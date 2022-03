Oensingen: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Ukraine-Krieg «In fünf Wochen ist mein Geldpolster aufgebraucht»: Wie ein Schweizer Bauer in der Ukraine um seinen Betrieb kämpft

Der Schaffhauser Landwirt Moritz Stamm lebt seit 18 Jahren in der Ukraine. Dort pflanzt er auf fast 3000 Hektaren Land Raps, Mais, Weizen und Sonnenblumen an. Der Krieg bedroht den Hof in seiner Existenz – doch Aufgeben kommt für Stamm nicht in Frage.