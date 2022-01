So funktioniert die Justizvollzugsanstalt Solothurn, Teil 3

Reportage aus dem Gefängnis «Es ist eine Trockenübung für das echte Leben»: Wie die Insassen der Justizvollzugsanstalt Solothurn wohnen und arbeiten In dieser dreiteiligen Serie erhalten Sie einen Einblick in die inneren Abläufe der JVA Solothurn. Im dritten Teil zeigen Christian Güggi, Bereichsleiter Wohnen, und Beat Reimann, Bereichsleiter Betriebe, die Arbeitsplätze, die Wohngruppen und die Zellen im Gefängnis. Sophie Deck Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in eine Zelle: Im Bereich hinter dem Gestell befindet sich noch eine Ecke mit einem Lavabo und einem WC. Hanspeter Bärtschi

Reportageserie zur JVA Solothurn Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Solothurn in Deitingen wurde 2015 erneuert und bietet Platz für 93 Insassen. Davon sind alle männlich und haben schwere Verbrechen begangen, also sexuelle Übergriffe, Körperverletzung und/oder Mord. Für weniger schwere Verbrechen und für weibliche Straftäter gibt es Gefängnisse in andere Kantonen - verurteilte Straftäterinnen und Straftäter werden von der zuständigen Behörde interkantonal eingewiesen. Der Auftrag der JVA Solothurn ist es, ihr zugewiesene Straftäter sicher unterzubringen und ihr soziales Verhalten zu fördern, sodass sie nicht rückfällig werden. Dadurch soll die Gesellschaft geschützt werden. Alle Angestellten der JVA arbeiten zur Erfüllung dieses Auftrags in einem von drei Bereichen: Sicherheit, Therapie und Vollzug oder Wohnen und Arbeiten. In dieser Serie wird jeder dieser Bereiche mit der dafür zuständigen Person vorgestellt.

Teil 3: Wohnen und Arbeiten

Arbeiten

Beat Reimann, Bereichsleiter Betriebe. Hanspeter Bärtschi

Christian Güggi, Bereichsleiter Wohnen. Hanspeter Bärtschi

Jeder Insasse in der JVA Solothurn arbeitet knapp sieben Stunden pro Tag. Abends und am Wochenende haben sie Freizeit.

«Wir versuchen, ihr Leben im Gefängnis möglichst dem Leben draussen anzugleichen», sagt der Bereichsleiter Betriebe, Beat Reimann. Das nenne sich «Normalitätsprinzip» und sei dazu da, die Insassen wieder auf das Leben draussen vorzubereiten. Anders als in Freiheit haben die Insassen in der JVA jedoch keine Ferien.

Reimann ist für alle Arbeitsbereiche in der JVA verantwortlich. Dazu zählen etwa: Schreinerei, Velowerkstatt, Küche, Garten, Putzen, Elektrowerkstatt, Montageatelier, Gemüseanbau.

Die Leiterin oder der Leiter jedes Betriebes berichtet an Reimann. So ist er unter anderem dafür zuständig, die Insassen am Anfang in den richtigen Arbeitsbereich einzuteilen.

«Wir achten möglichst darauf, dass wir den Insassen in einem Betrieb beschäftigen, für den er schon Ressourcen mitbringt», erklärt er. «Zum Beispiel jemanden, der geduldig mit kleinen Dingen arbeiten kann, an der Nähmaschine und jemanden mit technischem Knowhow in der Velowerkstatt.»

Reimann zeigt im Bereich Verpackungen die Nähmaschine, einen Tisch mit Farbe und Stempeln, wo Eulen auf Weihnachtssäckli gemalt werden, und einen Tisch voll von Einwegbesteck, das von Insassen in Sets verpackt wird.

«Sie können bei der Arbeit auch etwas Neues lernen, wie zum Beispiel Nähen oder Gärtnern», sagt Reimann. Das sei leichter für sie, wenn sie eine Arbeit bekommen, die zu ihnen passe.

«So haben sie ein Erfolgserlebnis und das motiviert, weiterzuarbeiten», sagt er. Zum Teil gehe es für sie auch darum, dass sie lernen, überhaupt zu arbeiten. Manche von ihnen haben bis dahin nämlich noch nie einen normalen Job gehabt. In dieser Hinsicht sei diese Arbeit zu vergleichen mit einer Lehre - Reimann und sein Team arbeiten auch aktiv mit den Insassen an deren Arbeitsorganisation und Sozialverhalten.

Förderung und Profit

Neben der Förderung der Insassen müssen Reimann und sein Team aber noch ein anderes Ziel erfüllen: Sie müssen so produzieren, dass sie einen Profit erwirtschaften können, wie jeder andere Betrieb auch.

