Polizei sucht Zeugen Fahrerflucht: Auto nach Kollision in Riedholz beschädigt Die Polizei bittet um Mithilfe: Am Montagmorgen kollidiert ein Auto auf der Baselstrasse in Riedholz mit einem einem anderen Wagen. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden. 10.01.2022, 16.47 Uhr

Kapo Solothurn

Am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr, kam es auf der Baselstrasse bei Riedholz zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Auto war im Kolonnenverkehr auf der Baselstrasse in Richtung Wiedlisbach unterwegs, schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Auf Höhe der Einmündung Attisholzstrasse kam es aus noch unbekannten Gründen zur Kollision mit einem Fahrzeug, welches vermutlich in die Baselstrasse einbiegen wollte.

Am Auto entstand Schaden an der Türe, am Kotflügel sowie an der Stossstange hinten rechts. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der oder die Unbekannte unmittelbar nach der Kollision von der Unfallstelle.

Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 70 00) in Verbindung zu setzen.