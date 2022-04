Jugendpsychiatrie Solothurn: Mehr stationäre Behandlungen

Psychiatrie Stationäre Behandlungen von Kindern und Jugendlichen: Auch im Kanton Solothurn ist der Bedarf in der Pandemie gestiegen Die stationären Behandlungen von Minderjährigen in der Psychiatrie haben im zweiten Pandemiejahr zugenommen. Behandelt werden die Kinder und Jugendliche ausserkantonal. Daniela Deck Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Letztes Jahr benötigten mehr Kinder und Jugendliche einen stationären Aufenthalt als 2020. Carole Lauener

Seit der Pandemie benötigen schweizweit mehr Kinder und Jugendliche Unterstützung der Psychiatrie als vorher. Das zeigt sich auch im stationären Bereich. Im Kanton Solothurn bestehen hier aktuell Wartezeiten von bis zu vier Monaten. Da die Zahlen der Solothurner Spitäler AG (soH) für das Jahr 2021 noch nicht vorliegen, war bisher unklar, wie viele Jugendliche und Kinder im letzten Jahr stationär behandelt wurden.

Erschwert wird die Suche nach den Zahlen durch die Tatsache, dass der stationäre Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Oktober 2020 vom Kanton Solothurn ausgelagert wurde. Seither werden die minderjährigen Patientinnen und Patienten in den Kantonen Bern, Basel-Stadt und Basel-Landschaft behandelt.

2020 leicht weniger als vor der Pandemie

Die Nachfrage bei den psychiatrischen Kliniken dieser Kantone hat Folgendes ergeben: 2021 wurden 128 junge Solothurnerinnen und Solothurner behandelt (60: Bern, 59: Basel-Landschaft, 9: Basel-Stadt).

2020 waren es (inklusive Standort Solothurn bis zum Sommer) 103 Fälle gewesen (40: Solothurn, 34: Bern, 29: Basel-Landschaft, 4: Basel-Stadt).

2019 waren es in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Solothurn 78 Fälle gewesen, 26 in Basellandschaft sowie je zwei in Bern und Baselstadt. Gesamthaft sind das 108.

Nur noch eine zentrale Auffangstation für Krisen

Damit zeigt sich, dass die stationären Behandlungen von ersten zum zweiten Pandemiejahr um fast einen Fünftel zugenommen haben. Eine weitere Neuerung gibt es für die letzten zwei Jahre zudem zu vermelden: Für Einweisungen aufgrund von schweren Krisen ist inzwischen die Psychiatrie Basel-Landschaft (PBL) die einzige Aufnahmestelle für Kinder und Jugendlichen.

Die Leiterin der Unternehmensentwicklung der Basel-Landschaftlichen Psychiatrie, Susanne Albiez, schreibt: «Seit dem Jahr 2020 haben wir für die Kantone BL, BS und SO den alleinigen Leistungsauftrag zur stationären Behandlung von Kindern und Jugendlichen in hochakuten Krisen. In diesem Bereich können wir auf eine jahrelange hohe Fachexpertise zurückblicken.»

