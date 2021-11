Satirischer Rückblick Von Amt und Würden gezeichnet: Die besten Karikaturen aus 28 Jahren Kurt Fluri Der Solothurner Stadtpräsident Kurt Fluri entschied in seiner langen Amtszeit so einiges, das polarisierte. Und auch als Nationalrat fiel er auf. Dies schlug sich in Karikaturen nieder. Ein kleiner satirischer Rückblick. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 21.11.2021, 05.00 Uhr

National gross im Rampenlicht stand Kurt Fluri vor allem bei der Umsetzung der SVP-Masseneinwanderungsinitiative, gar ein Dokfilm wurde zum Politkrimi gedreht. Fluris Vorschlag, der sogenannte Inländervorrang light, war aus Sicht der SVP eine reine Verwässerung der Initiative. Auf der anderen Seite war sie bei den anderen Parteien höchst willkommen, weil sie die Umsetzung der Initiative erlaubte, ohne dass die bilateralen Verträge mit der EU gefährdet wurden.

Eingefleischte SVPler beschimpften Fluri als Verräter oder «Totengräber der direkten Demokratie». Der Stadtsolothurner reagierte gelassen: «Bei einigen Voten aus Ihrer Fraktion schaltet man die Ohren am besten auf Durchzug», sagte er im Parlament zur SVP. Ein Satz, der von Cartoonist Michael Streun 2016 im «Nebelspalter» aufgegriffen wurde.

Michael Streun / Nebelspalter

Immer wieder Thema in den Jahrzehnten von Fluris Amtszeit: Wer hat wie viel an die Stadtsolothurner Zentrumslasten beizutragen? Gleich mehrfach hat das Thema Vuk (mit ganzem Namen: Vuk Djurinovic) bewegt, der lange für die Solothurner Zeitung zeichnete. – Und um dies zu illustrieren, eignete sich das reiche und – vermeintlich – knausrige Steuerparadies Feldbrunnen gleich ennet der Stadtgrenze besonders gut als Gegensatz, etwa mit Feldbrunnens damaligem Gemeindepräsidenten Rolf Studer auf der Schaukel (zweiter Cartoon).

VUK

Allerdings verbesserte sich die finanzielle Situation der Stadt während Fluris Amtszeit massiv; aus der einst sehr tristen Situation (Illustration oben) wurden über die Jahre Dutzende Millionen an Rücklagen. Und auch bei den Zentrumslasten wurde eine Lösung gefunden, die einigermassen funktioniert.

Peter Gut gehört zu den renommiertesten Karikaturisten der Schweiz. Seine Werke erscheinen gewöhnlich in der NZZ. Dort allerdings hat er Fluri nie gezeichnet. Doch einmal pro Jahr legt Gut in Solothurn Hand an: Für die Schnitzelbankgruppe Stedtlischiiisser zeichnet er die Helgen.

2017 entstand diese Zeichnung, die zeigt: «König Kurt» kann es punkto ewiger Amtszeit fast mit der Queen aufnehmen. Inzwischen ist Fluri allerdings tatsächlich abgetreten, während Elisabeth II. auch mit 95 stoisch weitermacht.

Ein feines Gespür für politische Vorgänge und gesellschaftliche Veränderungen hat Cartoonist Ernst Mattiello. Seit Jahrzehnten beobachtet und zeichnet er – über Nationales, aber auch über die Region; wohnt er doch in Lüterkofen.

Doch in Zusammenhang mit Kurt Fluri fand er, wie auch andere Karikaturisten, in seinem Archiv nichts. Dies zeigt: Fluris 28 Jahre als Stadtpräsident gingen ohne grosse Skandale über die Bühne. Dies wiederum hat Mattiello nun in zwei Cartoons zum Abschied des FDP-Politikers aufgenommen.

Krach mit dem Kanton: Die Westumfahrung veränderte die Stadt Solothurn; der Verkehr verschwand aus der Vorstadt, die dadurch massiv aufgewertet wurde. Doch das Projekt sorgte auch für Spannungen zwischen Teilen der Stadtbevölkerung und dem federführenden Kanton. Letzterer, hier dargestellt durch den damaligen Baudirektor Walter Straumann, entschied sich für die Betonbrücke Leporello.

Viele Solothurner hätten, wie Karikaturist vuk zeigt, eine leichtfüssigere Hängebrücke bevorzugt. Doch es blieb ein Traum, dass in Solothurn ein wenig San-Francisco-Flair Einzug hält.