Autolenker fällt durch riskante Fahrweise im Niederamt auf

Am Montagabend fiel einer Polizeipatrouille ein Lenker eines Porsche Cabriolet auf, welcher in auffälliger und riskanter Fahrweise in den Gemeinden Dulliken, Däniken und Gretzenbach unterwegs war. Die Polizei sucht Zeugen.

26.07.2022, 15.57 Uhr