Wöschnau - Dank Hinweis aus der Bevölkerung zwei mutmassliche Diebe im Wald festgenommen

Wöschnau Dank Hinweis aus der Bevölkerung zwei mutmassliche Diebe im Wald festgenommen Die Kantonspolizei Solothurn konnte in der Nacht auf Sonntag in Wöschnau zwei verdächtige Personen im Wald anhalten. 30.05.2021, 13.43 Uhr

Zwei Kosovaren wurden im Wald festgenommen. Kapo Solothurn

In der Nacht auf Sonntag erreichte die Kantonspolizei Solothurn via Alarmzentrale gegen 00.55 Uhr eine Meldung. Ein aufmerksamer Bürger meldete zwei verdächtige Personen, die bei Wöschnau in den Wald verschwanden.