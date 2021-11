Mutmasslicher Täter von Oltner Corona-Demonstration ermittelt

Olten Nach Flaschen-Angriff an Corona-Demo: Polizei hat mutmasslichen Täter ermittelt In Olten wurde am 21. August ein Mann während einer Corona-Demonstration mit einer Glasflasche verletzt. Der mutmassliche Täter sowie der Geschädigte konnten ermittelt werden. 24.11.2021, 09.47 Uhr

Impression von der Kundgebung der Massnahmengegner in Olten. Patrick Lüthy

Bei einer Corona-Kundgebung am 21. August in Olten war ein Gegendemonstrant durch einen Kundgebungsteilnehmer mit einem zunächst unbekannten Gegenstand am Kopf verletzt worden. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Glasflasche.