Wechsel bei Grünen

Raphael Schär-Sommer trat am Wahlwochenende nicht nur an den Kantonsratswahlen für die Grünen der Region Olten an, sondern er stand auch zur Wahl in den Stadtrat. Auch wenn ihm beides gelang, tritt er nun seinen Kantonsratssitz an seine Parteikollegin Marlene Fischer ab.

Joel Dähler 09.03.2021, 11.04 Uhr