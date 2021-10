Persönlich: Ein Leben ohne Smartphone

Persönlich Vom Leben ohne Smartphone Bis vor einer Woche war ich ohne Smartphone unterwegs. So lebt es sich gut. Daniela Deck 01.10.2021, 05.00 Uhr

Zum Glücklichsein brauchts kein Smartphone. Roger Zbinden

Der Verzicht aufs Smartphone ist in meiner Generation so exotisch, dass ich nie in Verdacht gekommen bin. Dass ich nicht permanent erreichbar bin, ist nicht aufgefallen - alle anderen sind nämlich mit der eigenen Erreichbarkeit beschäftigt.