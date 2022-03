Jugendpsychiatrie Solothurn: angespannt, aber nicht dramatisch

Psychische Probleme Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kanton Solothurn: Patienten bleiben länger in der Klinik als vor der Pandemie Ausgelastet, aber nicht überlastet: Chefärztin Anne-Catherine von Orelli ist zufrieden mit der Tagesklinik. Stationär bestehen hingegen Wartelisten bis vier Monate. Daniela Deck Jetzt kommentieren 18.03.2022, 16.20 Uhr

Anne-Catherine von Orelli ist überzeugt, dass der Kanton mit der Tagesklinik für Kinder und Jugendliche auf die richtige Karte gesetzt hat. Hanspeter Bärtschi

Landesweit platzen die Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus allen Nähten; einmal eingewiesen, verbringen Minderjährige im Schnitt dreimal so viel Zeit stationär wie Erwachsene. Nun warten die Patienten monatelang auf einen Platz. Die Pandemie hat den Bedarf massiv vergrössert. Wie sieht die Lage im Kanton Solothurn aus?

«Notfallgespräche und -eintritte waren auch in den letzten zwei herausfordernden Jahren stets innerhalb eines Tages möglich», versichert Anne-Catherine von Orelli, Chefärztin der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP). In den vier regionalen Ambulatorien könnten Termine innert vier bis acht Wochen vergeben werden.

Auf reguläre stationäre Betten warten die jungen Solothurnerinnen und Solothurner nach Aussage der Chefärztin hingegen aktuell zwischen ein und vier Monaten. Nach der Schliessung der kantonalen Klinik mit ihren 18 Plätzen werden minderjährige Patienten seit Oktober 2020 in Bern sowie den beiden Basel stationär behandelt.

«Die Patienten aus Solothurn sind den dortigen Patienten gleichgestellt», erklärt von Orelli. Trotz Wartelisten: Sie ist überzeugt, dass sich der Systemwechsel im stationären Bereich zur interkantonalen Zusammenarbeit in den anderthalb Jahren eingespielt hat.

Fallzahlen steigen jeweils im Winterhalbjahr

Die Pandemie habe sich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie erst mit Verzögerung gezeigt, sagt von Orelli. «In der ersten Welle war es noch ruhig. Angezogen habe die Nachfrage mit dem Herbst 2020. Seither verharre sie auf hohem Niveau.

Was sich im ersten Pandemiejahr zeigt: Die Zählung der stationären Fälle geht nur bis zur Klinikschliessung im Sommer (darum die geringe Zahl), doch klar ist: Die Dauer des Klinikaufenthalts hat sich verlängert.

Die Zunahme der Fallzahlen im Herbst entspreche übrigens dem bekannten Rhythmus: «Die Patientinnen und Patienten sind jeweils dem Schuljahr folgend in der Zeit nach den Herbstferien bis vor den Sommerferien besonders gefordert.» Das, so betont die Chefärztin, wolle sie nicht der Schule zum Vorwurf machen.

«Die Schule ist einfach ein Ort, der Leistung von den Jugendlichen einfordert. Schulische Schwierigkeiten und/oder soziale Probleme gepaart mit anderen – zum Beispiel pandemiebedingten Belastungsfaktoren – können dazu führen, dass die Gesamtbelastung zu gross wird.»

Aktuell keine Warteliste bei der Tagesklinik

Die Unterstützung kommt nicht nur in akuten Krisen zum Tragen. Die Chefärztin unterstreicht die Bedeutung der Tagesklinik in der Stadt Solothurn. Diese bietet acht Plätze und ist seit dem Februar 2021 in Betrieb. Für drei bis maximal fünf Monate finden Heranwachsende hier zusätzlich zur Therapie eine professionell begleitete Tagesstruktur.

«Die Tagesklinik ist gut ausgelastet», sagt von Orelli. Eine Warteliste gebe es derzeit nicht. «Eintritte sind aktuell innert zwei bis drei Wochen möglich.» Diese Zeitspanne werde benötigt für die Besichtigung der Tagesklinik sowie die Bedenkzeit der Familie.

Belegungszahlen sind zur Tagesklinik noch nicht erhältlich, denn der Geschäftsbericht 2021 der Solothurner Spitäler wird der Generalversammlung erst Ende April vorgestellt.

