In der Nacht auf Samstag kam es in Oberbuchsiten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Hausbewohner überraschte den Einbrecher und konnte diesen kurze Zeit festhalten. Der mutmassliche Täter wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.

13.03.2021, 16.31 Uhr