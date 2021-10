Serie: Corona und Senioren «Warum konnte die Pandemie entstehen?»: Zu Besuch bei einer Kämpfernatur in Zuchwil Die 86-jährige Violetta Gerber lebt im Alters- und Pflegeheim der Stiftung Blumenfeld in Zuchwil. Kurz nach ihrem Eintritt ins Heim ist sie an Corona erkrankt. Geimpft ist sie nicht. Vanessa Simili 07.10.2021, 05.00 Uhr

Violetta Gerber erkrankte im Alters- und Pflegeheim an Corona, überstand die Krankheit aber. José R. Martinez

Violetta Gerber, 86, ist im August 2020 aus eigener Initiative ins Alters- und Pflegeheim der Stiftung Blumenfeld in Zuchwil eingetreten. Bald darauf erkrankte sie an Corona. «Ich habe Hochachtung vor der Equipe, die jeden Tag Menschenmögliches macht, damit es uns hier gut geht.» Das will Violetta Gerber gleich im Vornherein gesagt haben.

Dass sie mitten in der Pandemie den Schritt ins betreute Wohnen gewagt hat, ist für sie noch heute mit keinem Zweifel verbunden. Nach einem Sturz in ihrem Zuhause mitten in der Solothurner Altstadt war für sie klar, dass die Zeit gekommen war, nicht länger allein zu wohnen. Sie hatte sich bereits Monate zuvor in allen Alters- und Pflegeheimen der Umgebung angemeldet. Als die Zusage aus Zuchwil schliesslich kam, war das für Violetta Gerber ein Glück.

«Und ein Himmelszeichen meines verstorbenen Ehemannes.»

Von Neapel nach Zuchwil Violetta Gerber ist 1935 bei Neapel als Tochter einer Italienerin und eines Schweizers geboren. Nach der Mobilmachung 1939 kehrte der Vater mit seiner Familie in die Schweiz zurück, wo Violetta Gerber in Zürich und Olten aufgewachsen ist. Den Beruf der Drogistin hat sie in Gerlafingen erlernt und die Ausbildung mit der Drogistenprüfung abgeschlossen. Später hat sie in Kriegstetten selbstständig eine Drogerie geführt, war Gastronomin in Bern und hat zusammen mit ihrem Mann die Weinhandlung Mövenpick in Bern betrieben, bevor sie 20 Jahre lang als Schulungsleiterin für die Firma Rausch tätig war. (vs)

«Nicht einmal der Pfarrer durfte zu den Sterbenden»

Kurz darauf, im November 2020, steckte sie sich mit dem Virus an. «Wir alle haben uns angesteckt», sagt sie, und meint damit ihr Stockwerk, auf dem sie wohnt. Ob das bei ihr Angst ausgelöst habe? «Angst ist keine Option», sagt sie. Entweder man könne eine Situation ändern oder man müsse sie akzeptieren, etwas anderes gebe es nicht. Und als es für sie dann hiess, sie müsse zehn Tage in ihrem Zimmer in Isolation bleiben, galt es, das zu akzeptieren.

Klar habe sie sich Gedanken gemacht, als sie gesehen habe, wie drei Zimmer vis-à-vis innert kürzester Zeit frei geworden sind. «Nicht einmal der Pfarrer durfte zu den Sterbenden.» Sie fügt im gleichen Atemzug an, dass sie aber nicht sagen könne, ob die drei Corona-Erkrankten tatsächlich am Virus gestorben seien oder mit dem Virus, aber an einer anderen Todesursache.

«Wir alle hier sind vorbelastet, sonst wären wir nicht hier.»

Veränderung des Geschmackssinns

Unvergesslich bleibt ihr, wie die Pflegenden mit Maske und Schutzanzug die Zimmer betraten, wie die Möbel der verstorbenen Bewohnenden desinfiziert wurden. «Es musste ja alles steril sein.» Dass ihre Stimme und ihr Geschmackssinn noch heute, ein Jahr nach der Erkrankung, verändert seien, nimmt Violetta Gerber hin.

«Dafür esse ich jetzt Dinge, die mir vorher nicht geschmeckt haben.»

Dass Violetta Gerber eine Kämpfernatur ist und ihre Selbstbestimmung ihr heilig, wird aus ihren Erzählungen schnell klar.

In der Zeit ihrer Isolation hatte Violetta Gerber Geburtstag. «Meine Tochter hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen», erzählt.

«Die ganze Familie von der Tochter bis zu den Urenkeln kam und sang draussen, unter den Bäumen, für mich das Geburtstagslied.»

An die beiden Platanen vor ihrem Fenster hatten sie zwei Laternen mit langbrennenden Kerzen gehängt. «Eine war für meinen Mann und mich, eine für das Pflegepersonal, das in dieser Zeit Immenses geleistet hat.» Das rührte sie. «Vor allem hat es mir Wärme gebracht.»

Keine Besuche: «Ich wollte niemanden gefährden»

In der Zeit danach bat Violetta Gerber ihre Familie immer wieder, sie nicht besuchen zu kommen, obwohl sie liebend gern unter Menschen ist und Beziehungen pflegt. Aufgrund ihrer eigenen Gesundheitsbiografie – sie war als Säugling an Diphtherie erkrankt, und eine Bluttransfusion rettete ihr Leben –, ihrer Erfahrungen und ihres Wissens will sich Violetta Gerber nicht impfen lassen und ist deshalb in ihrem Alltag vorsichtig. Sie gehe viel an die frische Luft, bewege sich, benutze regelmässig einen Fitnesstrainer und achte darauf, was sie esse. «Natürlich sehe ich, dass wir eine Pandemie haben», sagt sie, «aber ich frage mich auch, warum die entstehen konnte.» Sie ist eine von zwei Bewohnenden im Blumenfeld, die für sich entschieden haben, sich nicht impfen zu lassen. Stattdessen werden sie nun einmal wöchentlich ­getestet.