Allein in Bern waren es letztes Jahr 60 stationäre Fälle aus Solothurn

Die Berner sind mit den (stationären) Zahlen schneller und weniger bürokratisch. So teilen die Universitären Psychiatrischen Dienste Bern mit, dass letztes Jahr 60 Minderjährige aus Solothurn stationär behandelt wurden. Im Vorjahr waren es 34 gewesen. Schon vor dem Systemwechsel in Solothurn wurden einzelne Kinder behandelt: zwei im 2019 und sechs im 2018.

Aus Basel-Stadt sind zumindest die Belegzahlen der Klinik für Kinder und Jugendliche der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPKKJ) verfügbar: 2021 wurden hier acht Jugendliche sowie ein Kind behandelt, 2020: drei Jugendliche und ein Kind, 2019: zwei Jugendliche.

Es fehlen Fachkräfte

Zurück in den Kanton Solothurn: Neben der Tagesklinik sei man beim aufsuchenden Angebot ebenfalls auf Kurs, sagt KJP-Leiterin von Orelli: «Wir haben dafür gut qualifiziertes Personal.» Der Fachkräftemangel sei aber auch im Kanton Solothurn «unverändert spürbar».

Ob das Anordnungsmodell für psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zu einer Entlastung beiträgt, lässt sich gemäss von Orelli noch nicht abschätzen. Diese Berufsgruppe kann ab Juli selbstständig Praxen führen und über die Grundversicherung der Krankenkasse abrechnen.

Mit der Pandemie benötigen mehr Jugendliche die Unterstützung der Psychiatrie als vorher. Moore Media

Skepsis aus der Politik: Nationalrätin verlangt Sofortangebote

Kritisch beurteilt Franziska Roth die psychiatrische Versorgung der Jugend. Die Solothurner SP-Nationalrätin und diplomierte schulische Heilpädagogin engagiert sich seit Jahren in diesem Bereich des Sozialwesens. Sie sagt: «Es ist längst erwiesen, dass sich die Kosten multiplizieren, wenn es bei Minderjährigen Defizite im Bereich der Psychiatrie gibt. Dann werden die Probleme nicht nur schlimmer, sondern chronisch – und das ein Leben lang.»

Franziska Roth zvg

Roth ist überzeugt: «Das System war schon längst am Anschlag, als ich 2019 in den Nationalrat kam. Jetzt, mit Corona, brennt es noch viel mehr.» Angesichts des überwältigenden Bedarfs und der zahllosen Anfragen von Jugendlichen, Eltern und Schulen wisse das Fachpersonal der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht mehr, wo wehren.

Dass die Gesellschaft und damit auch der Kanton Solothurn sehenden Auges ins Problem geschlittert sei, macht Roth der Politik zum Vorwurf: «Wir haben es versäumt, Massnahmen aufzugleisen, die greifen, als wir das unter normalen Bedingungen hätten tun können.»

Am 2. März gelangte sie mit einem Vorstoss an den Bundesrat, in dem sie fordert, dass «kostenlose Sofortangebote für niederschwellige Behandlungen für betroffene Kinder und ihr Umfeld» geschaffen werden. Die Antwort des Bundesrats fünf Tage später verwies in Anerkennung des Problems darauf, dass es keine gesetzliche Grundlage gibt, um aus Bundesmitteln Behandlungsplätze zu finanzieren. Das sei Sache der Kantone.

Stärkung der Psychotherapie kann nicht alles regeln

Grundsätzlich erhofft sich der Bundesrat, wie der Antwort zu entnehmen ist, zumindest im ambulanten Bereich eine gewisse Entlastung durch das Anordnungsmodell. Franziska Roth begrüsst die Neuerung. Doch diese Veränderung könne die Defizite nicht ausgleichen, die im stationären Bereich und bei den Tageskliniken (teilstationärer Bereich) bestehen.

Roth hält an ihrer Forderung fest: «Was wir brauchen, ist ein massiver Ausbau – ambulant und stationär – und ein Konzept Kinderpsychiatrie Schweiz. Zudem benötigen wir die Steigerung der Attraktivität der Berufsfelder der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Psychologie.»

Nachgefragt bei Daniel Barth, Kinder- und Jugendpsychiater in Solothurn

Daniel Barth führt in der Stadt Solothurn eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Altersbedingt arbeitet er reduziert und nimmt keine Neuanmeldungen mehr an. In seiner Laufbahn hat er den Beruf aus unterschiedlichem Fokus kennen gelernt: 1987–2013 leitete er den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst im Kanton Solothurn. Auch nach 40 Jahren fesselt die Arbeit mit jungen Menschen sein Interesse. Barth sagt: «Ich begegne noch immer Situationen, die mir neu sind.»