Das funktioniere, sagt Reimann und zeigt ein Produkt, auf das er besonders stolz ist: Windräder, welche die Insassen aus Elektroschrott herstellen - und zwar in allen Formen und Farben.

«Unsere Windräder sind zu einem richtigen Verkaufsschlager geworden, deshalb haben wir den Bereich auch immer weiter ausgebaut,» sagt er. «Wenn Sie in irgendeinem Garten ein farbiges Windrad sehen, ist es vermutlich eines von unseren.»

Als Nächstes geht es nach draussen zu den Gärten. Dort werden Blumen angepflanzt und Gemüse angepflanzt, das die JVA einerseits selbst zum Kochen verwendet und andererseits nach draussen verkauft.

Und schliesslich zeigt er noch das Gebäude mit der Velowerkstatt und der Schreinerei. Die Velos, die die Insassen dort reparieren, werden an Bedürftige in Afrika versendet.

Lohn und Konten

Wie in der Arbeitswelt draussen, bekommen die Insassen für ihre Arbeit einen Lohn. Dieser beträgt, unabhängig vom Betrieb, im Schnitt 22 Franken pro Tag und wird auf drei verschiedene Konten verteilt: Ein Sperrkonto - dieses Geld, dient unter anderem der Kostenbeteiligung an der medizinischen Versorgung -, ein Sparkonto - dieses Geld erhalten die Insassen erst, wenn sie entlassen werden - und ein Freikonto - zum Beispiel, um am Gefängnis-Kiosk etwas zu kaufen.

«Der Lohn, den die Insassen schliesslich brauchen können, entspricht natürlich nicht dem Lohn auf dem normalen Arbeitsmarkt», sagt Reimann. «Aber im Verhältnis zu den Preisen im Gefängnis und den Bedürfnissen ist er genauso fair.»

Wohnen

Auch im Bereich Wohnen gilt das Normalisierungsprinzip. Wie Beat Reimann erwähnt es auch der Bereichsleiter Wohngruppen Massnahmenvollzug, Christian Güggi, gleich am Anfang.

Die Insassen der JVA Solothurn sind in zehn Wohngruppen eingeteilt, die sich am Leben von Wohngruppen in Freiheit orientieren. Dabei werden Strafvollzug und Massnahmenvollzug voneinander getrennt.

Ist ein Insasse des Massnahmenvollzugs neu in der JVA, kommt er zuerst in die Wohngruppe Beobachtung & Triage (die Eintrittswohngruppe). Dort wird der Insasse beobachtet und es wird eingeschätzt, ob und wann er in eine reguläre Wohngruppe übertreten kann. Ist der Insasse bereit für einen Übertritt und sind entsprechende Plätze frei, entscheiden Güggi und sein Team, in welche Wohngruppe und wann er übertreten kann.

«Wir versuchen, soweit möglich die Insassen in den Wohngruppen so zu verteilen, dass möglichst heterogene Zusammenstellungen entstehen. So werden die Insassen nicht nach Delikt, Diagnose oder Alter einer bestimmten Wohngruppe zugeteilt. Die Idee ist, dass sich Lernfelder ergeben und die Insassen bestenfalls voneinander profitieren können», erklärt der Sozialpädagoge.

Jeder Wohngruppe gehören zwischen sechs und fünfzehn Zellen an. Eine dieser Zellen zeigt Christian Güggi gemeinsam mit dem Insassen, der sie bewohnt.

Blick in eine Zelle der JVA. Hanspeter Bärtschi

Im Bereich hinter dem Gestell befindet sich eine Ecke mit einem Lavabo und einem WC. Die Zellen haben durchschnittlich zwölf Quadratmeter. Die Insassen dürfen persönliche Gegenstände aufhängen und aufstellen. Wobei hygienische, sicherheitsrelevante und feuertechnische Aspekte zu beachten sind und natürlich gewisse Symbole und Botschaften verboten sind – wie zum Beispiel Hakenkreuze.

An elektronischen Geräten darf jeder Insasse einen von der Anstalt gemieteten Fernseher, ein Radiogerät, eine Stereoanlage, eine elektrische Zahnbürste und einen Rasierer haben.

Die Insassen werden immer abends zwischen 18.15 und 22.00 Uhr bis am Morgern zwischen 6.45 und 8.30 Uhr in ihren Zellen eingeschlossen. In der restlichen Zeit, in der sie nicht bei der Arbeit sind, dürfen sie sich abgesehen von gewissen Einschränkungen in der Wohngruppe frei bewegen.

