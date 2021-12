Pandemie Sie managte Corona schon einmal: Wie tickt die neue Solothurner Kantonsärztin Yvonne Hummel? Am 1. Dezember tritt Yvonne Hummel ihren Job in Solothurn an. Bereits im Aargau stand sie als Kantonsärztin während der Pandemie im Scheinwerferlicht – bis sie nach kurzer Amtszeit wieder abtrat. So schlug sich Hummel als Krisenmanagerin. Noemi Lea Landolt und Sven Altermatt Jetzt kommentieren 01.12.2021, 05.00 Uhr

Kaum hatte sie im Aargau 2020 ihren Job angetreten, kam Corona: Nun übernimmt Yvonne Hummel als Kantonsärztin in Solothurn. Fabio Baranzini

Wäre da nicht gerade eine Jahrhundertpandemie – nur Eingeweihte würden sich für den Jobwechsel interessieren. Doch in der Coronakrise ist ihr Posten zentral: Als neue Kantonsärztin sitzt Yvonne Hummel in der Solothurner Schaltzentrale der Seuchenabwehr.

Die 52-jährige Aargauerin, die in Dulliken aufgewachsen ist, tritt am 1. Dezember ihre Stelle im Departement von Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner an, just zu einem Zeitpunkt, da sich die Krise wieder zuspitzt. Hummel folgt auf Lukas Fenner, der im Herbst an die Universität Bern zurückgekehrt ist.

In normalen Zeiten bleiben die Kantonsärztinnen und Kantonsärzte eher im Hintergrund. Doch Corona zerrte sie ins Rampenlicht. Wie also tickt die neue Solothurner Amtsinhaberin?

Das Besondere ist: Schon einmal war Hummel in einem Kanton mitverantwortlich dafür, die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Nur 16 Tage, nachdem sie im Februar 2020 ihren Job als Kantonsärztin im Aargau übernommen hatte, kam es dort zur ersten Ansteckung mit dem Coronavirus. Hummel gestand später freimütig:

«Corona hat mich überrollt.»

Die Pandemie überschattete ihre Amtszeit, und zwar komplett – denn nach einem Jahr und neun Monaten gab Hummel den Posten bereits wieder ab. Zwar bedankte sich der Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati im Namen des Regierungsrats für ihre «wertvolle Arbeit und die fruchtbare Kooperation». Hummel habe sich «mit grossem Einsatz für das Wohl der Aargauer Bevölkerung eingesetzt».

Doch der Abgang im Aargau kam überraschend. Umso mehr, weil schon kurz danach bekannt wurde, dass Hummel künftig im Nachbarkanton Solothurn in gleicher Funktion tätig sein wird. Offiziell hatte die Kantonsärztin beschlossen, «sich beruflich zu verändern».

Inoffiziell ist im Aargau zu hören, dass im Gegensatz zur Zusammenarbeit mit Gallati jene mit ihrer Abteilungsleiterin nicht immer reibungslos war.

Mit dem Aargauer Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati arbeitete Hummel eng zusammen. Hier treten die beiden im März 2020 nach dem Ausbruch der Coronakrise in Aarau vor die Medien. Alex Spichale

Im Nachbarkanton stand Yvonne Hummel vor allem im ersten Pandemiejahr im Rampenlicht. An der Seite des Gesundheitsdirektors bestritt die Kantonsärztin unzählige Medienkonferenzen. Schnell waren ihr Name und ihr Gesicht allen bekannt. In der Öffentlichkeit stehen und vor der Kamera Auskunft geben – das kannte sie vorher nicht. Sie beschrieb es als «grosse Herausforderung».

Vor den Medien informierte Hummel jeweils über die aktuelle Lage. Sie ratterte die neusten Ansteckungszahlen, die Spitalbelegung, Todesfälle herunter. Hummel ist ein Fan von Kurvengrafiken. Einzelne Ausschläge nach oben interessierten sie wenig. Als Kantonsärztin hatte sie die Entwicklung im Zeitverlauf im Blick. Den Kurs von Gallati trug Hummel immer mit; auch dann, als er im Dezember 2020 vorpreschte und noch vor dem Bundesrat die Notbremse zog. Gleichzeitig betonte sie, dass es ihr als «Vertreterin der Volksgesundheit» nicht nur um eine medizinische Sicht gehe.

Lange Arbeitstage im Aargau

Später war sie für den Aufbau des Contact-Tracing und das repetitive Testen in Schulen und Firmen zuständig. Projekte, die regelmässig für Kritik sorgten. Auch Hummel blieb nicht verschont. In Online-Kommentaren wurde sie teilweise heftig angegriffen. Sie ertrug es stoisch und liess sich – zumindest öffentlich – nichts anmerken. Sie machte ihren Job. Begann in den frühen Morgenstunden und arbeitete oft bis lange in den Abend.

Vor ihrer Zeit beim Kanton Aargau leitete Hummel den Vertrauensärztlichen Dienst beim Krankenversicherer Sanitas. Zuvor war die Ärztin selbst an der Front, arbeitete in verschiedenen Spitälern und hatte eine eigene Praxis. Die Matura machte sie einst an der Kanti Olten. Heute wohnt sie mit ihrem Mann und mehreren Katzen im aargauischen Sins.

