Serie – Wie Corona unser Leben veränderte Chris van den Broeke erlebte die Krise als Achterbahnfahrt – geschäftlich, politisch und privat: «Diese zwei Jahre waren extrem» Der Solothurner Gastronom weiss, wie man in der Krise trotz Rückschlägen zuversichtlich bleibt. Wie Chris van den Broeke die vergangenen Monate erlebt hat, erzählt er in der Serie «Einschnitt Pandemie – Wie Corona unser Leben veränderte». Sven Altermatt Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Chris van den Broeke in seinem «Winterwunderland» in der Solothurner Weststadt. Hanspeter Bärtschi

Eigentlich gäbe es für Chris van den Broeke viele Gründe, das Leben zu verteufeln. Der Stadtsolothurner Gastronom ist der Mann, der sein Hauptlokal schloss, nachdem er mit originellen Rezepten gegen die Pandemie angekämpft hatte. Der Mann, der just in dieser Zeit eine politische Partei abwickeln musste. Und auch der Mann, der seinen Lebenspartner wegen der Reisebeschränkungen monatelang nicht sehen konnte – bis die beiden einen Entschluss fassten.

«Diese zwei Jahre waren extrem», sagt van den Broeke. Doch er bleibt Optimist. Denn er weiss:

«Wenn sich eine Türe schliesst, öffnet sich bald eine andere.»

Alles nur eine Frage der Perspektive? Chris van den Broeke, 49, kahlrasierter Kopf, sorgfältig gestutzter Bart und eine markante Brille, hat einen unerschütterlichen Glauben an das Gelingen. Während 15 Jahren betrieb er als Pächter das Zunfthaus zu Wir­then in Solothurn. Zudem ist er der Kopf hinter zwei Saisonbetrieben in der Stadt: Im Sommer führt er den «Badmeister», in der besinnlichen Jahreszeit das «Winterwunderland».

Beim Gespräch sitzt van den Broeke im gemütlich eingerichteten Chalet des «Winterwunderlands», den Rücken durchgestreckt, seinen Kaffee trinkt er in grossen Schlucken. Für ihn war die Krise «eine richtige Achterbahnfahrt», wie er selbst bilanziert. Eine Achterbahnfahrt auf allen Ebenen.

Doch es ist alles eine Frage der Perspektive. Das zeigt sich schon bald, nachdem im März 2020 eine neue Zeitrechnung angebrochen ist. Die Schweiz geht in den ersten Lockdown. Van den Broeke muss seine «Wirthen» schliessen. «Das hat uns erst mal den Boden unter den Füssen weggezogen», erinnert er sich. Die Schockstarre hält freilich nicht lange an.

Mit kreativen Ideen durch den Lockdown

Einfach stillsitzen und auf Hilfsgelder hoffen? «Das hätte ich nicht ausgehalten», sagt er. «Ich bin kein Jammeri.» Schnell ändert er seinen Blickwinkel. Um die Verluste wenigstens etwas abzufedern und seine Angestellten weiter zu beschäftigen, setzt er auf neue Ideen. Als einer der ersten Betriebe in der Region baut die «Wirthen» einen Lieferservice auf. Seine Hotelzimmer versucht van den Broeke mit Gästen zu füllen, die genug haben vom Homeoffice.

Das Modell «Büro im Hotel» findet Nachahmer im ganzen Land. Viel Geld nimmt van den Broeke damit zwar nicht ein. Darum sei es aber auch nicht gegangen, sagt er:

«Wir haben weitergemacht und sind als Team zusammengestanden.»

Als Ende 2020 der zweite Lockdown kommt, geht alles von vorne los. Van den Broeke reaktiviert die Angebote aus dem Frühjahr. Diesmal indes habe er die Zeit für einige grundsätzliche Überlegungen genutzt. Allmählich reift bei ihm der Gedanke, dass es da noch mehr gibt. Seine Tage sind auch jetzt lang, und in normalen Zeiten sind sie noch länger. «Oft arbeitete ich zehn Stunden an sieben Tagen die Woche.»

