Niederbipp Autobahn A1: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos – ein Fahrzeuglenker verletzt Auf der Autobahn A1 bei Niederbipp in Fahrtrichtung Bern hat sich am Samstagnachmittag eine Auffahrkollision mit vier beteiligten Autos ereignet. Dabei wurde ein Fahrzeuglenker verletzt. 05.09.2021, 13.40 Uhr

Auffahrunfall auf der A1. Kapo Solothurn

Am Samstag, 4. September 2021, um 16.15 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A1 bei Niederbipp in Fahrtrichtung Bern eine Auffahrkollision mit vier beteiligten Autos. Ein Fahrzeuglenker wurde verletzt und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.