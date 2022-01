So funktioniert die Justizvollzugsanstalt Solothurn, Teil 2

Reportage aus dem Gefängnis «Keiner kann sich 24/7 verstellen»: Wie die Justizvollzugsanstalt Solothurn Straftäter mit psychischen Störungen therapiert In dieser dreiteiligen Serie erhalten Sie einen Einblick in die inneren Abläufe der JVA Solothurn. Im zweiten Teil erklärt die Leiterin Vollzug, Davina Niggli, wie die Insassen therapiert werden. Sophie Deck Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Insasse der JVA Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Reportageserie zur JVA Solothurn Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Solothurn in Deitingen wurde 2015 erneuert und bietet Platz für 93 Insassen. Davon sind alle männlich und haben schwere Verbrechen begangen, also sexuelle Übergriffe, Körperverletzung und/oder Mord. Für weniger schwere Verbrechen und für weibliche Straftäter gibt es Gefängnisse in anderen Kantonen – verurteilte Straftäterinnen und Straftäter werden von der zuständigen Behörde interkantonal eingewiesen. Der Auftrag der JVA Solothurn ist es, ihr zugewiesene Straftäter sicher unterzubringen und ihr soziales Verhalten zu fördern, sodass sie nicht rückfällig werden. Dadurch soll die Gesellschaft geschützt werden. Alle Angestellten der JVA arbeiten zur Erfüllung dieses Auftrags in einem von drei Bereichen: Sicherheit, Therapie und Vollzug oder Wohnen und Arbeiten. In dieser Serie wird jeder dieser Bereiche mit der dafür zuständigen Person vorgestellt.

Teil 2: Therapie und Vollzug mit Davina Niggli

Die Juristin Davina Niggli ist Leiterin Vollzug. Hanspeter Bärtschi

Wenn eine Vollzugsbehörde einen verurteilten Straftäter in die JVA Solothurn einweisen möchte, landet sein Dossier als Erstes auf dem Schreibtisch der Leiterin Vollzug, Davina Niggli. Die Juristin entscheidet, ob die JVA den Straftäter aufnehmen kann. Niggli holt zur Demonstration ein dickes Dossier von ihrem Schreibtisch und erklärt das Prozedere.

Aufnahme

Zuerst stellt sich die Frage, ob der Verurteilte für den Strafvollzug oder für den Massnahmenvollzug angemeldet ist.

In den Strafvollzug gehört er dann, wenn er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden ist. Er muss eine vom Gericht bestimmte Strafe absitzen; zum Beispiel fünf Jahre, danach ist er wieder frei.

In den Massnahmenvollzug gehört er, wenn sein Verbrechen im Zusammenhang mit einer psychischen Störung steht. Die Massnahme beinhaltet etwa die Behandlung seiner psychischen Störung in Gefangenschaft. Die Zeit dafür ist grundsätzlich nicht begrenzt – der Gefangene kommt dann frei, wenn die Behandlung so erfolgreich war, dass das Rückfallrisiko gesenkt werden konnte.

Die nächste Entscheidung muss Davina Niggli für den Bereich Massnahmenvollzug treffen. «Es kommt darauf an, was für eine psychische Störung der Mann hat», sagt sie.

«Vereinfacht kann man diese in drei Kategorien einteilen: Persönlichkeitsstörungen, Störungen aus dem schizophrenen Formenkreis und sexuelle Präferenzstörungen.»

Als Justizvollzugsanstalt ist die JVA Solothurn primär darauf ausgelegt, Persönlichkeitsstörungen und sexuelle Präferenzstörungen zu therapieren. Zur Behandlung von Schizophrenien ist grundsätzlich oder zumindest zu Beginn der Massnahmen der Aufenthalt in einer forensisch-psychiatrischen Klinik vorgesehen.

