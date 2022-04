Ohne Parteibüchlein Dieser Solothurner Asylrichter ist der letzte seiner Art – wie konnte es so weit kommen? Das Bundesverwaltungsgericht ist das grösste Gericht der Schweiz. Doch unter den 72 Richterinnen und Richtern gibt es jetzt nur noch einen einzigen, der als Parteiloser gewählt wurde: der Solothurner Walter Lang. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Seltener Auftritt: 2013 gab Walter Lang der «Berner Zeitung» ein grösseres Interview. Sein Gesicht wollte der Bundesverwaltungsrichter dabei nicht fotografieren lassen. Stefan Anderegg/BZ

Die Klatsche war vorhersehbar. Schliesslich stand viel Geld auf dem Spiel: Richterinnen und Richter dürfen Parteien weiterhin Mandatssteuern zukommen lassen. Der Nationalrat versenkte in seiner jüngsten Session einen FDP-Vorstoss, der genau dies verbieten wollte.

Bei den meisten Parteien tragen die Beiträge heute einen wesentlichen Anteil zum Budget bei. Ein einzelner Richter überweist schon mal mehrere zehntausend Franken pro Jahr. Auch deshalb werden die Richterposten an den eidgenössischen Gerichten – und ebenso in den meisten Kantonen – streng nach Parteiproporz besetzt.

Seit bald 70 Jahren wurde kein parteiloser Richter mehr ans Bundesgericht in Lausanne gewählt. Als 2005 mit dem Bundesverwaltungsgericht das grösste Gericht des Landes entstand, sollte das zumindest teilweise anders sein.

Zwar konnten die Parteien ihre Mandatssteuern so kräftig ausweiten. Das Bundesverwaltungsgericht in St.Gallen ersetzte nämlich die Rekursinstanzen des Bundes, die ohne Parteiproporz besetzt worden waren. Doch 2005 befanden sich unter den 72 gewählten Richterinnen und Richtern immerhin auch sieben Parteilose. Man wolle «parteilich nicht gebundene Personen» berücksichtigen, lautete das Ziel des Parlaments.

Heute ist davon freilich nicht mehr viel zu spüren. Nur noch ein Richter hält jetzt die Fahne der Parteilosen hoch – ein altgedienter aus dem Solothurnischen: Walter Lang ist der letzte verbliebene Bundesverwaltungsrichter, der ohne Parteibüchlein gewählt wurde. In seiner Person spiegelt sich ein spezielles Kapitel der Schweizer Justiz.

Parteizugehörigkeit sei «nicht relevant»

Der 60-jährige Jurist mit Solothurner Anwaltspatent ist Richter an der Abteilung IV, die für Asylrecht zuständig ist. Ebenso gehört Lang dem Leitungsorgan des Gerichts an. Bevor er 2005 erstmals ans Bundesverwaltungsgericht gewählt wurde, wirkte er in der vormaligen Asylrekurskommission.

Wie konnte es so weit kommen, dass die Parteilosen auch am Bundesverwaltungsgericht wieder verschwanden? Dass Walter Lang zum letzten seiner Art wurde? Das Thema ist ein heisses Eisen. Lang selbst will sich zu den Fragen dieser Zeitung nicht äussern. Stattdessen tut dies die Pressestelle des Gerichts. Denn die Antworten gälten für alle Richterinnen und Richter, lässt ein Sprecher ausrichten.

Die Parteizugehörigkeit bezeichnet er als «nicht relevant». Die Richterinnen und Richter übten ihr Amt unabhängig aus, so der Sprecher. «Sie wenden Verfassung und Gesetz an und sind an die koordinierte Rechtsprechung gebunden.» Vor diesem Hintergrund berücksichtige man bei der Bildung der Richtergremien bewusst nicht die Parteizugehörigkeit.

Richter meiden die Öffentlichkeit

In der Fachwelt ist das Thema umstritten. Walter Langs Abteilung ist hierzulande letztinstanzlich für Beschwerden im Asylbereich zuständig. Deswegen steht das Gericht immer wieder im öffentlichen Scheinwerferlicht.

Die politische Gesinnung der Bundesverwaltungsrichter sei im Asylbereich «messbar entscheidrelevant». Zu diesem Schluss kam 2021 eine Studie. Demnach heissen beispielsweise Richterinnen und Richter der SP Asylbeschwerden etwa doppelt so häufig gut wie jene von SVP und FDP.

Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen behandelt Beschwerden, die gegen Verfügungen des Bundes erhoben wurden. Gaetan Bally/Keystone

Wobei es wiederum in der Natur der Sache liegt, dass Walter Lang als Parteiloser hier schwer zu verorten ist. Befürworter des Parteiproporzes betonen denn jeweils auch, dass es nur von Vorteil sei, wenn beim Parteibüchlein Transparenz herrsche.

Öffentlich trat Lang indes nur selten in Erscheinung; die Asylrichter gelten als öffentlichkeitsscheu. Mit einer Ausnahme vor zehn Jahren, als Lang der «Berner Zeitung» ein grosses Interview gab. Darin äusserte er sich kritisch über eine geplante Asylrevision. Skurril: Sein Gesicht wollte der Richter trotz seiner führenden öffentlichen Funktion nicht fotografieren lassen. Er sei nach Entscheiden auch schon bedroht worden, erklärte er.

Untervertretene Parteien erheben Ansprüche

Fakt bleibt: Von all den Richtern, die einst ans Bundesverwaltungsgericht gewählt wurden, ohne Mitglied oder Sympathisant einer Partei zu sein, bleibt nur noch Lang übrig. Dies, nachdem der ebenfalls parteilose Gérard Scherrer das Gericht in diesen Wochen verlässt. Ein weiterer Richter war von der SP portiert und bei der jüngsten Gesamterneuerung auch als Parteimitglied wiedergewählt worden, gab jedoch unlängst den Austritt – so verlautet es in Anwaltskreisen.

Es hat sich eingebürgert, dass die Fraktionen gemäss ihrer Stärke jeweils Kandidierende aus ihren Reihen vorschlagen. Zuständig für die Richterstellen ist die parlamentarische Gerichtskommission. Sie prüft die Kandidaturen und gibt eine Empfehlung zu Handen des Parlaments ab.

Wer wissen will, warum die Parteilosen dabei die Leidtragenden sind, muss nur einmal einen Blick in die Unterlagen der Kommission werfen: Vakanzen von Parteilosen waren stets eine gute Gelegenheit, Begehrlichkeiten zu befriedigen. «Diese Sitze waren nicht zu halten», sagt ein Kommissionsmitglied hinter vorgehaltener Hand. Zumal die Parteienlandschaft bunter, die Verteilung der Sitze komplizierter wurde.

Und so verwies die Gerichtskommission bei der Kandidatenkür jeweils einfach darauf, dass diese oder jene Partei «derzeit am Bundesverwaltungsgericht untervertreten ist».

