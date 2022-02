Solothurner Gewerbe Im Gespräch mit Andreas Gasche: Der Akademiker, der die «Büezer» versteht Andreas Gasche führt den kantonalen Gewerbeverband mit über 3000 Mitgliedern. Gerade für die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer unter ihnen wurde der beschlagene Lobbyist in der Pandemie schon mal zum Sorgenonkel mit offenem Ohr für Alltagsnöte. Christof Ramser Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Andreas Gasche leitet den kantonalen Gewerbeverband und sieht sich als Dienstleister für gegen 4000 KMU. Hanspeter Bärtschi

«Enkel hüten» hat sich Andreas Gasche an diesem Morgen in die Agenda geschrieben. Rechtzeitig zum Termin mit dem Journalisten um 11 Uhr ist er aber in seinem grosszügigen Büro in der Geschäftsstelle des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbands (KGV) eingetroffen.

Zu Hause in Oekingen hat derweil seine Frau die Betreuung der beiden ein- und dreijährigen Grosskinder übernommen. Dass Priska Gasche als stellvertretende Geschäftsführerin gleichzeitig auch erste Ersatzfrau im KGV ist, erleichtert die Organisation im Hause Gasche natürlich ungemein.

Als das Telefon Sturm klingelte

Sechs Mitarbeitende arbeiten hinter der grauen Fassade des Zweckbaus an der Solothurner Westumfahrung. Sie waren in der Pandemie die erste Anlaufstelle für Hunderte Klein- und Mittelunternehmen sowie Selbstständigerwerbende zwischen Grenchen, Schönenwerd und Dornach, deren Sorgen zwischen Alltagsherausforderungen und purer Existenzangst pendelten.

Alleine in der ersten Covid-Welle beantwortete der KGV 700 Anrufe, schulte Firmen zum Thema Kurzarbeit und verschickte angesichts der verordneten Wirtschaftseinschränkungen Dutzende Massen-E-Mails mit Anleitungen für den Geschäftsalltag. «Einfach, lesbar und verständlich musste es sein», sagt Andreas Gasche.

Während man sich im Baugewerbe Kurzarbeit gewohnt ist, seien Gastronomen oder Detailhändlerinnen damit überfordert gewesen. Vor der Pandemie hätten ein Kleinstunternehmen wie ein Blumenladen oder auch Firmen aus der Fitness- oder Eventbranche entweder überlebt oder sie gingen ein.

Nun wurden sie vom Staat gestützt. Zusammen mit dem Geschäftsführer der Tennishalle Derendingen, wo der 60-Jährige das Racket schwingt, spielte er die Abläufe für die Beantragung der Härtefall-Unterstützung durch. «Damit ich wusste, wovon die Rede ist.»

«Ich will die Leute vor Ort spüren»

Das Verbandssekretariat ist kein Elfenbeinturm. «Ich will die Leute vor Ort spüren», sagt Andreas Gasche, der jährlich mindestens zehn Generalversammlungen von Gewerbeverbänden im Bucheggberg, im Lüsseltal oder in Olten besucht. Auch im Schützenverein komme er mit «Büezern» zusammen, «authentischen Menschen», wie er sagt.

Gasche ist kein Gewerbler. Aufgewachsen in einem freisinnigen Elternhaus in Luterbach, wo er als Teenager eine Sektion der Jungfreisinnigen mitgründete, ging er nach der Matur für ein Jahr nach Paris, studierte in Genf Politologie und war als Generalsekretär der Jungliberalen Weltunion in Europa unterwegs. Aus dieser Zeit stammt sein Beziehungsnetz zu Journalisten und national bekannten Politikern.

«Politik hat mich immer interessiert», sagt Gasche. Nach dem Studium arbeitete er im Parteisekretariat der schweizerischen FDP, führte danach das Sekretariat der Kantonspartei. Er war 8 Jahre Gemeinderat, 16 Jahre Kantonsrat und 16 Jahre, bis zur Fusion Ende 2021, Bürgerrat von Oekingen. Noch immer leitet er die parlamentarische Gruppe Wirtschaft und Gewerbe, beschäftigt sich in verschiedenen Kommissionen und Gremien mit Raumplanung, Landwirtschaft, Berufsbildung und Arbeitslosenprojekten.

Nicht immer auf einer Linie mit dem Mutterverband

Beim Zünftler der Hudibras-Chutzen – von seiner närrischen Ader zeugen im Büro mehrere grosse Dankesplaketten – laufen viele Fäden zusammen. «Meine Arbeit als Lobbyist hat eine grosse Bandbreite. Ich kann hier viel bewegen.» Mit den Regierungsräten auf Du und Du, leitet er Abstimmungskampagnen, jüngst etwa in Langendorf und Olten gegen eine Erhöhung der Unternehmenssteuer, und kämpft dabei wechselweise gegen die SP oder bei Fragen zur aussenpolitischen Öffnung auch gegen die SVP.

Dabei markiert Andreas Gasche schon mal lautstark seine Position und «klopft auf den Tisch». Zum Beispiel, als Solothurn in der ersten Phase der Pandemie vorpreschte und die Maskenpflicht in Läden einführte. Dass die Kundschaft zum Einkaufen in den Aargau oder ins Bernbiet auswich, konnte der oberste Gewerbler nicht hinnehmen.

Bloss: Eine streitbare Figur wie der Präsident des Mutterverbandes, Hans-Ulrich Bigler, ist Gasche nicht. Der KGV sei nicht auf Konfrontationskurs, sondern schere als «kritisch-konstruktive» Sektion schon einmal aus dem nationalen Verband aus.

«Zeigen, dass wir für sie da sind»

Einig sei man sich in der Ansicht, dass der Bundesrat die Coronamassnahmen allmählich aufheben und die Wirtschaftsfreiheit zurückbringen soll. «Unsere Gewerbler sollen wieder so arbeiten können, wie es sich gehört», findet Gasche – und mahnt im gleichen Atemzug die Einzelkämpfer unter ihnen vor den unternehmerischen Risiken, wenn die staatlichen Stützen mal wegfallen.

Denn daran gewöhne man sich rasch. Für jene aber, die nicht von der Härtefallregelung profitieren konnten, solle die öffentliche Hand weiterhin da sein.

Aber auch jene, die Hilfe erhielten, etwa Unternehmer aus der Event-Branche, Gastronomen oder Schausteller, können auf Gasche zählen. Sie lud er vergangenes Jahr in die Kulturfabrik Kofmehl zum Austausch ein. Manche hätten nicht mehr weitergewusst, waren gar verzweifelt. «Alleine die Möglichkeit, sich im kleinen Kreis treffen und über ihre Situation reden zu können, tat ihnen gut.»

In solchen Momenten wird aus dem Akademiker und knallharten Interessenvertreter für Bauunternehmer, Bäckerinnen, Metzger, Zahnärztinnen oder Drogisten eine Art Sorgenonkel für KMU. Auch das sei Verbandsarbeit, sagt Gasche, die er sehr gerne ausführe.