Dies vor allem, weil die Insassen teilweise starke und hochdosierte Medikamente einnehmen müssen, deren allfällige Nebenwirkungen in einer Klinik besser überwacht werden können. Im Fall einer guten medikamentösen Einstellung können solche Insassen in einem zweiten Schritt auch in der JVA aufgenommen werden, wobei die Medikation durch die hier anwesenden forensischen Psychiater weitergeführt werden kann.

Verurteilte in – wie es im Fachjargon heisst – «aktiven Psychosen mit Fremdgefährlichkeit» können hingegen nicht aufgenommen werden. Bei den meisten Insassen im Massnahmenvollzug der JVA Solothurn wurde eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert.

Therapie

Wird ein verurteilter Straftäter in den Massnahmenvollzug der JVA aufgenommen, steigt er in «ein umfassendes therapeutisches Setting» ein, wie es die Verantwortlichen formulieren. Ziel dieser Therapie ist es, die Rückfallgefahr des Insassen zu senken und ihn im besten Fall ungefährlich für die Gesellschaft zu machen. Auch den Insassen im Strafvollzug stehen Therapieangebote zur Verfügung, die therapeutischen Auflagen sind jedoch andere.

Neben der Psychotherapie arbeitet die JVA auch milieutherapeutisch. Wobei unter anderem mittels Alltagsstrukturierung eine dem Leben in Freiheit angeglichene Lebensgestaltung im Zentrum steht.

Insgesamt gibt es im Massnahmenvollzug drei Säulen: Psychotherapie, Milieutherapie und Arbeitsagogik. «Als Leiterin Vollzug bin ich der Querbalken über diesen drei Säulen und versuche, koordinativ einzuwirken,», sagt Niggli.

Sie erklärt, wie die drei Säulen funktionieren und wie sie miteinander zusammenhängen:

Gesprächstherapie:

Die Gesprächstherapie ist das Eins-zu-eins-Gespräch des Insassen mit einer Psychologin, das in der Regel einmal pro Woche stattfindet. Diese Therapie ist einerseits «störungsfokussiert». Das bedeutet, der Insasse muss nicht unbedingt sofort über sein Delikt sprechen, sondern über seine Störung und, schliesslich, wie diese zum Delikt geführt hat. Andererseits ist die Psychotherapie aber auch deliktorientiert.

«Das hängt ganz davon ab, was zielführend ist. Manche sind am Anfang noch nicht bereit, sich mit ihrem Delikt auseinanderzusetzen», sagt Niggli. «Es geht vorab darum, dass der Insasse seine diagnostizierte Störung kennen lernt und sich auf sich bezogen damit auseinandersetzt.»

Im Bereich Therapie werden neben den Einzelgesprächen auch Gruppentherapien, Hundetherapie und Kunsttherapie angeboten.

Hanspeter Bärtschi

Milieutherapie:

Die Milieutherapie findet vornehmlich in den Wohngruppen statt – einer Gruppe von jeweils maximal zehn Insassen, die sich neben ihren Zellen einen Gemeinschaftsraum teilen und gemeinsam jeweils von einem Team aus drei Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen oder Mitarbeitenden aus der Psychiatriepflege betreut werden.

Diese begleiten die Insassen im Alltag und sprechen sie auf ihr Verhalten an. «Wenn ein Insasse zum Beispiel aggressiv wird, herumschreit oder in einen Konflikt verwickelt ist, dann können sie solche Situationen direkt mit ihm anschauen und ihn konfrontierten», erklärt Niggli. So kann der Insasse sein Verhalten in der Situation selber reflektieren und lernen, wie er das, was er in der Gesprächstherapie gelernt hat, auch im Alltag anwenden kann.

«Wenn wir einem Insassen in dem Moment sagen: ‹Das ist jetzt deine Störung, deswegen verhältst du dich so›, dann wird es für ihn fassbar. Durch das Spiegeln störungsbedingter Verhaltensweisen werden diese für den Insassen fassbar.»

