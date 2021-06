Raubüberfall beim Ruderclub Olten: Täter flüchtet in Van

Olten Zeugenaufruf nach Raubüberfall beim Ruderclub: Täter verletzt zwei Männer und flüchtet in weissem Van Bei einem Raubüberfall beim Ruderclub in Olten wurden am Mittwochabend zwei junge Männer leicht verletzt. Der Täter flüchtete mit einem weissen Auto. 10.06.2021, 15.04 Uhr

Zwei junge Männer sind am Mittwochabend von einem Mann ausgeraubt worden. (Archivbild) Bruno Kissling

Zwei junge Männer wurden am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, in der Nähe des Ruderclubs in Olten überfallen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, seien die Männer von einem Mann angesprochen worden, der behauptet habe, ein Polizist zu sein. Als er anschliessend die Rucksäcke der beiden Männer durchsuchte, sei er unvermittelt tätlich geworden und sei danach mit etwas Bargeld zur Gösgerstrasse geflüchtet. Dort habe er sich nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Gruppe von mehreren Personen begeben, stieg mit diesen in einen weissen Van und sei in Richtung Hauptbahnhof davongefahren. Die beiden Opfer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.