Daniel Barth macht als Jugendpsychiater gute Erfahrungen mit den Zuweisungen an die Kliniken in Basel und Bern. José R. Martinez

Welche Erfahrungen machen Sie als zuweisender Arzt mit den Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Basel und Bern?

Daniel Barth: Grundsätzlich Gute. Diejenigen Patienten, die ich gerade in der Zeit der Pandemie an die Kliniken zuweisen konnte, wurden dort samt ihrem familiären Umfeld sehr gut betreut. Das grösste Problem besteht darin, überhaupt einen Platz zu bekommen. Inzwischen gibt es Patienten, die monatelang auf einen Platz warten. Etwas besser sieht es in Sachen «Kapazität» bei Notfallplatzierungen aus, zum Beispiel bei Suizidgefahr.

Warum fehlen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie so viele Ärztinnen und Ärzte?

Tatsächlich sind die Praxen der ambulant arbeitenden Kolleginnen und Kollegen zum Bersten voll. Wartezeiten von einem halben Jahr sind die Regel. Fachpersonal neigt dazu, sich in der Nähe der Ausbildungsstätten niederzulassen und dort Praxen zu eröffnen. Der Kanton Solothurn ist hier gleich doppelt im Nachteil: Erstens hat er keine medizinische Fakultät und zweitens hat die Schliessung der jugendpsychiatrischen Klinik 2018 eine Lücke hinterlassen. Die Klinik bot Ausbildungsplätze für Ärztinnen, Psychologen, Sonderpädagoginnen und Sozialpädagogen.

Selbst wenn es beim stationären Bereich eng ist. Manches kann mit der Tagesklinik oder der aufsuchenden Arbeit aufgefangen werden.

Dieser Bereich der Arbeit ist besonders anspruchsvoll und wird oft unterschätzt. Die aufsuchende Equipe entfaltet nämlich nur optimale Wirkung, wenn sie aus erfahrenen Fachkräften besteht. Früher konnten Fachpersonen mit Berufserfahrung in Deutschland und Österreich rekrutiert werden. Inzwischen sind diese Märkte ausgetrocknet. Wir müssen unsere Fachärzteschaft selbst ausbilden. Das gelingt nur, wenn die Studierenden Gelegenheit bekommen, die Arbeit in der Psychiatrie kennen zu lernen. Vermutlich brauchen wir auch eine schlankere Ausbildung. Heute nimmt diese zwölf Jahre in Anspruch.

Im Sommer kommt das Anordnungsmodell in der Psychotherapie. Die Praxiseröffnungen dieser Berufssparte sollte die Psychiatrie entlasten.

Eine gewisse Entlastung ist zu erwarten. Besonders bei den «klassischen» Psychotherapien. Aber der grundlegende Mangel an Fachleuten zur Behandlung sehr schwerer psychischer Erkrankungen wird nicht gelöst. Auch gibt es Unterschiede zum Erwachsenenalter.

Daniel Barth ist überzeugt, dass es schwierig sein wird, eine Psychotherapiepraxis für Minderjährige wirtschaftlich zu führen. José R. Martinez

Warum?

Bei Jugendlichen gehören Fehlzeiten zur Regel und haben auch einen gesunden Aspekt. Zudem muss die Dauer der Sitzung an die Kapazität der Verarbeitung angepasst werden. Auch sind alleinerziehende Eltern mit mehreren Kindern öfters überfordert mit regelmässigen Terminen. Das macht das Führen einer psychotherapeutischen Praxis für Minderjährige schwierig und wenig wirtschaftlich: Es gibt zeitliche und finanzielle Löcher, die niemand stopft.

Wer unentschuldigt fernbleibt, muss die Sitzung aus der eigenen Tasche bezahlen.

Bei den Erwachsenen halte ich an dieser Regel fest. Aber bei Jugendlichen und Kindern kenne ich keine Berufskollegen, die das tun. Entscheidend ist, dass den jungen Menschen geholfen wird. Wer hier auf der Bezahlung von versäumten Sitzungen pocht, belastet das Verhältnis zum Patienten und dessen Familie, statt zu helfen.