Christian Güggi führt von den Zellen ein paar Schritte den Gang entlang zum Gemeinschaftsraum. Dieser besteht aus einem Esstisch, einer kleinen Küche, einer Ecke mit Fernseher, Spielkonsole und Brettspielen und einem vergitterten Balkon mit Tisch.

Aufenthaltsraum in der JVA. Hanspeter Bärtschi

Pädagoginnen und Pädagogen

Jede Wohngruppe wird von insgesamt drei Mitarbeitenden (Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen, Psychiatriepflegepersonen und Justizvollzugfachfrauen und –männer) betreut, die sich im Turnus abwechseln. Sie arbeiten mit den Insassen an deliktrelevanten Themen; daran, dass sie miteinander einen normalen, gesunden Umgang pflegen. Gleichzeitig beobachten sie ihr Verhalten im Alltag.

Jeder Insasse hat Ressourcen, aber auch Lernfelder. Insbesondere deliktrelevante Problembereiche müssen immer wieder thematisiert und bearbeitet werden.

«Ein Insasse mit Aggressionsproblemen muss möglicherweise lernen, seine Impulse besser zu kontrollieren. Ein Insasse, der andere manipuliert, muss vielleicht ehrlicher, offener und transparenter sein mit seinen Wünschen und Gefühlen», erklärt Güggi.

Eine weitere Art, wie die Insassen in den Wohngruppen dies üben: Sie planen und kochen am Wochenende gemeinsam ihr Essen. Sie haben dafür ein bestimmtes Budget zur Verfügung und müssen damit wirtschaften.

Güggi erklärt weiter: «Dadurch können sie unter anderem an ihren Sozialkompetenzen arbeiten. So muss die ganze Gruppe mit dem Budget haushalten, wobei die gegenseitige soziale Kontrolle gut funktioniert. Insassen lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Essgewohnheiten des Gegenübers zu respektieren, Probleme anzusprechen und eigene Bedürfnisse zum Wohle der Gruppe zurückzustellen.»

Freizeitangebote

Damit die Insassen ihre Freizeit nicht nur in der Wohngruppe oder gar Zelle verbringen und diese auch aktiv gestalten, gibt es zusätzlich verschiedene Angebote, die sie nutzen können. Eines davon ist der Fitnessraum, den Güggi auf dem Weg nach draussen zeigt.

Fitnessraum in der JVA. Hanspeter Bärtschi

Dann gibt es noch einen Basketball-Korb auf dem Hof. Ausserdem organisiert die JVA Spielabende, Filmabende und Fussball-Matches. Es ist niemand gezwungen, von diesen Angeboten Gebrauch zu machen, deswegen gäbe es in dieser Hinsicht grosse Unterschiede.

«Einige dieser Männer kennen das Leben in Extremen: Einzelne putzen ihre Zelle immer perfekt, Andere müssen regelmässig dazu angehalten werden. Es gibt Insassen, welche exzessiv Sport machen und Insassen, die sich kaum bewegen. Auch bezüglich Sozialkontakten gibt es grosse Unterschiede. Ein Teil der Männer ist den ganzen Tag über mit anderen zusammen, ein anderer vermeidet Kontakte grösstenteils. So sind es oft auch etwa die selben Insassen, die an den Freizeitaktivitäten teilnehmen, den Fitnessraum oder den Spazierhof besuchen», erklärt Güggi.

Er und sein Team versuchen, die Männer zu unterstützten und Angebote zu schaffen, die Balance zu finden, indem sie auf auffälliges Verhalten hinweisen, ihnen alternative Verhaltensmöglichkeiten aufzeigen und zum Beispiel vorschlagen, auch mal an einer Aktivität teilzunehmen.

Die richtige Prüfung

«Man muss bedenken, dass bei vielen von ihnen vor ihrer Inhaftierung fehlende Tagesstrukturen eines der Probleme darstellte», sagt Güggi. «Sie haben zum Beispiel den Tag verschlafen, ungesund oder unregelmässig gegessen oder Suchtmittel konsumiert. Solche Personen haben dann oft eine schlechte Selbstfürsorge, sie sind es kaum gewohnt, auf sich selbst zu schauen.»

Und obwohl sie das in der JVA üben, wird es noch einmal etwas anderes sein, draussen – ohne Begleitung und die enge Struktur des Vollzugs – eingeübte Strategien weiter zu verfolgen.

«Das hier ist wie eine Trockenübung fürs echte Leben», sagt Güggi. «Das hat einmal ein Insasse gesagt. Er meinte: ‹Jetzt habe ich es hier im Griff, aber da draussen kommt dann die richtige Prüfung, wenn der Alltag Einzug hält›.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen