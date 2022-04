Grenchner (10) geht seit anderthalb Jahren nicht mehr zur Schule

Ohne Klasse In der Sackgasse: Wie es kommen konnte, dass ein 10-jähriger Grenchner seit Oktober 2020 nicht mehr zur Schule geht Nachdem Alain Lehrerinnen und Mitschüler mit Scheren angegriffen hat, liess er sich nicht mehr in eine Klasse eingliedern. Seit bald zwei Jahren hat er keinen regulären Unterricht mehr. Eine Geschichte, wie ein Kind unter einem Scheidungskrieg leidet. Und wie Behörden überfordert sind. Daniela Deck Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Vom Schulweg kann Alain nur träumen. Dreimal in der Woche wird er für je zwei Stunden in der Wohnung des Vaters für sich allein unterrichtet (Symbolbild). Damircudic

Alles begann mit einem Scheidungskrieg der üblen Sorte irgendwo in Grenchen. Am Ende stand ein Inserat mit Vorwürfen gegen die Schule. Als sich die Eltern von Alain* Ende 2017 trennten, war er knapp sechsjährig. Anfänglich habe der Bub sich nicht auffällig verhalten. Da sind sich die Eltern einig. Das änderte sich 2019. Das Kind wurde zunehmend aggressiv, erst verbal, dann auch körperlich.

Der erste Lockdown erhöhte den Druck auf Familie und Schule zusätzlich. Nachdem Alain im Herbst 2020 Scheren, Steine und weitere Gegenstände nach seinen Lehrerinnen und Mitschülern geworfen hatte, war das Mass voll. Die Schule weigerte sich, den Buben weiter zu unterrichten. Schon zuvor hatte die Schule mehrfach versucht, die Situation mit einem Time-out zu beruhigen. Vergeblich.

Der Bub lebt beim Vater

Die Mutter erzählt:

«Auch auf mich ist er losgegangen, mit der Drohung: ‹Ich mache dich kaputt›.»

Sein Vater sagt:

«Ich habe einen engen Bezug zum ‹Giel› und kann es gut mit ihm.»

Der Vater ist überzeugt, dass sich Alain nur deshalb so heftig gegen die Mutter zur Wehr setzte, weil er den Aufenthalt beim Vater demjenigen bei der Mutter vorzog. Inzwischen lebt Alain beim Vater. Mit Unstimmigkeiten rund um Besuchsrecht und Ferienregelung musste sich sogar das Obergericht befassen.

Was der Vater, vollzeitlich berufstätig, dem Sohn nicht geben kann, ist Schulunterricht. Der Vater macht es seinem Wohnort Grenchen hauptsächlich zum Vorwurf, dass die übrigen Schulhäuser Alain keine Chance geben wollten. «Man hätte es zumindest probieren müssen», sagt der Mann.

Der Stuhl von Alain im Klassenzimmer ist seit bald zwei Jahren leer. Patricia Schoch

Eine Abklärung auf eine mögliche ADHS-Störung hatte keine verwertbare Diagnose gebracht. Weder Konzentrationsschwierigkeiten noch Hyperaktivität scheinen die Wurzel von Alains Problemen zu sein. Das erklären die Eltern übereinstimmend.

Offener Brief mit Vorwürfen

Nun hat sich der Vater mit einem Bekannten zusammengetan, um Vorwürfe angeblicher Versäumnisse gegen die Stadt Grenchen und das kantonale Volksschulamt in Form eines offenen Briefes zu erheben. Dies, nachdem diese Zeitung den Vater vor einigen Wochen kontaktiert hatte. Damals wollte er noch keine Auskunft geben. Der hauptsächliche Vorwurf im offenen Brief: Der verfassungsrechtliche Anspruch des Kindes auf angemessene Beschulung werde verletzt.

Dem widerspricht die Mutter entschieden: Immer wieder wurde versucht, Alain zu unterrichten, in der Kinderpsychiatrie, im Bachtelen, mit dem Vorschlag, ihn auf dem Beatenberg oder im Engadin in einem Internat unterzubringen.

Es sei der Vater, der einer Platzierung ausserhalb seines Einflussbereichs unter keinen Umständen zustimmen wolle, sagt sie. Die Mutter ist überzeugt: Alle haben sich bemüht und gute Arbeit geleistet, das Volksschulamt, der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst, die Beistände und das Amtsgericht.

Sind die Behörden überfordert? Das sagt das Volksschulamt

Beim Volksschulamt sei, vorgängig zum offenen Brief, nichts bekannt gewesen von Vorwürfen. Das sagt die stellvertretende Amtsleiterin Yolanda Klaus. Sie würde es vorziehen, so etwas nicht aus der Presse zu erfahren. Die Frage, ob das Amt mit dem Fall überfordert sei, verneint Klaus: «Solche Fälle sind selten und kompliziert, gehören aber dennoch zum Alltag. Manchmal braucht es Zeit, bis eine gute Lösung gefunden wird.»

Zum Fall von Alain könne sie aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes inhaltlich nicht Stellung nehmen, sagt Klaus, erwähnt aber: «Die Beschulung eines Kindes ist auch für das Volksschulamt zentral. Das Setting mit der ambulanten Heilpädagogik wird in äusserst seltenen Fällen angewandt. Die Klärung der weiteren Beschulung ab Sommer 2022 für das Kind ist in Arbeit.»

Am jährlichen Stichtag 2021 zur Erhebung von Schulabsentismus, am 15. September, waren im Kanton Solothurn sieben Kinder und Jugendliche registriert.

Was den Inhalt der Beanstandung angeht, so weist Klaus darauf hin, dass eine den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Kindes angemessene Beschulung gesucht werde. Die Wunschschule könne von den Eltern nicht ausgesucht werden.

Mutter zeigt Verständnis für die Schule

Dass die Grenchner Schulen Alain keine weitere Chance geben wollten, versteht die Mutter: «Die Schulen müssen die anderen Kinder schützen.» Inzwischen würden sich auch die Eltern möglicher Mitschüler vor Alains Aggressionen fürchten.

Mehrere Lösungsansätze für Unterricht im regulären Rahmen sind gescheitert. fotolia

Dafür, dass nichts gefruchtet hat, sieht die Mutter die Schuld beim Vater und dessen Einfluss auf den Buben. Der Vater wiederum beschuldigt die Mutter, seine Idee einer Platzierung in der Rudolf-Steiner-Schule verunmöglicht zu haben.

Medikament als Zankapfel der Eltern

Was anstelle des regulären Schulbesuchs folgte, war eine Odyssee mit Stationen in der Kinderpsychiatrie in Bern, Aufenthalten in sonderpädagogischen Einrichtungen, Familienbeistand, eine Kinderanwältin und die medikamentöse Behandlung mit Risperdal.

Besonders am letzten Punkt scheiden sich die Geister der Eltern. Die Mutter ist überzeugt, dass Alain von dem Medikament profitierte. Seine Wutausbrüche hätten nachgelassen. Der Vater gewann den Eindruck, dass der Bub ihm während der stationären Behandlung entglitten sei: «Das war wie ein fremdes Kind», sagt er. Nach der Heimkehr aus der Psychiatrie habe der Vater dem Buben das Medikament «eigenmächtig» entzogen, erklärt die Mutter.

«Was mich so traurig und hilflos macht», sagt die Mutter, sei die Tatsache, dass Alain um seine Kindheit gebracht wird.

«Es darf nicht sein, dass er den grössten Teil des Tages sich selbst überlassen ist, isoliert in einer Umgebung, die überhaupt nicht kindergerecht ist.»

Was den Kontakt mit Gleichaltrigen angeht, so habe der Bub nur einen einzigen Freund.

Unterrichtet wird Alain seit dem Herbst 2021 einzeln, drei Mal pro Woche stundenweise in der väterlichen Wohnung. Nun zeichnet sich in der verfahrenen Situation ein Hoffnungsschimmer ab: Nach den Frühlingsferien soll der Bub probeweise für einen Halbtag pro Woche eine spezialisierte Kleinklasse mit fünf Schülern ausserhalb von Grenchen besuchen.

Wenn sich das bewährt, soll Alain nach den Sommerferien, für das neue Schuljahr, definitiv in die Kleinklasse eingegliedert werden.

*Name von der Redaktion geändert

