Oensingen Polizei findet bei illegalem Glücksspiel Waffe und mutmassliches Diebesgut In Oensingen hat die Kantonspolizei Solothurn in der Nacht auf Freitag wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel eine Liegenschaft kontrolliert. Sie erwischte mehrere Personen beim Spielen, und stellte Bargeld und mutmassliches Deliktsgut sicher. 13.03.2021, 16.04 Uhr

(kob) Aufgrund von polizeilichen Erkenntnissen und Hinweisen aus der Bevölkerung fand in der Nacht auf Freitag eine Spezialkontrolle in einer Liegenschaft in Oensingen statt. Dabei fand die Kantonspolizei Solothurn mehrere Personen beim illegalen Glücksspiel vor, wie sie in einer Mitteilung schreibt.