Pandemiezeiten: Blick in das Zunfthaus zu Wirthen im Winter 2020. Hanspeter Bärtschi

Also beschliesst van den Broeke, den Pachtvertrag der «Wirthen» per Ende Jahr nicht mehr zu verlängern. Er setzt voll auf seine anderen Betriebe. Doch noch einmal gibt es einen Dämpfer. Eigentlich will er seine langjährige Belegschaft einem Nachfolger übergeben. Einen solchen gibt es allerdings nicht – weil sich die Besitzer entscheiden, das Traditionshaus zu verkaufen. Im Oktober sperrt van den Broeke die «Wirthen» vorzeitig zu. Sein Ärger über dieses unschöne Ende scheint unterdessen verflogen: «Es waren 15 tolle Jahre.»

Bei der BDP kann er nicht mehr viel retten

Alles eine Frage der Perspektive. Wobei es da bei einer anderen Sache nicht mehr viel zu betrachten und deuten gibt – das weiss van den Broeke:

«Wir haben gekämpft und an die Partei geglaubt. Aber die Wählerschaft hat anders entschieden.»

2018 wird er Präsident der kantonalen BDP, zu einer Zeit, in der sich die Partei längst auf dem absteigenden Ast befindet.

Aus dem Archiv: Chris van den Broeke und eine Mitarbeiterin posieren im Jahr 2008 in der «Wirthen» für den Fotografen. Oliver Menge

Van den Broeke versucht es trotzdem. Er bildet Listen, will den «polarisierenden Meinungsmachern Paroli bieten». Viel ändern kann er nicht mehr. Erst werden die beiden BDP-Kantonsräte abtrünnig, dann büsst die Partei weitere Anteile ein. Während der Pandemie fällt der Beschluss, nicht mehr zu den kantonalen Wahlen anzutreten. Die BDP stellt ihre Aktivitäten ein, ihr Rest geht in der neuen Mittepartei auf.

Für eine weitere progressive Kraft in der Mitte habe es wohl einfach keinen Platz gehabt, analysiert van den Broeke heute. Würde er wieder als Retter antreten? Mit seiner Antwort zögert er keine Sekunde: «Ja!»

Seinen Partner konnte er monatelang nicht sehen

Manche Dinge kann man einfach nicht ändern. Aber es kann tröstlich sein, sie aus einer anderen Warte zu betrachten. Erst recht, wenn einem die Pandemie auch noch die Grenzen der Liebe aufzeigt – im wortwörtlichen Sinne. Carlos, der Lebenspartner von Chris van den Broeke, stammt aus Kuba. Die beiden sind in einer Fernbeziehung, als die Pandemie ausbricht. Dann kommt der Lockdown, die Grenzen sind zu, Visa gibt es keine mehr. Chris und Carlos können sich nicht mehr besuchen.

«Wir dachten an das, was danach kommt», blickt van den Broeke zurück. «An das Schöne und Gute.» Es ist eine Einstellungssache. Sie erzählen sich viel voneinander, schreiben Nachrichten, teilen Fotos und Videos. «So blieben wir uns immer nahe.»

Als Reisen wieder möglich sind, fliegt van den Broeke nach Kuba. Schliesslich beschliessen die beiden, ihre Partnerschaft in der Schweiz eintragen zu lassen, hier ein gemeinsames Leben aufzubauen. Weitere Monate vergehen. Nach einigem Hin und Her mit den Behörden darf Carlos einreisen. Diesen Sommer geben sich die beiden in Solothurn das Ja-Wort.

Nun arbeitet Carlos in den Betrieben seines Partners, lernt schnell Deutsch, entdeckt die Schweiz. Nur das Wetter macht ihm zu schaffen. Ist die Nebelsuppe besonders zäh, fährt das Paar auf den Weissenstein. Das komme immer gut, sagt van den Broeke: «Dort oben hat man wieder den Durchblick.» Eine andere Perspektive.

