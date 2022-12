Zeugenaufruf Frontalkollision zwischen zwei Autos in Dulliken – eine Frau wurde mittelschwer verletzt Auf der Niederämterstrasse in Dulliken kam es am Donnerstagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Eine Autolenkerin wurde verletzt in ein Spital gebracht. Die Polizei sucht Zeugen. 30.12.2022, 13.40 Uhr

Die Unfallstelle. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 29. Dezember, fuhr die 42-jährige Autolenkerin eines weissen Hochdachkombis (Kangoo) gegen 22.15 Uhr auf der Niederämterstrasse in Dulliken in Richtung Däniken. Dabei geriet sie aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden blauen Personenwagen.