie sich dazu, im November 2019 ein Profil auf Instagram und Facebook zu eröffnen. Später auch auf der Plattform Tiktok. Sie wollte ihre Erfahrungen mit anderen teilen, in der Hoffnung, dass sie sich dadurch verstanden fühlten.

15'000 Follower und ein Markenzeichen

«Ich war mega nervös», sagt sie heute rückblickend. In ihrem ersten Video habe sie gestammelt und nicht so recht gewusst, was sie erzählen möchte. Was in den darauffolgenden Wochen geschah, hätte sie nicht vorhersehen können.

Es regnete regelrecht Likes und auch die Zahl ihrer Follower schoss in die Höhe. «Vor allem mein Spruch blieb vielen in Erinnerung. Er ist wie mein Markenzeichen», sagt sie. Heute zählt sie auf Instagram über 15'000 Follower – und auf der Plattform Tiktok gleich nochmals 9000.

Die Schattenseiten der sozialen Medien

Auf Instagram kursierten Memes (lustige Fotos), und auf der Strasse wurde sie plötzlich angesprochen. Sogar in ihren Ferien im Tessin – mehrmals. Jäggi lacht und sagt: «Das war schon cool. Angesprochen zu werden, gefällt mir.»

Kommentare mit Herzchen und netten Worten, das war nicht immer so. Gleich zu Beginn kam Jäggi mit den unschönen Seiten der sozialen Medien in Berührung. Dem sogenannten Hate (engl. für Hass). Sie sagt:

«Ich wurde sehr angefeindet. ‹Schlampe› haben sie geschrieben und ‹Alte, was willst du denn da?›»

Ein Grund aufzuhören war das für Jäggi nicht. Im Gegenteil. «Es hat mich angespornt», sagt sie und ergänzt: «Könnte ich solche Kommentare nicht wegstecken, hätte ich gar nicht erst mit den Videos angefangen.» Angst habe sie erst verspürt, als man ihr in den Kommentaren drohte, dass man sie und ihren Sohn besuchen komme. «Natürlich habe ich mir da Sorgen um den Kleinen gemacht», sagt sie.

Zu alt für die sozialen Medien. Da kann sie nur lachen. «Nein, ich bin genau richtig hier», sagt sie und ergänzt: «Ich wusste, dass ich etwas zu erzählen habe, als mir Nemo schrieb und sagte, dass er meine Arbeit toll findet.» Der Schweizer Musiker ist nicht der einzige. Auch von Stefanie Heinzmann habe Jäggi schon nette Worte gehört.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Anfangs habe die Influencerin viele private Nachrichten erhalten. «Meine Follower haben mir Fragen gestellt oder wollten mir von ihren Problemen erzählen», sagt sie. Ein paar Personen habe sie auf ein Gespräch getroffen. Jäggi ist wichtig klarzustellen, dass sie die therapeutische Unterstützung keinesfalls ersetzt. Aber sie könne unterstützen, wo sie sich früher selber Unterstützung gewünscht hätte.

Im vergangenen Jahr habe sie den Wechsel zu Motivationsvideos gemacht. Seither erhält sie weniger private Nachrichten – und auch weniger negative Kommentare. Sie sagt:

«Der Humor hat mich bisher überleben lassen.»

Trotz einer schwierigen Kindheit und nach dem Verlust von ihr geliebter Menschen habe ihr das Lachen geholfen, zurück in den Alltag zu finden. Dass ihre Follower schreiben «Du hast mich zum Lächeln gebracht», freut die Derendingerin deshalb umso mehr.

Silvia Jäggi kehrt zurück

Wer in den vergangenen Monaten auf den sozialen Medien aktiv war, hat kein «Hallo zäme» mehr gehört. Denn mit den Videos hatte Silvia Jäggi – vorübergehend – aufgehört. «Ich hatte in den letzten Wochen wieder stark mit meiner Angststörung zu kämpfen. Ein Trauma ist eben nicht einfach weg», sagt sie. Eines war klar: Sie wollte wieder mit den Videos beginnen.

Lange liess die Influencerin nicht auf sich warten. Seit dieser Woche ist sie wieder aktiv auf den sozialen Medien. «Ab jetzt bin ich wieder zurück», sagt sie in die Kamera – das Grinsen ist dabei nicht zu übersehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen