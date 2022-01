Service public Einflussreiche SBB-Manager und mächtige Gewerkschafter: Das ist die Solothurner Bähnler-Connection Viele Schlüsselposten in der Schweizer Bahnwelt werden von Solothurnern besetzt. Wir präsentieren das Who’s who. Und begeben uns auf die Spuren einer bemerkenswerten Machtballung. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Überdurchschnittlich viele Entscheidungsträger bei den SBB und der traditionell starken Eisenbahngewerkschaft stammen aus dem Kanton Solothurn. Keystone, zvg, bar/Montage: ckr

Die Machtzentren im Land? Natürlich Bern, die Bundesstadt. Das grosse Zürich als Finanzplatz und Medienmetropole. Basel, oft als heimliche Kulturhauptstadt bezeichnet. Aber Gerlafingen, das frühere Büezerdorf im Wasseramt?

Es mag etwas verwegen tönen. Doch zumindest in der Welt der Eisenbahner kommt man an der Gemeinde kaum vorbei: Von Gerlafingen aus entspinnt sich ein bemerkenswertes Machtnetz rund um die SBB. Es reicht längst weit über das Dorf hinaus. Der Kanton Solothurn stellt überdurchschnittlich viele Entscheidungsträger bei den Bundesbahnen und der traditionell starken Eisenbahngewerkschaft.

Roberto Zanetti: Beim altgedienten SP-Ständerat aus Gerlafingen laufen wichtige Fäden zusammen. Keystone

Beginnen wir also in Gerlafingen. Und zwar bei einem Mann, bei dem viele Fäden zusammenlaufen, der selbst aber keinen Posten in der Branche mehr innehat: Roberto Zanetti. Der altgediente SP-Ständerat und Ur-Gerlafinger arbeitete früher bei der Bahngewerkschaft SEV.

Wie jeder Parlamentarier kann er zwei der begehrten Gästeausweise fürs Bundeshaus vergeben. Einer der beiden Badges von Zanetti geht an SEV-Präsident Giorgio Tuti, der in Gerlafingen aufgewachsen ist und heute in Langendorf wohnt; zu ihm gleich mehr.

Bernhard Meier: Als Cheflobbyist ist er das Gesicht der SBB im Bundeshaus. zvg

Zanettis zweiten Badge bekommt SBB-Cheflobbyist Bernhard Meier. Der Stadtsolothurner ist ein alter Hase in der Verkehrspolitik. Seit 2009 leitet er den Bereich «Public Affairs und Regulation». In Bern vertritt er die Interessen der SBB gegenüber Verwaltung, Parteien und Verbände. Zuvor arbeitete Meier unter anderem in leitenden Positionen im Eidgenössischen Verkehrsdepartement.

Hier der Konzernlobbyist, dort der Gewerkschaftsboss? Damit sei er von beiden Seiten bestens informiert, begründet Zanetti seine Gästeauswahl jeweils. Über diese Konstellation freut man sich freilich auch bei den SBB selbst, wie in deren Hauspostille zu lesen war: Es sei für sie «von Vorteil», dass alle drei aus dem Solothurnischen kommen.

Direkte Nachbarn in Gerlafingen

Markus Jordi: Der SBB-Personalchef ist das dienstälteste Mitglied der Konzernleitung. zvg

Bleiben wir zunächst in Gerlafingen. Denn im Dorf, direkt in Zanettis Nachbarschaft, wohnt auch Markus Jordi. Der SBB-Personalchef ist mit dem SP-Ständerat eng verbunden. Obwohl selbst ein Freisinniger, rief er einst ein Wahlkomitee für Zanetti ins Leben. Der Jurist gehört der Konzernleitung der SBB seit 2007 an, er ist deren dienstältestes Mitglied.

Trotz harter Verhandlungen um den jüngsten Gesamtarbeitsvertrag geniesst er bei Gewerkschaften den Ruf eines zuverlässigen Partners. In der Region ist er als Präsident des Blumenhauses Buchegg präsent.

Philipp Hadorn: Der Ex-Nationalrat ist beim SEV unter anderem für die SBB Cargo zuständig. Hanspeter Bärtschi

Ein weiterer Gerlafinger, der in der Bahnwelt etwas zu melden hat, ist Philipp Hadorn. Beim SEV ist er als Zentralsekretär unter anderem für die SBB Cargo zuständig. Bis der SP-Mann 2019 seinen Sitz im Nationalrat abgeben musste, vertrat er die gewerkschaftlichen Anliegen auch im Parlament.

Urs Huber: Beim SEV kümmert sich der langjährige SP-Kantonsrat um die Infrastrukturdivision. zvg

Überhaupt: Auffällig viele Schlüsselpositionen bei der Bahngewerkschaft werden von Solothurnern besetzt. Ein Aushängeschild aus dem unteren Kantonsteil ist Urs Huber. Der Obergösger SP-Kantonsrat ist beim SEV für die Infrastrukturdivision verantwortlich.

«Dream-Team» bei der Gewerkschaft

Allen voran ist da aber natürlich Giorgio Tuti. Seit 20 Jahren arbeitet er beim SEV, seit 12 Jahren ist er dessen Präsident. In der Bähnlerfamilie gilt der jeweilige Boss der grossen Gewerkschaft bis heute als eine Art zweites Oberhaupt. Der Stellenwert der beiden Achsen «Service public» und «Sozialpartnerschaft» ist im SBB-Universum weiterhin gross, grösser noch als bei anderen Bundesbetrieben.

