Reportage Böötlen, Skaten und Foto-Shooting: So startet der Sommer im Attisholz-Areal Eine bunte Vielfalt an Menschen frönte am Samstagabend im Attisholz-Areal dem Sommergefühl. Wir haben den Böötlern beim Luft-Ablassen geholfen und waren beim Familien-Fotoshooting der Familie Jegerlehner dabei. Ann-Kathrin Amstutz 21.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Böötler Jänu, Räffu und Johnny waren mit zwei Gummibooten, einem Luftsofa und Weisswein auf der Aare unterwegs. Oliver Menge

Die Jungs stehen auf der alten Eisenbahnbrücke. Sie machen sich bereit zum Sprung in die Aare. Im Hintergrund dröhnt Elektro-Sound aus den Böxli, aufblasbare Einhörner und Flamingos warten auf ihren Einsatz. Heiss ist es, auch noch um 19 Uhr, am Himmel braut sich Gewölk zusammen. Es ist das erste richtige Sommerwochenende, und viele Menschen verbringen es im Attisholz-Areal.

Die Aare-Böötler haben viel Weisswein und ein Luftsofa dabei

Und was wäre der Sommeranfang ohne die Aare-Böötler. Vier junge Männer sind soeben der Aare entstiegen und versuchen nun, die Luft aus den Gummibooten zu lassen. Es will ihnen einfach nicht gelingen, das Ventil zu öffnen - also bitten sie uns um Hilfe. Mit vereinten Kräften schaffen wir es.

Die Böötler heissen Johnny, Bruno, Räffu und Jänu. In Lüsslingen sind sie gestartet, fünf Stunden und ein paar Flaschen Weisswein später sind sie im Attisholz-Areal gelandet. Böötlen ist für Johnny das pure Sommergefühl: «Schönes Wetter, Chillen, Musik und staatlich erlaubte Drogen konsumieren.» Schon zum zweiten Mal dieses Jahr haben die vier die Aare unsicher gemacht - in zwei Gummibooten und mit einem Luftsofa, das eigentlich nicht fürs Wasser gedacht wäre. Nicht unbedingt Suva-konform, aber dem Spass auf alle Fälle zuträglich.

Drei Generationen der Familie Nussbaumer-Leuenberger lassen den Abend am Wasser ausklingen. Oliver Menge Das Attisholz-Areal aus der Luft: Am ersten richtig heissen Sommerwochenende zieht es eine bunte Vielfalt an Menschen ins Naherholungsgebiet. Oliver Menge Impressionen vom Attisholz-Areal, das sich zum beliebten Ausflugs-und Freizeitzentrum entwickelt hat. Im Bild: Der Badeplatz vom Wasser aus. Oliver Menge Joel springt trotz Hitze unermüdlich über die Rails. Oliver Menge Oliver Menge Mirja D'Ambrosio, Carine und Simon Dietiker und Silvio D'Ambrosio geniessen es, sich wieder unter die Leute zu mischen. Oliver Menge Pflichtschuldig der gebeutelten Marke gegenüber wird Corona-Bier getrunken. Oliver Menge Die Kantine Attisholz. Oliver Menge Oliver Menge Die Familie Jegerlehner trifft sich zum Familien-Fotoshooting mit Bea Lanz auf dem Attisholz-Areal. Oliver Menge Die Familie Jegerlehner trifft sich zum Familien-Fotoshooting auf dem Attisholz-Areal. Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Unwirklich klingt das etwas verstimmte Klavier in der grossen Wendelrampe. Oliver Menge Die Böötler waren fünf Stunden lang mit zwei Booten, einem Luftsofa und ordentlich Weisswein auf der Aare unterwegs. Oliver Menge Das Bad in der Aare gehört zum Sommergefühl... Oliver Menge ... ebenso wie der Sprung von der alten Eisenbahnbrücke. Oliver Menge

Ein paar Schritte von den Gummibooten entfernt sitzen drei Generationen der Familie Nussbaumer-Leuenberger. Nach einem abwechslungsreichen Tag mit Morgenspaziergang und Stadtbummel lassen sie den Abend am Wasser ausklingen. «Wir haben Znacht gegessen, in der Aare geplanscht und im Bach Fischli gefangen», erzählt Lara, die ältere der beiden Enkelinnen. Ihrer Schwester Sina ist es fast ein wenig zu heiss - sie mag den Winter lieber als den Sommer. «Ein bisschen Schnee wäre jetzt nicht schlecht», bestätigt ihre Mutter Nadine lachend.

