Zeugenaufruf Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in Trimbach – beide verletzt Am Sonntagnachmittag kam es in Trimbach zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung. Beide Beteiligten mussten in ein Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen. 07.11.2022, 13.13 Uhr

Am Sonntag, 6. November, ging bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn um 16 Uhr die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an der Baslerstrasse in Trimbach ein. Umgehend rückten mehrere Polizeipatrouillen aus.