Giorgio Tuti: Der oberste SEV-Gewerkschafter ist seit vielen Jahren ein Schwergewicht in der Bahnwelt. Hanspeter Bärtschi

Soeben wurde Tuti als oberster Bahngewerkschafter Europas wiedergewählt. Mit Roberto Zanetti ist er seit Kindestagen verbunden. Unter Ernst «Aschi» Leuenberger, beliebter SP-Ständerat und Sohn eines Von-Roll-Arbeiters, wurde Tuti seinerzeit Zanettis Nachfolger beim Solothurner Gewerkschaftsbund.

Als Leuenberger schliesslich das SEV-Präsidium übernahm, arbeitete das Trio zusammen bei der Eisenbahnergewerkschaft. Manche sprachen von einem «Solothurner Dream-Team», böse Zungen von «rotem Filz». Zumal Leuenbergers wichtigster Verhandlungspartner in den bahnpolitisch hitzigen 1990er-Jahren der damalige SBB-Generaldirektor Benedikt Weibel war. Jahrzehnte bevor sie sich beruflich gegenüberstanden, waren die beiden Klassenkameraden an der Kantonsschule Solothurn. Leuenberger erlag 2009 einem Krebsleiden.

Immobilienmanager gewinnt an Gewicht

Alexander Muhm: Er ist Chef der boomenden SBB-Immobiliensparte und sitzt in der Konzernleitung. Keystone

Abgerundet wird die illustre Riege von weiteren SBB-Spitzenmanagern aus der Region; notabene von solchen, die zuletzt deutlich an Einfluss gewonnen haben. Der Stadtsolothurner Alexander Muhm sitzt mit Markus Jordi in der Konzernleitung. Er ist Chef der Immobiliensparte. Hier wird sichtbar, wohin sich der Bundeskonzern in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Die SBB sind zum zweitgrössten Immobilienanbieter des Landes aufgestiegen.

Muhms Sparte ist eine Cashcow. Zu ihren Portfolio gehören Tausende Gebäude, Zehntausende Grundstücke und immer mehr Wohnungen. Viele Bahnhöfe sind heute eigentliche Konsumtempel. Der gebürtige Österreicher Muhm, seit 2009 bei den SBB, ist von Haus aus Architekt. In Solothurn ist er schon länger heimisch. Im vergangenen Sommer hat er sich in der Stadt einbürgern lassen.

Christina Meier: Die frühere FDP-Kantonsrätin ist für die Nachhaltigkeit der SBB verantwortlich. zvg

Unter all den Männern sticht schliesslich eine Frau heraus: Christina Meier. Die Ökonomin aus Olten ist Leiterin Nachhaltigkeit bei den SBB. Als Chefin dieses Bereichs ist sie unter anderem für die Umsetzung der Klimastrategie und die Steigerung der Energieeffizienz verantwortlich. Meier arbeitet seit 2012 im Konzern, zuvor war sie in leitenden Funktionen für die Alpiq tätig und sass für die FDP jahrelang im Solothurner Kantonsrat.

Die aktuelle Klimadebatte führt dazu, dass die Bahn im Aufschwung ist. Mehr denn je wollen die SBB-Manager den Umweltvorteil von Zugreisen ins Zentrum rücken.

Das «Handwerk Eisenbahn» lernen

Stellt sich die Frage: Warum ist die Region ein Schmelztiegel für Karrieren in der Bahnwelt? Kaum jemand könnte das besser beantworten als Benedikt Weibel. Aufgewachsen in Solothurn, arbeitete der Ökonom mit Doktortitel ab 1978 sein ganzes Berufsleben lang bei den SBB. Von 1993 bis 2016 war er deren oberster Chef. Heute ist der 75-Jährige unter anderem Aufsichtsratspräsident der österreichischen Westbahn. Weibel meint lachend:

«Ich glaube nicht an das besondere Talent der Solothurner, sondern eher an den Zufall.»

Es möge stimmen, dass Solothurn aufgrund seiner Geografie ein Kanton des Ausgleichs sei, dass es schon immer viele ambitionierte Leute von hier in die Bundesstadt gezogen hat. Aber das ist aus der Sicht von Weibel nicht entscheidend.

Eher seien es interessante Fügungen, die hinter Solothurns personeller Kraft in der Branche stehen. So ist Olten als Bahnstadt und Verkehrsknotenpunkt laut Weibel noch immer ein Ort, in dem sich das «Handwerk Eisenbahn» als solches erlernen lasse. Das strahle auf den ganzen Kanton aus.

Benedikt Weibel im Jahr 2005: Bis Ende 2006 war er Vorsitzender der SBB-Konzernleitung. In Solothurn besuchte er einst zusammen mit dem späteren Gewerkschaftsboss Ernst Leuenberger die Kantonsschule. Bild: Keystone

Ein Industriewerk, eine Betriebszentrale, Infrastrukturhallen und der Cargo-Hauptsitz sind ebenso in Olten angesiedelt wie der Uniformvertrieb oder das interne Arbeitsmarkt-Center. Über 3200 Vollzeitstellen bieten die SBB im Solothurnischen an, die grosse Mehrheit davon in Olten.

Rasch geklärt ist für Weibel da schon die solothurnische Dominanz bei der Eisenbahngewerkschaft. «Hier wirkt das Erbe von Ernst Leuenberger nach», sagt er, «das ist erstaunlich.» Man kennt sich, und das nicht zu knapp. Um Leuenberger entstand ein Beziehungsgeflecht, das bis in die heutige Zeit reicht.