Arbeitsagogik:

Im Rahmen der Arbeitsagogik wird ebenfalls pädagogisch auf den Insassen eingewirkt. Die Mitarbeitenden in diesem Bereich verfügen daher neben ihrer Grundausbildung überwiegend über eine Zusatzausbildung als Agogen.

Sowohl mittels Psychotherapie als auch mittels Milieutherapie und Arbeitsagogik erhalten die Insassen die Möglichkeit, ihr Verhalten im Alltag zu reflektieren und verstehen zu lernen. Für die mit den Insassen befassten Therapeuten und Agogen ergeben sich im Gegenzug wichtige Beobachtungsfelder. «Wir müssen die Insassen beobachten, um zu beurteilen, ob sie Fortschritte machen», sagt Niggli. «Die Zeit in der Gesprächstherapie reicht dafür nicht aus respektive stellt eine von mehreren Ebenen dar. Eine Stunde pro Woche kann man sich allenfalls gut nur von seiner besten Seite zeigen. Aber keiner kann sich 24/7 verstellen.»

Deswegen berichten Therapeuten, Pädagogen sowie Arbeitsagogen untereinander – und an Niggli. Es lässt sich erkennen, wenn jemand in der Gesprächstherapie zwar riesige Fortschritte zu machen scheint, in der Wohngruppe aber ständig Probleme macht. Und aufgrund dieses Gesamteindrucks wird dann über das weitere Vorgehen entschieden.

Ausgang

Eine dieser Entscheidungen kann sein, dass für einen Insassen Ausgänge beantragt werden. Macht er in der Therapie konstant gute Fortschritte, darf er möglicherweise in Begleitung eines Mitarbeiters des Sicherheitsdiensts und einer Psychologin oder eines Milieutherapeuten für einige Stunden nach draussen – zum Beispiel in die Stadt einen Kaffee trinken gehen.

Für solche Ausgänge gibt es zwei Gründe: Einerseits soll der Insasse sich wieder an die Welt draussen gewöhnen. Andererseits geht es wiederum darum, ihn zu beobachten: «Wir gleichen sein Leben im Gefängnis zwar möglichst dem Leben draussen an, aber das kann natürlich nie ganz funktionieren», sagt Niggli.

Es gäbe Trigger ausserhalb des Gefängnisses, die es im Gefängnis nicht gibt. Das könnte für einen Pädophilen zum Beispiel eine Gruppe von Schulkindern sein, die er auf der Strasse sieht.

«Die Begleitperson kann sehen, wie er reagiert. Sie kann ihn auch fragen: Fühlst du dich jetzt erregt? Möchtest du gerne etwas mit diesen Kindern machen?», sagt Niggli. «So können wir nachher besser beurteilen, wie es wäre, wenn er im offenen Vollzug oder in Freiheit wäre.»

Entlassung/Verlegung

Wenn ein Insasse aus der JVA Solothurn entlassen wird, dann kommt er nur in den allerseltensten Fällen direkt in die Freiheit. Er wird zuerst in den offenen Vollzug verlegt, wo er zum Beispiel im Gefängnis schläft, aber tagsüber draussen arbeitet. Oder die Sicherheitsvorkehrungen sind für ihn einfach nicht mehr so hoch.

Über eine mögliche Verlegung oder Entlassung eines Insassen im Massnahmenvollzug entscheidet aber nicht mehr Davina Niggli. Zusammen mit dem behandelnden Team gibt sie aufgrund des Verlaufs des Insassen nur gegenüber den Behörden eine Empfehlung ab.

«Ganz sicher sein, ob jemand wirklich nicht mehr gefährlich ist, das kann man schlussendlich nie», sagt sie. «Deswegen treffen die definitive Entscheidung auch unterschiedliche Behörden gemeinsam.»

Doch etwas könne man sowieso nicht in der Therapie lernen: «Wenn man etwas wirklich Schlimmes gemacht hat, muss man am Ende trotzdem mit sich selbst leben können», sagt sie. «Das ist etwas, was jeder mit sich ganz allein ausmachen muss.»