Wir verlassen die Steinstufen und gehen weiter, vorbei an der «1881 Kantine». Der Geruch von Fish and Chips weht uns um die Nase. Praktisch jeder Tisch ist besetzt. Nur wenige Meter aareabwärts ist es aber deutlich ruhiger. Da treffen sich Tom, David und Joel auf dem Skaterplatz. Trotz der Hitze fahren sie Slalom zwischen den Pneu-Türmen und zeigen Tricks auf den Rails. Allerdings mit offenem Hemd und ordentlich Schweissperlen auf der Stirn.

«Skaten bedeutet abschalten und den Alltag vergessen»

Die drei haben sich hier auf dem Skaterplatz kennengelernt und Freundschaft geschlossen. Der 23-jährige Tom mag den Platz im Attisholz-Areal besonders, weil es nicht so viele Leute hat wie auf den grossen Skater-Anlagen: «Hier hast du deine Ruhe.» Im Sommer kommt er drei- bis viermal wöchentlich her.

Skaten bedeutet für Tom: «Abschalten und den Alltag vergessen.» Dagegen sagt Joel: «Irgendwie macht Skaten süchtig.» Ganz ungefährlich ist das nicht: So hat sich Joel beim Skaten schon einen Kreuzbandriss geholt. David ist etwas weniger waghalsig unterwegs: «Beim Treppen-Springen ist bei mir nach fünf, sechs Tritten Schluss.» David lebt seine Kreativität auch an ausgedienten Skateboards aus: Er zeigt uns Fotos von Tischen, Lampen und Flaschenöffnern, die er zusammen mit einem Kollegen aus kaputten Skateboards anfertigt.

EM-Fieber: «Wenn Italien gewinnt, machen wir ein riesiges Fest»

Auch auf der Aare-Nordseite ist einiges los. Im Public Viewing verfolgen EM-Hungrige die letzten Minuten der Partie Portugal gegen Deutschland. In einer der Boxen der Kantine Attisholz sitzen Mirja und Silvio D’Ambrosio mit Carine und Simon Dietiker. Silvio ist komplett im EM-Fieber. Mit den Leistungen der italienischen Mannschaft ist er bisher sehr zufrieden. Er träumt gar schon von EM-Titel: «Wenn Italien gewinnt, machen wir ein riesiges Fest», verkündet er. Doch Silvio würde auch eine Niederlage sportlich nehmen:

«Wenn es Italien nicht zum EM-Sieg reichen sollte, mag ich es den anderen auch gönnen.»

Silvio und Simon trinken ein Corona-Bier - pflichtschuldig gegenüber der gebeutelten Marke - während sich die Frauen an den Rosé halten. Sie alle haben lange darauf gewartet, endlich wieder mehr Leute treffen zu können: «Es ist so schön, dass es nicht mehr so ausgestorben ist», sagt Mirja. Und Simon witzelt: «Endlich ist man sich wieder so nahe, dass man in der Menge den Schweiss- und Biergeruch riecht.»

Das Attisholz-Areal ist die perfekte Kulisse fürs Familien-Fotoshooting

Als wir uns für diesen Abend schon fast vom Attisholz-Areal verabschieden wollen, treffen wir auf eine aussergewöhnliche Szene. Es ist ein Familien-Fotoshooting: die Familie Jegerlehner, bestehend aus der Mater familias mit sechs Kindern und zwei Enkelkindern, posiert für die Kamera von Bea Lanz. «Unsere Mutter hat sich das schon lange gewünscht, damit sie endlich ein paar anständige Fotos von uns allen hat», erklärt einer der Söhne. Schon vor sieben oder acht Jahren hätten sie der Mutter das Shooting geschenkt - nun haben sie es endlich geschafft. Das Attisholz-Areal ist als Kulisse perfekt: Die Bilder werden bestimmt in die Familiengeschichte eingehen werden.